Trong tủ đồ của mọi cô gái hiện đại, đầm hai dây luôn giữ một vị trí quen thuộc nhờ sự thoáng nhẹ và khả năng tôn dáng rõ rệt. Với phần vai để hở, dây áo mảnh cùng những phom dáng đa dạng, thiết kế này dễ dàng thích nghi với nhiều phong cách.

Trên nền vải xanh rêu, xanh pastel hay trắng kem, các họa tiết hoa được điểm xuyết tinh tế giúp đầm hai dây thêm phần sinh động. Nàng có thể ưu tiên dáng váy xòe nhẹ, kết hợp cùng giày cao gót quai mảnh, túi xách nhỏ để hoàn thiện vẻ ngoài dịu dàng.

Họa tiết hoa sắc vàng đen nổi bật trên nền vải xanh rêu dịu mát mang đến vẻ đẹp cổ điển đầy thơ mộng. Điểm nhấn nơ bản to xếp nếp khéo léo ở thân trước kết hợp cùng dáng váy xòe chữ A mang lại vẻ kiêu kỳ ẢNH: K&K FASHION

Gam màu xanh bơ dịu mát hòa quyện cùng họa tiết hoa thêu nổi đầy trong trẻo. Điểm nhấn áo cardigan voan mỏng đồng màu không chỉ tạo nét lãng mạn mà còn là mẹo nhỏ giúp che khuyết điểm bắp tay vô cùng khéo léo ẢNH: @_TYANGNE

Nếu họa tiết hoa mang đến vẻ ngoài lãng mạn thì những kiểu đầm hai dây đơn sắc lại chinh phục phái đẹp bằng sự tinh giản và khả năng ứng dụng linh hoạt. Trong đó, trắng, kem và be là những gam màu được yêu thích bởi vẻ trang nhã, dễ phối phụ kiện và phù hợp với nhiều hoàn cảnh.

Những cô nàng theo đuổi chủ nghĩa tối giản thì một chiếc đầm hai dây trơn màu chính là "vũ khí" khẳng định gu thẩm mỹ tinh tế. Không cần họa tiết rườm rà, phom dáng đứng vừa vặn và cách phối phụ kiện tương phản sẽ tạo nên khí chất hiện đại ẢNH: K&K FASHION

Với độ dài qua gối, đầm hai dây dáng midi đặc biệt hiệu quả trong việc che khuyết điểm phần hông hay đôi chân. Lựa chọn đầm mang sắc trắng kem, be nhạt thường được ưu tiên hàng đầu để tôn lên khí chất trang nhã của người mặc ẢNH: LAMER FASHION

Bên cạnh dáng midi thướt tha, đầm hai dây dáng ngắn lại là giúp nàng khoe khéo đôi chân thon dài và mang đến nguồn năng lượng tươi mới, rạng rỡ. Tùy vào vóc dáng và sở thích cá nhân, phái đẹp có thể linh hoạt lựa chọn giữa thiết kế dây bản to cổ vuông cá tính hay dây mảnh kết hợp dáng corset gợi cảm.

Váy trắng với phần cổ vuông, dây vai bản vừa và thắt nơ phía trước mang hơi hướng thời trang hiện đại. Phần chân váy xòe nhẹ tạo sự năng động nhưng vẫn giữ được nét thanh lịch ẢNH: @KOOKYHOUSE

Với những cô nàng yêu thích vẻ đẹp tiểu thư, các kiểu đầm hai dây sử dụng chất liệu voan, tùng váy xếp ly tầng hay phom corset sẽ là gợi ý không thể bỏ qua để tạo dấu ấn riêng ẢNH: @_NGTRAWM.B