Trong tủ đồ của nhiều cô gái hiện đại, chân váy denim dáng dài giữ vai trò như một món đồ cơ bản nhưng chưa bao giờ lỗi mốt. Độ dài qua bắp chân kết hợp cùng bề mặt vải dày dặn giúp định hình tỷ lệ cơ thể cân đối và tạo sự thoải mái trong từng bước di chuyển.

Năng động, phóng khoáng cùng bản phối dạo phố đời thường

Rời xa những khuôn mẫu cứng nhắc, chân váy denim dáng dài khi đi cùng áo phông, sơ mi dáng rộng hay công thức phối đồ đồng điệu denim on denim sẽ tạo nên tinh thần trẻ trung, thoải mái cho những buổi cà phê hay dạo phố cuối tuần.

Áo sát nách kẻ sọc đen trắng là lựa chọn thoải mái mỗi khi xuống phố, họa tiết kẻ ngang tương phản giúp phần thân trên thêm nổi bật, hài hòa với phom váy denim đứng dáng đầy hiện đại ẢNH: K&K FASHION

Bí quyết để mặc đẹp với chân váy dài mà không bị "nuốt" dáng nằm ở quy tắc tỷ lệ, ưu tiên sơ vin gọn gàng để tôn vòng eo và tạo khoảng thở cho phần thân trên. Kết hợp thêm các phụ kiện như kính râm, giày đế bệt mang đậm chất thời trang đường phố ẢNH: K&K FASHION

Chân váy denim với áo sơ mi thanh lịch, chuẩn mực nơi công sở

Xóa tan định kiến trang phục denim chỉ dành cho những buổi đi chơi, các thiết kế chân váy jean tối màu (như xanh chàm, xanh navy), phom đứng dáng khi phối cùng áo sơ mi kem hoặc trắng ngà hoàn toàn có thể đáp ứng tiêu chuẩn chuyên nghiệp của môi trường làm việc.

Sơ mi trắng kẻ sọc chất liệu mỏng nhẹ sơ vin cùng chân váy denim xanh nhạt có đường cắt cúp tinh tế tạo nên diện mạo tươi sáng, thanh lịch cho các cuộc họp chỉn chu ẢNH: K&K FASHION

Chân váy denim dáng đuôi cá ôm nhẹ phần hông diện cùng áo sơ mi trắng, nhấn nhá họa tiết loang màu xanh ngọc và thắt lưng bản nhỏ, nàng dễ dàng ghi điểm với diện mạo thanh lịch mang hơi hướng cổ điển ẢNH: LAMER FASHION

Trẻ trung khi phối váy denim với áo tay ngắn thoải mái

Trong những ngày tiết trời ấm áp hoặc khi cần sự linh hoạt, những thiết kế tay ngắn chất liệu denim, dệt kim mỏng hay vải gân ôm nhẹ chính là mảnh ghép hoàn hảo cho chân váy denim dáng dài.

Công thức denim on denim luôn là lựa chọn thông minh cho những ngày bận rộn. Áo thun tay ngắn đem lại sự thoải mái khi mặc, chân váy dài đồng điệu tạo nên sự liền mạch về thị giác ẢNH: IVY MODA

Áo polo dệt kim ngắn tay tông trắng kem phối cùng chân váy denim xanh chàm đậm phom đứng, mang đến hình ảnh quý cô công sở chỉn chu. Sắc xanh trầm của denim giúp tôn dáng hiệu quả, đồng thời làm nổi bật vẻ thanh lịch của phần thân trên ẢNH: CARDINA

Để trang phục không quá đơn điệu thì phụ kiện như túi xách denim, giày cao gót sáng màu dễ dàng “hòa nhập” ăn ý với set trang phục thanh lịch ẢNH: CARDINA

Làm mới bảng màu truyền thống, sắc xanh navy trầm ấm mang đến diện mạo sang trọng và điềm đạm cho chân váy denim dáng dài. Dáng chữ A xòe nhẹ kết hợp cùng hàng nút cài chạy dọc phía trước tạo điểm nhấn cổ điển và có điểm nhấn hơn.

Với những thiết kế dài qua bắp chân hoặc chạm mắt cá, nàng nên sơ vin gọn gàng hoặc chọn áo dáng ngắn ngang eo sẽ giúp phân chia tỷ lệ rõ ràng mà không bị nuốt dáng

ẢNH: CARDINA

Không cần chạy theo những thiết kế cầu kỳ hay phô trương, sức hấp dẫn của chân váy denim dáng dài nằm ở chính khả năng thích ứng linh hoạt với mọi cá tính thời trang khi có thể phối đa dạng phong cách.