Không chạy theo những chi tiết cầu kỳ, họa tiết kẻ ca rô chinh phục giới mộ điệu bằng cấu trúc ô vuông đan xen đầy cuốn hút. Sự biến hóa trong màu sắc, kích thước và cách sắp đặt đường kẻ mang đến diện mạo vừa nổi bật, vừa đậm dấu ấn phong cách cho trang phục thường ngày.

Họa tiết ca rô bản nhỏ trên nền nâu đất tạo điểm nhấn tinh tế nhờ những đường kẻ mảnh đan xen, mang lại chiều sâu cho tổng thể trang phục ẢNH: @DENISSEAQUINO_

Nàng sử dụng họa tiết đồng nhất từ áo đến quần giúp diện mạo thêm hài hòa, gợi cảm hứng hoài cổ nhưng vẫn bắt kịp tinh thần thời trang hiện đại. Kết hợp phom áo chiết eo nhẹ với quần ống rộng bo gấu, nàng có được vẻ ngoài cá tính, phóng khoáng và đầy cuốn hút.

Sắc đỏ rực rỡ trên nền trắng giúp họa tiết kẻ ca rô trở thành điểm nhấn nổi bật, vừa gợi nét nữ tính, hoài cổ vừa mang đến nguồn năng lượng tươi trẻ cho diện mạo ẢNH: @_NLNAN_

Những ô vuông đan xen tạo hiệu ứng thị giác bắt mắt, khơi gợi tinh thần thời trang thập niên 90 với cảm hứng hoài niệm đặc trưng. Sự trở lại của họa tiết này cho thấy sức hút của những dấu ấn cổ điển được làm mới theo tinh thần trẻ trung, cá tính và phóng khoáng của thời trang đường phố.

Họa tiết kẻ ca rô được làm mới bằng hiệu ứng dập nổi 3D trên nền vải hồng pastel, tạo nên những ô vuông chìm nổi bắt mắt và tăng chiều sâu cho bề mặt chất liệu ẢNH: @BICHNGAAN_

Sự kết hợp giữa sắc hồng ngọt ngào, đường kẻ tinh tế cùng phom áo quây chiết eo, xòe nhẹ ở phần tà mang đến diện mạo mềm mại, nữ tính. Cách xử lý họa tiết có kết cấu nổi cũng bắt nhịp xu hướng thời trang đề cao hiệu ứng chất liệu, đồng thời gợi tinh thần Coquette trẻ trung, ngọt ngào.

Họa tiết kẻ ca rô trên nền xanh xám trầm được tạo điểm nhấn bằng những đường kẻ mảnh sắc xanh lá nhạt, trắng ngà và xanh dương, mang đến chiều sâu thị giác mà không gây rối mắt ẢNH: @YEIII_CTSM

Bảng màu hoài cổ kết hợp cùng phom áo dáng lửng, túi hộp trước ngực tạo nên diện mạo khỏe khoắn, cá tính. Thiết kế gợi nhắc tinh thần thời trang đường phố thập niên 90, đồng thời mang đến nét mới mẻ, hiện đại cho phong cách thường ngày.

Họa tiết kẻ ca rô xanh trắng tạo điểm nhấn nổi bật trên nền áo phao có độ phồng vừa phải, mang đến diện mạo trẻ trung và sành điệu ẢNH: @_NLNAN_

Những ô vuông đan xen với sắc xanh da trời nhạt và trắng giúp bề mặt trang phục thêm sinh động, đồng thời gợi nét cổ điển quen thuộc. Kết hợp cùng phom áo rộng, cổ đứng và đường chần bông đặc trưng, item mang tinh thần thời trang đường phố năng động, pha trộn nét khỏe khoắn của trang phục dã ngoại.

Họa tiết kẻ ca rô đen, trắng và xám tạo hiệu ứng tương phản rõ nét, giúp chiếc áo khoác trở nên nổi bật mà vẫn giữ được nét thanh lịch của bảng màu trung tính ẢNH: @VY.THB

Những đường kẻ ngang dọc đan xen mang đến chiều sâu cho bề mặt vải, đồng thời tạo hiệu ứng thị giác rõ nét. Trên phom áo dáng lửng cùng hai túi nắp đối xứng trước ngực, họa tiết được làm mới theo hướng trẻ trung, khỏe khoắn, bắt nhịp xu hướng thời trang đường phố hiện đại.

Họa tiết kẻ ca rô không chỉ mang đến điểm nhấn bắt mắt mà còn mở ra nhiều cách thể hiện phong cách qua từng cách phối trang phục ẢNH: @VY.THB

Nàng nên ưu tiên kích thước ô vuông và bảng màu phù hợp với vóc dáng, sở thích, đồng thời tiết chế các chi tiết đi kèm để tổng thể hài hòa. Đừng ngại thử nghiệm những cách kết hợp mới để biến họa tiết quen thuộc thành dấu ấn riêng trong diện mạo thường ngày.