Các thiết kế lệch vai luôn giữ vị trí đặc biệt trong tủ đồ phái đẹp nhờ đường cắt bất đối xứng khoe khéo bờ vai trần thon thả.
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Trang phục lệch vai luôn có sức hấp dẫn riêng nhờ khả năng tôn lên đường nét thanh thoát của phần cổ và bờ vai. Không còn giới hạn trong những bộ cánh dự tiệc, thiết kế này ngày càng đa dạng với nhiều phom dáng, chất liệu và cách biến tấu. Từ áo thun, áo dệt kim đến váy liền hay những thiết kế bất đối xứng phá cách, nàng có thể dễ dàng tìm thấy lựa chọn phù hợp để làm mới phong cách thường ngày.
Nếu muốn lựa chọn một thiết kế thể hiện trọn vẹn sức hút của trang phục lệch vai, váy liền chính là gợi ý đáng cân nhắc. Từ dáng váy ôm sát, váy midi đến những thiết kế maxi thướt tha, kiểu cổ bất đối xứng có khả năng tạo điểm nhấn cho phần thân trên.
Không chỉ xuất hiện trên những chiếc váy dự tiệc, thiết kế lệch vai còn được ứng dụng trên các mẫu áo thường nhật, giúp phái đẹp làm mới tủ đồ một cách đơn giản. Những thiết kế dệt kim, cotton co giãn hay áo thun ôm có phần cổ rộng là lựa chọn phù hợp với những cô gái đề cao sự thoải mái.