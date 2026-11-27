Chỉ với một chiếc quần ống rộng sắc be cơ bản, phái đẹp có thể biến hóa thành nhiều bản phối mặc cả tuần không nhàm chán. Nàng có thể áp dụng công thức phối màu đồng điệu tone sur tone với các sắc độ ấm áp như kem, nâu đất để tạo cảm giác sang trọng; hoặc sử dụng công thức tương phản nhẹ nhàng với các gam màu pastel, họa tiết kẻ sọc để mang lại điểm nhấn thị giác tươi mới cho trang phục.
Áo thun dài tay họa tiết kẻ ngang đỏ - xanh trên nền trắng luôn là "người bạn đồng hành" ăn ý với quần ống rộng sắc be có thiết kế túi hộp phía trước. Phom dáng rộng rãi kết hợp cùng giày thể thao trắng và túi đeo vai da nâu tạo nên hiệu ứng thị giác thanh thoát, hoàn hảo cho những buổi cà phê hay dạo phố cuối tuần.
Khi tiết trời chuyển se lạnh, hãy tận dụng bảng màu trung tính ấm áp bằng cách kết hợp áo len cổ chữ V màu nâu nhạt cùng quần ống rộng sắc be. Cách phối màu chuyển sắc mượt mà kết hợp túi tote da cùng tông và giày thể thao trắng mang đến vẻ đẹp nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được nét phóng khoáng đặc trưng.
Không nhàm chán, không lặp lại hình ảnh dù nàng vẫn gắn bó trung thành với chiếc quần ống rộng sắc be quen thuộc. Những mẫu áo dáng ngắn lệch phối mũ lưỡi trai năng động, hay áo kẻ ngang trễ vai kết hợp điểm nhấn phối ren trắng ngang eo cùng mũ len cá tính đều giúp làm mới diện mạo hằng ngày.
Quần ống rộng màu be luôn là món đồ cơ bản dễ biến hóa nhờ sự đa dạng về chất liệu từ vải rủ mềm mại đến kaki đứng dáng. Chỉ cần chú ý cân bằng độ ôm của áo hoặc điểm xuyết thêm một vài lớp váy áo phù hợp, bạn đã có thể diện mẫu quần quen thuộc theo nhiều phong cách khác nhau.