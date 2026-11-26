Sơ mi lụa mềm vừa sang trọng vừa dễ chịu, áo họa tiết cách điệu mang nét đẹp nữ tính vào từng bản phối để làm nổi bật phong thái và diện mạo quý cô. Tủ đồ mùa dịu mát của nàng nhất định không thể thiếu vắng những chiếc áo mỏng nhẹ và dịu dàng này.

Áo cách điệu in họa tiết màu vàng nhạt tôn thần thái bừng sáng của quý cô. Áo mỏng nhẹ và mềm mại, phối sơ vin cùng chân váy bút chì đứng phom tạo nên hình ảnh chỉn chu, chuyên nghiệp nhưng vẫn có nét riêng thu hút ẢNH: IVY MODA

Sơ mi lụa, áo họa tiết tạo điểm nhấn cho phong cách cá nhân

Thay thế hoàn hảo những mẫu sơ mi cổ điển từ cotton, linen vốn thiên về sự mộc mạc, sơ mi lụa và áo lụa họa tiết mang đến điểm nhấn mới lạ hơn cho phong cách thời trang.

Quý cô có thể dành ưu tiên cho các thiết kế mang tông màu sáng, màu pastel vì chúng nổi bật hơn khi kết hợp cùng chân váy và quần âu màu trung tính. Trên các thiết kế này, phom dáng sơ mi được giữ vững với các đường cắt chính và thêm vào nhiều yếu tố sáng tạo mới như họa tiết, chi tiết trang trí đặt ở cổ, tay, vai...

Phần cổ áo sơ mi cổ điển được làm mới để nàng trông trẻ trung và nhẹ nhàng hơn. Chi tiết tay nối vai và nhún phồng bí điểm xuyết họa tiết cổ điển, đem đến hình ảnh mới cho trang phục. Bảng màu nâu beige làm nền cho họa tiết chấm bi đen, phối cùng chân váy đen dáng dài tạo thành một tổng thể tone sur tone đầy quyến rũ và sang trọng ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Sơ mi lụa trơn hoặc sơ mi lụa in họa tiết được thay đổi luân phiên, mang đến hình ảnh tươi mới, ấn tượng mỗi ngày cho quý cô. Từ các bản phối áo và chân váy này, nàng có thể thay đổi cách phối cùng phụ kiện, giày và túi để biến đổi trang phục công sở thành các bản phối dạo phố hay trang phục dự tiệc trà chiều... ẢNH: IVY MODA

Sự độc đáo cuốn hút nhất từ sơ mi lụa chính là bề mặt chất liệu mịn và óng ả, cảm giác trơn mượt trên da đem đến sự mát mẻ, dễ chịu và thoáng khí. Với các lựa chọn đa dạng về áo phối với quần công sở và chân váy dài, nàng tha hồ biến hóa hình ảnh và xây dựng phong cách cá nhân ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Thay vì các họa tiết hoa lá nhiều màu sắc mang đậm tính tả thực, họa tiết nét vẽ mảnh đem đến cảm nhận rõ nét hơn về nghệ thuật hội họa. Trang phục họa tiết vì thế cũng mang dáng vẻ nhẹ nhàng, nữ tính một cách rất tự nhiên ẢNH: IVY MODA

Vải lụa satin, tơ voan, chiffon tơ, organza... đều có chung cảm nhận về độ mỏng, mềm mại và có độ bay nên cực kỳ phù hợp với các thiết kế áo có thêm nơ cổ hay chi tiết dây vải thắt eo... ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Áo lụa tay dài kết hợp cùng chi tiết cape tựa như một lớp áo choàng nhẹ vừa là điểm nhấn vừa che khuyết điểm tốt hơn cho phần vai, bắp tay và cả vòng 1. Hầu hết các mẫu áo này đều có thể phối với các item có sẵn trong tủ đồ của nàng ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN

Chi tiết tay áo phối ren, cổ mở bẻ nhẹ cùng hàng cúc bọc vải tiệp màu tạo nên nét riêng cuốn hút cho thiết kế áo cách điệu công sở màu hồng pastel phối chân váy đắp vạt layer phá cách ẢNH: KATE BY LINH NGUYEN



