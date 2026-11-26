Áo khoác là item thời trang không thể vắng mặt trong mùa lạnh. Dù chọn cho mình phong cách thanh lịch cổ điển, phóng khoáng đường phố hay sự chỉn chu đậm nét casual thì 5 kiểu áo khoác đa năng dưới đây cũng có thể trở thành "chân ái" ấm áp và phong cách của nàng.

Phối đồ nhiều lớp thật sành điệu, ấm áp và có cấu trúc rõ nét qua sự cộng hưởng của sơ mi xanh, jacket có dây kéo và một chiếc áo khoác len họa tiết bắt mắt, ấn tượng. Bản phối có tông màu nâu ấm chủ đạo qua các điểm kết nối nổi bật từ áo đến giày và túi ẢNH:@PHUONGANHDAO

Áo khoác len, dạ và da lộn - những chất liệu ấm áp hàng đầu

Nếu tiết trời lạnh mang đến cảm hứng mặc đẹp hơn cho nàng thì những chất liệu như len sợi, vải dạ tweed, da lộn, nhung... trên các thiết kế áo khoác chính là người bạn đồng hành không thể thiếu.

Làm chủ bản phối đường phố cùng bộ ba thời trang bất hủ - áo phông trắng, sơ mi kẻ ca rô và áo khoác da lộn. Quần jeans xanh, thắt lưng khóa kim loại và giày sneakear da lộn đồng điệu giúp hoàn thiện bản phối mang đậm phong cách đường phố cá tính, giữ ấm tốt mà vẫn thông thoáng và dễ chịu ẢNH: @HELOISE.GUILLET

Áo gió hay áo khoác thể thao được sử dụng "hết công suất" trong mùa lạnh. Hãy ưu tiên các thiết kế dáng ngắn để tôn dáng tốt hơn cho nàng có vóc dáng nhỏ nhắn. Phối áo khoác dáng ngắn cùng quần ống rộng/chân váy midi và giày cao gót hoặc bốt có gót cao để khả năng "hack dáng" được phát huy tốt nhất ẢNH: @HELOISE.GUILLET

Trong những ngày tiết trời chỉ se lạnh nhẹ nhàng, nàng đừng bỏ quên áo khoác blazer. Các thiết kế blazer dạ, blazer từ chất liệu suit chuyên dụng thường được may 2 lớp nên vẫn là chiếc áo mặc ngoài hoàn hảo, đa năng mùa này. Các bản phối cùng blazer dễ dàng được phối thêm tank top hay áo thun trơn, sơ mi, áo len cổ tròn hoặc gile và thêm vào chiếc sơ mi mà nàng yêu thích ẢNH: @YUNUEN SOTO

Áo trench coat không thể vắng mặt trong tủ đồ mùa lạnh. Phong thái cổ điển và sành điệu mà kiểu áo khoác này mang lại khiến nàng dễ dàng chinh phục mọi ánh nhìn. Áo khoác dáng ngắn làm nổi bật phong cách trẻ trung, hiện đại và sự năng động trong khi áo dáng dài khoe khéo phong cách sang chảnh và quý phái ẢNH: @TAMARA

Áo khoác da phối chân váy ren lưới hoạt tiết, giày cao gót và điểm nhấn thắt lưng da bản lớn cực kỳ ấn tượng. Nữ fashionista cho thấy một phong cách mới để diện áo khoác nổi tiếng là phóng khoáng, sành điệu, chất chơi. Điểm nhấn họa tiết da động vật trên nền da bóng sáng tone sur tone với các item mang sắc đen đa dạng chất liệu từ kính đến ví cầm tay, giày và cả chân váy ẢNH: @TAMARA

Bộ ba màu sắc bất hủ của mùa lạnh mang lại vẻ ngoài vừa ấm áp vừa dễ chịu. Sắc xám của áo len, đỏ tía của quần thể thao và sắc đen tuyền của trench coat gợi nhắc đến phong cách tối giản hiện đại - đích đến của quý cô yêu thích cảm giác tự do mà vẫn phong cách, cuốn hút một cách tự nhiên ẢNH: @DA_HLIA_

Áo khoác lông, áo phao chần bông là kiểu áo dày và giữ ấm cực kỳ tốt nên được dành riêng cho những ngày rất lạnh. Bản phối của nữ fashionista là một ý tưởng để nàng phối đồ không bị "dìm dáng" khi mặc nhiều lớp trang phục dày. Luôn chú ý chọn các gam màu đồng điệu, họa tiết da động vật là điểm nhấn và cấu trúc xếp lớp layer thông minh ẢNH: @DA_HLIA_



