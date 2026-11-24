Trong thế giới phụ kiện, túi xách không chỉ đảm nhiệm công năng chứa đựng vật dụng cá nhân mà còn là chi tiết hoàn thiện phong cách. Nếu những chiếc túi oversized tạo dấu ấn bằng kích thước nổi bật thì túi xách cầm tay lại chinh phục phái đẹp nhờ phom dáng gọn gàng, đường nét tinh giản và khả năng kết hợp linh hoạt.

Bản đồ phụ kiện năm nay chứng kiến sự lên ngôi mạnh mẽ của những chiếc túi cầm tay chú trọng vào phom dáng tinh gọn và chi tiết đắt giá. Thay vì các thiết kế quá rườm rà, phái đẹp có xu hướng ưu tiên những mẫu túi mang tính ứng dụng cao, dễ dàng hòa nhịp cùng nhiều phong cách khác nhau.

Chiếc túi tote vải canvas phối quai da đen tương phản trở thành điểm cân bằng trang phục mang gam màu trung tính. Phom dáng túi rộng rãi dễ dàng đựng nhiều vật dụng khi ra ngoài ẢNH: @KIMEEHOUSE

Túi hobo chất liệu da tông màu kem nhã nhặn mang nét ngọt ngào nhờ chi tiết thắt nơ lụa đen bản to ở phần quai. Thiết kế vừa phải ăn nhập hoàn hảo với set đồ mang họa tiết chấm bi cổ điển ẢNH: @KOOKYHOUSE

Với những cô nàng có chiều cao khiêm tốn, túi mini cầm tay dáng tròn, kích thước không quá lớn tạo sự liên kết với trang phục, tránh cảm giác bị "nuốt dáng" ẢNH: @SALAVI.SHOPDN

Khi đi cùng trang phục có nhiều chi tiết nữ tính như cut out, họa tiết hoa hay chất liệu bắt sáng nổi bật, nên ưu tiên các mẫu túi mini, túi dáng hộp nhỏ hoặc túi kẹp nách gọn gàng. Những chiếc túi oversized quá to dễ vô tình "nuốt chửng" vóc dáng, khiến tổng thể trông nặng nề.

Với kiểu đầm nữ tính như đầm ôm body hay đầm hai dây tối màu, một chiếc túi cầm tay phom hộp cứng cáp cùng tông trang phục chính là lựa chọn tối ưu để tạo sự hài hòa ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Với các trang phục mang chất liệu bắt sáng hoặc có độ bóng như da bóng, satin, đính đá hoặc túi dập vân cá sấu. Kích thước túi lúc này càng nhỏ gọn thì vẻ ngoài càng toát lên sự tinh tế, đài các ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Việc chọn một chiếc túi hộp mini cầm tay có cùng tông màu với bộ trang phục, tạo ra một đường thẳng thị giác liền mạch ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Nếu không quá thích diện cả bộ trang phục đơn sắc, nàng có thể chọn chiếc túi trùng màu với trang phục như áo sơ mi hoặc chân váy ngắn để tạo bản phối màu sắc hài hòa ẢNH: @SALAVI.SHOPDN

Sức hút của những chiếc túi cầm tay nằm ở khả năng biến hóa tài tình, việc đầu tư vào một chiếc túi cầm tay tối giản sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian phối đồ mà vẫn giữ được sự chỉn chu hằng ngày.