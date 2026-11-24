Không cần kiểu dáng cầu kỳ hay kích thước quá lớn, những chiếc túi xách cầm tay với thiết kế thanh lịch, màu sắc tinh tế vẫn đủ sức tạo điểm nhấn cho diện mạo.
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Trong thế giới phụ kiện, túi xách không chỉ đảm nhiệm công năng chứa đựng vật dụng cá nhân mà còn là chi tiết hoàn thiện phong cách. Nếu những chiếc túi oversized tạo dấu ấn bằng kích thước nổi bật thì túi xách cầm tay lại chinh phục phái đẹp nhờ phom dáng gọn gàng, đường nét tinh giản và khả năng kết hợp linh hoạt.
Bản đồ phụ kiện năm nay chứng kiến sự lên ngôi mạnh mẽ của những chiếc túi cầm tay chú trọng vào phom dáng tinh gọn và chi tiết đắt giá. Thay vì các thiết kế quá rườm rà, phái đẹp có xu hướng ưu tiên những mẫu túi mang tính ứng dụng cao, dễ dàng hòa nhịp cùng nhiều phong cách khác nhau.
Khi đi cùng trang phục có nhiều chi tiết nữ tính như cut out, họa tiết hoa hay chất liệu bắt sáng nổi bật, nên ưu tiên các mẫu túi mini, túi dáng hộp nhỏ hoặc túi kẹp nách gọn gàng. Những chiếc túi oversized quá to dễ vô tình "nuốt chửng" vóc dáng, khiến tổng thể trông nặng nề.
Sức hút của những chiếc túi cầm tay nằm ở khả năng biến hóa tài tình, việc đầu tư vào một chiếc túi cầm tay tối giản sẽ giúp bạn tiết kiệm thời gian phối đồ mà vẫn giữ được sự chỉn chu hằng ngày.