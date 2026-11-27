Chỉ 391.000 đồng để sắm áo giữ nhiệt pha cashmere vừa ấm vừa xinh

Ai bảo mặc đồ giữ nhiệt là không được thời trang? Chiếc áo HEATTECH Extra Warm pha cashmere từ bộ sưu tập UNIQLO : C có lẽ sẽ khiến nhiều cô nàng thay đổi suy nghĩ về những món đồ giữ ấm thường ngày.

Chất liệu pha cashmere mang đến cảm giác mềm mại khi tiếp xúc với làn da, trong khi thiết kế cổ lọ thanh lịch cùng phom áo ôm nhẹ giúp tổng thể trông gọn gàng, tinh tế. Mỏng nhẹ nhưng vẫn có khả năng giữ ấm, đây là item rất đáng có trong vali của những cô nàng đang lên lịch vi vu xứ lạnh.

Đặc biệt, với mức giá chỉ còn 391.000 đồng, chị em có thể mạnh dạn bổ sung chiếc áo giữ nhiệt vừa có công năng, vừa có chất thời trang này vào danh sách mua sắm cuối năm.

Sản phẩm: UNIQLO : C HEATTECH Extra Warm Pha Cashmere áo thun cổ lọ.

Mức giá: 489.000 đồng giảm còn 391.000 đồng.

Áo khoác PUFFTECH - Mặc nhẹ tênh, tự tin đón gió đông với 1.275.000 đồng

Hội mê mặc đẹp nhưng lại ngại những chiếc áo khoác dày khiến vóc dáng trông nặng nề thì có thể lưu ngay mẫu áo khoác chần bông PUFFTECH của UNIQLO vào wishlist mùa đông.

Ứng dụng công nghệ sợi bông giữ nhiệt, PUFFTECH có khả năng giữ ấm hiệu quả với thiết kế nhẹ nhàng, gọn gàng, người mặc sẽ thoải mái vận động suốt cả ngày. Bề mặt vải được xử lý chống bám nước cũng là điểm cộng cho những ngày thời tiết đỏng đảnh, bất chợt có mưa nhẹ.

Từ những buổi sáng se lạnh đến những cuộc hẹn xuống phố vào tối muộn, item này đều có tính ứng dụng cao.

Sản phẩm: PUFFTECH áo khoác chần bông.

Mức giá: 1.471.000 đồng giảm còn 1.275.000 đồng.

Áo Parka lông vũ - Sắm áo ấm cho bé vi vu với 1.275.000 đồng

Nếu cả nhà đang lên lịch du lịch xứ lạnh dịp cuối năm, ba mẹ đừng quên bổ sung một chiếc áo khoác lông vũ vào vali của các bạn nhỏ. Với những cô cậu hiếu động thì áo khoác mùa đông ngoài việc giữ ấm còn phải đủ nhẹ nhàng, thoải mái để bé di chuyển và tha hồ khám phá.

Mẫu áo Parka lông vũ dành cho trẻ em của UNIQLO có lớp lông vũ nhẹ xốp, mang đến cảm giác ấm áp mà không khiến bé cảm thấy nặng nề khi vận động. Thiết kế có mũ cùng bề mặt vải chống bám nước cũng là những điểm cộng cho các hoạt động vui chơi ngoài trời trong những ngày đông.

Sản phẩm: Áo Parka lông vũ (trẻ em).

Mức giá: 1.471.000 đồng giảm còn 1.275.000 đồng.

Bắt trend quần jeans ống cong với 784.000 đồng

Nếu đã có đủ quần jeans ống đứng, ống suông trong tủ đồ, mùa này hội mặc đẹp có thể thử sức với một phom dáng thú vị hơn đang được các tín đồ thời trang yêu thích: quần jeans ống cong.

Thay vì dáng ống thẳng quen thuộc, mẫu quần Jeans Baggy ống cong của UNIQLO tạo điểm nhấn với đường cong nhẹ dọc theo thân quần, mang đến vẻ ngoài phóng khoáng, cá tính. Thiết kế ống rộng cũng giúp người mặc thoải mái di chuyển, chẳng lo cảm giác bí bách khi diện jeans suốt cả ngày.

Giảm giá gần 200.000 đồng trong dịp Black Friday, đây là cơ hội để hội mê denim thử nghiệm một phom quần mới, F5 phong cách mà chẳng cần thay đổi quá nhiều món đồ sẵn có trong tủ.

Sản phẩm: Quần Jeans Baggy ống cong.

Mức giá: 980.000 đồng giảm còn 784.000 đồng.

Áo thun AIRism Cotton "quốc dân" chỉ còn 293.000 đồng

Mùa lạnh là thời điểm hội mặc đẹp thỏa sức sáng tạo với những bản phối layering. Thế nhưng, mặc nhiều lớp mà vẫn cảm thấy thoải mái suốt cả ngày cũng là một bài toán khiến không ít tín đồ thời trang phải cân nhắc.

Mẫu áo thun AIRism Cotton dáng rộng ghi điểm nhờ chất vải mang vẻ ngoài tự nhiên của cotton cùng cảm giác thoáng mát, dễ chịu. Dù diện riêng trong những ngày thời tiết ấm áp hay mặc bên trong áo khoác khi trời trở lạnh, chiếc áo vẫn phát huy được tính linh hoạt c.

Với tới 9 lựa chọn màu sắc và mức giá chỉ còn 293.000 đồng, đây là dịp để hội mê áo thun bổ sung thêm những gam màu mới, tha hồ biến hóa tủ đồ cuối năm theo chất riêng.

Sản phẩm: UNIQLO U AIRism Cotton áo thun cổ tròn dáng rộng.

Mức giá: 391.000 đồng giảm còn 293.000 đồng.

Áo sơ mi vải dạ - biến hóa phong cách khi trời se lạnh, giá chỉ 489.000 đồng

Mỗi khi trời trở gió, những chiếc áo sơ mi vải dạ lại được hội mặc đẹp ưu ái bởi vẻ ngoài vừa cổ điển, vừa phóng khoáng, diện đi làm hay đi chơi đều hợp. Với chất liệu cotton mang đến cảm giác mềm mại trên da, áo sơ mi vải dạ ghi điểm bởi sự thoải mái. Các tín đồ thời trang có thể diện như một chiếc sơ mi thông thường trong những ngày se lạnh, hay tận dụng làm áo khoác ngoài khi muốn lên đồ theo phong cách layering.

Vốn là item có thể diện đi diện lại qua nhiều mùa, chiếc áo này càng đáng để góp mặt trong wishlist mua sắm cuối năm.

Sản phẩm: Áo sơ mi vải dạ.

Mức giá: 686.000 đồng giảm còn 489.000 đồng.

Chương trình ưu đãi Black Friday của UNIQLO diễn ra từ ngày 27.11 đến hết ngày 3.12.2026 tại hệ thống 34 cửa hàng UNIQLO trên toàn quốc và cửa hàng trực tuyến. Hội mặc đẹp đừng quên lưu lại wishlist để tranh thủ sắm những item yêu thích trước mùa lễ hội cuối năm nhé!

