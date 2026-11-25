Không cần chạy theo những xu hướng cầu kỳ, áo sơ mi trắng và chân váy đen vẫn đủ sức tạo nên nhiều phong cách khác nhau. Chỉ bằng cách thay đổi phom dáng, chất liệu, cách sơ vin hay lựa chọn phụ kiện, các cô gái có thể linh hoạt biến hóa từ vẻ ngoài năng động thường ngày đến hình ảnh chỉn chu, nữ tính trong những dịp đặc biệt.

Sơ mi trắng oversized và chân váy ngắn mang đến vẻ trẻ trung

Sơ mi trắng phom rộng kết hợp cùng chân váy đen dáng ngắn là công thức dành cho những cô nàng yêu thích vẻ ngoài phóng khoáng nhưng vẫn giữ được nét nữ tính. Thay vì lựa chọn những thiết kế ôm sát, áo sơ mi oversized với phần thân rộng, vai trễ và tay áo bồng nhẹ tạo cảm giác thoải mái.

Với các kiểu áo sơ mi trắng phom rộng, người mặc có thể lựa chọn sơ mi dáng dài buông tự nhiên để tạo vẻ ngoài thoải mái hoặc sơ vin một phần vạt áo nhằm định hình vòng eo ẢNH: @REDSHOP.CHICSTYLE

Khi phối cùng chân váy đen ngắn, sự tương phản giữa phần áo rộng và phần váy gọn gàng tạo nên tỷ lệ trang phục cân đối, tránh cảm giác xuề xòa thường gặp ở những bản phối oversized ẢNH: @AMORANDALMA

Phụ kiện mang sắc trung tính như túi xách da, giày bệt hoặc mắt kính tối màu đều dễ dàng hài hòa và cân bằng sắc độ với áo sơ mi trắng cùng chân váy đen ẢNH: @_TRCHAUQUIN

Áo sơ mi trắng cách điệu tạo điểm nhấn cho bản phối tối giản

Nếu những chiếc sơ mi trắng cơ bản mang đến vẻ chỉn chu, các thiết kế cách điệu lại giúp bản phối trở nên có chiều sâu và cá tính hơn. Những chi tiết như tay phồng, đường xếp ly, phần eo nhún hoặc vạt áo bất đối xứng có thể tạo hiệu ứng thị giác thú vị mà không cần đến họa tiết hay màu sắc nổi bật.

Sự kết hợp giữa áo sơ mi trắng có dây thắt eo và chân váy đen ngắn là một gợi ý đáng thử. Phần dây buộc rủ nhẹ ở thân áo vừa tạo điểm nhấn, vừa giúp định hình vóc dáng mà không làm mất đi vẻ nữ tính của trang phục ẢNH: @REDSHOP.CHICSTYLE

Bên cạnh sơ mi tay dài, những thiết kế không tay hoặc sát nách cũng là lựa chọn đáng cân nhắc khi muốn thay đổi diện mạo. Áo trắng cổ sơ mi với phần thân xếp ly nhẹ kết hợp chân váy đen ngắn tạo nên phong cách hiện đại, đầy cá tính ẢNH: @_GIANGYEN_

Chân váy đen dáng dài mang đến diện mạo duyên dáng, trang nhã

Nếu chân váy ngắn đại diện cho tinh thần năng động thì những thiết kế dáng midi lại mở ra một hướng phối đồ kín đáo hơn. Sơ mi trắng kết hợp chân váy đen xòe nhẹ, có độ dài qua gối đem lại sự trang nhã, phù hợp cho môi trường công sở.