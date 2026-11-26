Sơ mi lụa, sơ mi họa tiết vải tơ mềm nhẹ mang đến làn gió mới cho các bộ trang phục công sở mùa này. Gam màu tươi sáng nhưng nhẹ nhàng trở thành nền tảng cho các bản phối tôn dáng và tôn phong cách chuyên nghiệp của người mặc.
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Sơ mi lụa mềm vừa sang trọng vừa dễ chịu, áo họa tiết cách điệu mang nét đẹp nữ tính vào từng bản phối để làm nổi bật phong thái và diện mạo quý cô. Tủ đồ mùa dịu mát của nàng nhất định không thể thiếu vắng những chiếc áo mỏng nhẹ và dịu dàng này.
Sơ mi lụa, áo họa tiết tạo điểm nhấn cho phong cách cá nhân
Thay thế hoàn hảo những mẫu sơ mi cổ điển từ cotton, linen vốn thiên về sự mộc mạc, sơ mi lụa và áo lụa họa tiết mang đến điểm nhấn mới lạ hơn cho phong cách thời trang.
Quý cô có thể dành ưu tiên cho các thiết kế mang tông màu sáng, màu pastel vì chúng nổi bật hơn khi kết hợp cùng chân váy và quần âu màu trung tính. Trên các thiết kế này, phom dáng sơ mi được giữ vững với các đường cắt chính và thêm vào nhiều yếu tố sáng tạo mới như họa tiết, chi tiết trang trí đặt ở cổ, tay, vai...