Từ sắc đen đến xám, từ sắc be đến nâu đều có thể trở nên đặc sắc, ấn tượng khi quý cô phối linh hoạt cùng những họa tiết cùng tông. Bản phối tông nâu tím chọn chân váy hoa nhí và áo màu beige làm nền cho sắc nâu và đen; trong khi đó sự kết hợp của xám và beige được làm nổi bật hơn nhờ áo sơ mi đan xen các vệt màu đỏ đậm, đen và cam đất