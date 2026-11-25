Không cần chạy theo những xu hướng cầu kỳ, áo sơ mi trắng và chân váy đen vẫn đủ sức tạo nên nhiều phong cách khác nhau. Chỉ bằng cách thay đổi phom dáng, chất liệu, cách sơ vin hay lựa chọn phụ kiện, các cô gái có thể linh hoạt biến hóa từ vẻ ngoài năng động thường ngày đến hình ảnh chỉn chu, nữ tính trong những dịp đặc biệt.
Sơ mi trắng oversized và chân váy ngắn mang đến vẻ trẻ trung
Sơ mi trắng phom rộng kết hợp cùng chân váy đen dáng ngắn là công thức dành cho những cô nàng yêu thích vẻ ngoài phóng khoáng nhưng vẫn giữ được nét nữ tính. Thay vì lựa chọn những thiết kế ôm sát, áo sơ mi oversized với phần thân rộng, vai trễ và tay áo bồng nhẹ tạo cảm giác thoải mái.
Áo sơ mi trắng cách điệu tạo điểm nhấn cho bản phối tối giản
Nếu những chiếc sơ mi trắng cơ bản mang đến vẻ chỉn chu, các thiết kế cách điệu lại giúp bản phối trở nên có chiều sâu và cá tính hơn. Những chi tiết như tay phồng, đường xếp ly, phần eo nhún hoặc vạt áo bất đối xứng có thể tạo hiệu ứng thị giác thú vị mà không cần đến họa tiết hay màu sắc nổi bật.
Chân váy đen dáng dài mang đến diện mạo duyên dáng, trang nhã
Nếu chân váy ngắn đại diện cho tinh thần năng động thì những thiết kế dáng midi lại mở ra một hướng phối đồ kín đáo hơn. Sơ mi trắng kết hợp chân váy đen xòe nhẹ, có độ dài qua gối đem lại sự trang nhã, phù hợp cho môi trường công sở.