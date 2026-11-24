Những đóa hoa rực rỡ trên trang phục đang trở thành điểm nhấn thú vị. Từ áo ôm in hoa bản lớn, thiết kế đính hoa 3D đến váy maxi, họa tiết hoa giúp diện mạo thêm nổi bật mà vẫn giữ được nét nữ tính.
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Khi những gam màu đơn sắc dần trở nên quen thuộc, trang phục họa tiết hoa là lựa chọn giúp nàng làm mới diện mạo một cách sinh động. Đặc biệt, những bông hoa kích thước lớn với màu sắc nổi bật có khả năng tạo điểm nhấn thị giác ngay từ cái nhìn đầu tiên, mang đến vẻ ngoài tươi mới và giàu sức sống.
Không cần quá nhiều chi tiết trang trí, một bông hoa có kích thước nổi bật cũng đủ khiến trang phục trở nên thu hút. Ưu điểm của họa tiết hoa bản lớn là khả năng định hình phong cách rõ ràng, đặc biệt khi được đặt trên nền vải sáng màu hoặc những thiết kế có phom dáng ôm gọn.