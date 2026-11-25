Nếu trang phục đỏ tươi mang lại nguồn năng lượng bùng nổ thì đỏ rượu vang, đỏ đô - sắc đỏ trầm lại chinh phục giới mộ điệu bởi chiều sâu tinh tế và vẻ sang trọng vượt thời gian.
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Không nhất thiết phải diện cả cây đỏ hay lựa chọn những thiết kế cầu kỳ, nàng hoàn toàn có thể đưa sắc đỏ trầm vào phong cách hằng ngày thông qua áo len, cardigan, chân váy hoặc những chiếc đầm ôm thanh lịch.
Sắc đỏ phối cùng trắng ngà, kem sáng tôn da
Trong bảng màu thời trang, trắng ngà và kem sáng luôn là "người bạn đồng hành" ăn ý nhất của sắc đỏ trầm. Sự dịu nhẹ của nhóm màu trung tính sáng giúp làm mềm độ rực của màu đỏ, đem lại nét trang nhã.