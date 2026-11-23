Trang phục lệch vai luôn có sức hấp dẫn riêng nhờ khả năng tôn lên đường nét thanh thoát của phần cổ và bờ vai. Không còn giới hạn trong những bộ cánh dự tiệc, thiết kế này ngày càng đa dạng với nhiều phom dáng, chất liệu và cách biến tấu. Từ áo thun, áo dệt kim đến váy liền hay những thiết kế bất đối xứng phá cách, nàng có thể dễ dàng tìm thấy lựa chọn phù hợp để làm mới phong cách thường ngày.

Nếu muốn lựa chọn một thiết kế thể hiện trọn vẹn sức hút của trang phục lệch vai, váy liền chính là gợi ý đáng cân nhắc. Từ dáng váy ôm sát, váy midi đến những thiết kế maxi thướt tha, kiểu cổ bất đối xứng có khả năng tạo điểm nhấn cho phần thân trên.

Váy dài màu đen họa tiết chấm bi trắng với thiết kế lệch vai tạo nên vẻ ngoài cổ điển và quyến rũ. Chi tiết khăn trắng quấn nhẹ quanh cổ tạo điểm nhấn tương phản, giúp tổng thể thêm phần kiêu kỳ ẢNH: @DADAS.STU

Bên cạnh những mẫu váy đen trắng, các thiết kế kẻ sọc cũng là lựa chọn thú vị dành cho những cô gái yêu vẻ đẹp trẻ trung. Váy lệch vai kẻ sọc hồng trắng với phần thân ôm và những đường nhún dọc eo tạo hiệu ứng tôn dáng ẢNH: @ SAP.VN

Váy maxi xanh dương kẻ sọc trắng với thiết kế một bên vai và đường xẻ tà tạo nên diện mạo phóng khoáng, trẻ trung. Cách phối giày cao gót cùng tông giúp tổng thể thêm thanh thoát tăng sự đồng điệu ẢNH: @ SAP.VN

Không chỉ xuất hiện trên những chiếc váy dự tiệc, thiết kế lệch vai còn được ứng dụng trên các mẫu áo thường nhật, giúp phái đẹp làm mới tủ đồ một cách đơn giản. Những thiết kế dệt kim, cotton co giãn hay áo thun ôm có phần cổ rộng là lựa chọn phù hợp với những cô gái đề cao sự thoải mái.

Áo dệt kim màu xám với phần cổ rộng để lộ một bên vai phối cùng quần ống rộng màu kem. Kính mắt dáng nhỏ và túi đeo vai đen giúp bản phối tối giản thêm phần cá tính ẢNH: @CHALIN.OFFICIAL

Quay trở lại với những mẫu áo rời linh hoạt, gam màu xám bạc sang trọng trên nền thun mềm mại tạo nên sức hút khó cưỡng. Phần tay ngắn được nhấn nhá bằng hàng khuy đính trên vai kết hợp phần cổ trễ bất đối xứng khác biệt ẢNH: @FOURMOOD

Sự phá cách trong cách phối màu giúp mẫu áo crop top kết hợp giữa xanh pastel và xám trở nên khác biệt hoàn toàn. Kiểu dáng ngắn khoe khéo vòng 2 săn chắc cùng bờ vai trần gợi cảm ẢNH: @BUNNYHILLCONCEPT