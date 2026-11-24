Nếu sơ vin áo len đem đến cảm giác chỉn chu và nghiêm nghị thì cách buông vạt áo bên ngoài váy lại cho thấy góc nhìn trẻ trung, hiện đại đầy phá cách của nàng trong thế giới thời trang. Ở các bản phối đường phố, áo len vẫn được phối nhiều lớp, mặc cùng quần tất và bốt cổ cao, thêm túi đeo vai và có thể phối thêm cả trench coat cho những ngày gió lạnh