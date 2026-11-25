Làm bạn cùng tông màu xám đâu có nghĩa là phải mặc đồ gam màu buồn chán? Sự hài hòa đi từ sắc xám nhạt đến xám đậm, từ chất vải thun co giãn 4 chiều cao cấp đến chất vải đứng phom vốn là "linh hồn" của các thiết kế công sở, hiện diện nơi chân váy. Bên cạnh đó là mảng ren trắng phối cùng túi xách họa tiết tạo nên điểm nhấn riêng