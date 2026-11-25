Nghệ thuật phối đồ đậm nhạt sẽ khiến quý cô ngạc nhiên và cảm nhận rõ nét sự thú vị của thời trang. Không chỉ là sự biến đổi về sắc độ, sự thay đổi của chất liệu cũng khiến những gam màu cùng tông trở nên khác biệt.
Chia sẻ bài viết
Không có giới hạn nào cho việc phối đồ đậm nhạt. Quý cô có thể thử nghiệm từ những gam màu cơ bản như đen và trắng; gam màu pastel với hồng, tím, vàng hay bước sang bảng màu trung tính cùng nâu trầm, xám ghi, be...
Hai bản phối xếp lớp sử dụng cùng một công thức phối đồ đậm nhạt theo hai chủ ý khác nhau. Bản phối hồng nhạt chọn sự khác biệt đến từ chất liệu - với chi tiết tay áo dún phồng mỏng manh; trong khi bản phối mang sắc hồng tươi sáng kết hợp hai sắc hồng có độ nhận diện cao hơn về mặt thị giác