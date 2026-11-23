Gam màu trung tính diện không khéo dễ đem đến cảm giác buồn tẻ và nhàm chán. Những ý tưởng phối đồ trung tính từ các cô gái sành điệu chính là 'kim chỉ nam' để nàng học hỏi và nâng cấp phong cách cá nhân.
Chia sẻ bài viết
Trang phục gam màu trung tính là dòng chảy chủ đạo của tủ đồ mùa thu đông. Từ sắc trắng kem đến trắng ngà, be và nâu, ghi và xám... sự khéo léo pha trộn những gam màu lạnh và gam màu ấm sẽ tạo nên điểm nhấn riêng cho từng bản phối ngày đông.
Sức hút bền bỉ từ trang phục màu trung tính
Từ sắc đen đến xám, từ sắc be đến nâu đều có thể trở nên đặc sắc, ấn tượng khi quý cô phối linh hoạt cùng những họa tiết cùng tông. Bản phối tông nâu tím chọn chân váy hoa nhí và áo màu beige làm nền cho sắc nâu và đen; trong khi đó sự kết hợp của xám và beige được làm nổi bật hơn nhờ áo sơ mi đan xen các vệt màu đỏ đậm, đen và cam đất