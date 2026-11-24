Trang phục kết hợp
áo len mặc ngoài váy giúp nàng linh hoạt, ấm áp mà vẫn lịch sự hoàn hảo cho tiết trời đầu đông se lạnh.
Áo len cổ tròn, áo len cổ tim phom rộng dễ dàng phối nhiều lớp cùng chân váy dài. Mặc sơ mi hoặc áo dệt kim mỏng ở lớp trong cùng, thêm áo len, chân váy xếp ly và thắt lưng bản lớn. Hãy vén nhẹ vạt áo len màu vàng để có thể nhìn thấy thắt lưng, vạt áo bất cân xứng giúp tạo tỷ lệ hài hòa hơn cho bản phối mùa đông ấm áp
Áo len mặc ngoài váy, bản phối hoàn hảo cho tiết trời lạnh đầu đông
Hóa nàng thơ mùa đông qua những gam màu sáng tươi và trong trẻo của xanh baby blue, trắng và gam màu ngọc trai óng ánh. Áo len dệt họa tiết vặn thừng phối chân váy cotton, thêm thắt lưng bản nhỏ ngoài áo len tạo điểm nhấn. Hãy kết hợp thêm găng tay satin để thu hút ánh nhìn vào chiếc cardigan lửng trendy
Những gam màu hài hòa được kết hợp cùng nhau tạo nên sự hoàn mỹ. Sắc nâu tím và vàng nhạt, đỏ tươi và xám hòa quyện qua từng lớp trang phục tạo nên hình ảnh sành điệu và thời thượng nhất mùa thời trang
Áo dệt kim dáng ôm với phần vạt dài nên mặc ngoài váy để tăng thêm độ dài cho tổng thể; chi tiết thắt lưng và áo len vắt hờ trên vai làm nên điểm nhấn đồng điệu và cuốn hút
Xếp lớp áo sơ mi kẻ xanh yêu thích của nàng bên dưới áo polo kẻ ngang, chân váy trắng và giày bệt màu nâu hài hòa với tông màu của cả bản phối. Thanh lịch, nhẹ nhàng nhưng có chiều sâu thị giác, bản phối chính là ý tưởng tuyệt vời dành cho quý cô thành thị diện trong mùa đầu đông
Nếu sơ vin áo len đem đến cảm giác chỉn chu và nghiêm nghị thì cách buông vạt áo bên ngoài váy lại cho thấy góc nhìn trẻ trung, hiện đại đầy phá cách của nàng trong thế giới thời trang. Ở các bản phối đường phố, áo len vẫn được phối nhiều lớp, mặc cùng quần tất và bốt cổ cao, thêm túi đeo vai và có thể phối thêm cả trench coat cho những ngày gió lạnh
Áo len tay ngắn phối viền kết hợp cùng áo ba lỗ len có viền đen đồng điệu tạo nên hiệu ứng thú vị cho trang phục. Hãy hoàn thiện set đồ "chic" hiện đại với bản phối chân váy lụa dáng đuôi cá, phụ kiện thắt lưng dáng mảnh cùng giày và túi phối lông vũ đầy kiêu sa
Hình ảnh streetwear vừa thong thả vừa rất đỗi dịu dàng mang phong cách cổ điển. Áo len rộng mặc ngoài chân váy kẻ ca rô kèm túi da lộn quai dây xích và giày bốt ấm áp tôn phong cách sành điệu