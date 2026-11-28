Sự khác biệt giữa một bản phối bình thường và một diện mạo cuốn hút nằm ở cách nàng xử lý phần thân trên, kiểm soát sắc độ denim và hoàn thiện bằng những món phụ kiện có chủ đích.

Để mặc quần jeans đẹp mà không rơi vào cảm giác nặng nề hay luộm thuộm, nguyên tắc quan trọng nhất nằm ở sự cân bằng tỷ lệ cơ thể. Với những thiết kế quần cạp cao, ống suông, việc chọn áo có độ ôm vừa phải hoặc nhấn nhẹ ở phần eo, dễ dàng đem đến vẻ gọn gàng.

Sức hút tươi mới của bản phối dạo phố đến từ chiếc áo sơ mi kẻ ca rô xanh dáng peplum nhẹ phối cùng quần jeans ống rộng xắn gấu. Độ xòe vừa phải nơi gấu áo giúp định hình vòng eo thon gọn, các phụ kiện sáng màu tạo nên điểm nhấn thị giác đầy rạng rỡ ẢNH: @REDSHOP.CHICSTYLE

Thay vì những chiếc áo phom thùng thình dễ làm mất đường nét cơ thể, nàng nên ưu tiên quần có độ ôm vừa phải, độ dài ngang hông phối cùng áo ôm sáng màu, không nên có quá nhiều chi tiết rườm rà ẢNH: @REDSHOP.CHICSTYLE

Công thức "trên ôm, dưới rộng" phát huy tối đa hiệu quả khi áo len gân tông vàng bơ có chi tiết cổ gập cách điệu đi cùng quần jeans cạp cao. Phần cạp cao ôm gọn vòng eo kết hợp giày đế dày màu be và mũ lông ấm áp mang lại cảm giác cao ráo, hài hòa cho những ngày se lạnh.

Phụ kiện túi xách mini màu nâu cam bổ sung sắc độ ấm áp, vừa ăn ý với tông vàng kem phía trên vừa hoàn thiện nét hài hòa cho tổng thể trang phục ẢNH: @REDSHOP.CHICSTYLE

Nếu quần jeans xanh sáng hay xám wash mang lại tinh thần trẻ trung khi đi cùng các tông trắng kem, vàng bơ thì quần jeans xanh chàm đậm lại tạo hiệu ứng thu gọn đôi chân rõ rệt. Trong một bản phối, nàng chỉ nên giữ tối đa từ hai đến ba gam màu chủ đạo, trong đó sắc trung tính chiếm phần lớn và chỉ dành một khoảng nhỏ cho màu nổi để tạo điểm nhấn.

Sự kết hợp giữa sắc trắng kem tinh khôi của chiếc áo dệt nổi tay loe và tông xanh sáng của quần jeans ống suông xám. Bảng màu sáng đồng điệu giúp tổng thể trông liền mạch, sạch sẽ và đặc biệt tôn làn da của người mặc ẢNH: @KIMEEHOUSE

Trong những ngày cần di chuyển nhiều, áo thun trắng dáng trễ vai phối cùng quần jeans xám sáng ống rộng mang lại sự thoải mái tuyệt đối. Một chiếc ba lô da tông xám be đồng màu với quần dễ dàng đem theo nhiều vật dụng cần thiết ẢNH: @_TNGUYN

Phụ kiện chính là yếu tố quyết định phong thái của bộ trang phục. Với những chiếc quần jeans tối màu, phụ kiện như túi xách sáng màu hay giày dép có độ tương phản vừa phải sẽ tạo sự đối lập để trang phục không quá đơn điệu.

Độ tối của quần jeans giúp phần thân dưới trông thon gọn, trong khi phụ kiện sáng màu như túi xách đem lại sự tương phản thu hút ẢNH: @_TNGUYN

Hướng đến sự thoải mái cho những ngày di chuyển nhiều, áo kiểu tay dài phối quần jeans đen cá tính. Điểm nhấn túi đeo chéo mini màu xanh pastel cùng giày đỏ góp phần làm dịu đi các gam màu trung tính của hai món đồ chính ẢNH: @_TNGUYN

Sự đa dạng trong kiểu dáng giúp việc diện các kiểu áo phối quần jeans luôn linh hoạt và ít nhàm chán. Chỉ cần cân đối độ ôm của áo theo dáng quần ống rộng hoặc ống loe, bạn sẽ dễ dàng giữ được diện mạo gọn gàng suốt cả ngày.