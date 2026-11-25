Không nhất thiết phải diện cả cây đỏ hay lựa chọn những thiết kế cầu kỳ, nàng hoàn toàn có thể đưa sắc đỏ trầm vào phong cách hằng ngày thông qua áo len, cardigan, chân váy hoặc những chiếc đầm ôm thanh lịch.

Sắc đỏ phối cùng trắng ngà, kem sáng tôn da

Trong bảng màu thời trang, trắng ngà và kem sáng luôn là "người bạn đồng hành" ăn ý nhất của sắc đỏ trầm. Sự dịu nhẹ của nhóm màu trung tính sáng giúp làm mềm độ rực của màu đỏ, đem lại nét trang nhã.

Áo thun dài tay dáng lệch vai gợi cảm nhẹ nhàng khi đi cùng chân váy dài cạp cao cuốn hút, phần áo đỏ không quá chói dễ dàng tôn lên bờ vai thon gọn cùng làn da trắng của người mặc ẢNH: @REDSHOP.CHICSTYLE

Váy liền ôm dáng màu đỏ trầm phối cùng áo khoác tông kem là lựa chọn đầy tinh tế cho ngày xuống phố. Áo khoác vest sáng màu bên ngoài tạo vùng sáng đối lập, giúp tôn lên gam đỏ rượu vang bên trong ẢNH: @REDSHOP.CHICSTYLE

Công thức phối lớp layering với áo cardigan đỏ trầm khoác ngoài sơ mi kẻ xanh cổ điển hoặc áo hai dây kẻ sọc, hoàn thiện với quần denim tối màu đem lại sự thoải mái khi di chuyển cả ngày ẢNH: @REDSHOP.CHICSTYLE

Nếu muốn tăng thêm nét dịu dàng, áo cardigan len màu đỏ trầm dáng ngắn khoác ngoài áo thun sáng màu tạo sự chuyển tiếp sắc độ. Sự góp mặt của quần jeans ống rộng màu xanh xám hoàn thiện bản phối sáng - tối ẢNH: @_QUYNH.ANH

Ngọt ngào hơn khi đổi sang váy trắng dáng xòe trẻ trung và áo khoác cardigan đỏ đô. Sự đối lập rõ nét giữa nền trắng tinh khôi và sắc đỏ trầm giúp tôn da hiệu quả, trong khi phom dáng phồng dễ dàng che khuyết điểm vòng 2 ẢNH: @_QUYNH.ANH

Phối layer áo len dáng rộng, chân váy ngắn xếp ly xám than cùng tất cao cổ, giày bệt tạo nên tổng thể hài hòa, vừa giữ ấm hiệu quả vừa giúp người mặc trông rạng rỡ, tràn đầy sức sống ẢNH: @_TRCHAUQUIN