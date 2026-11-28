Sự khác biệt giữa một bản phối bình thường và một diện mạo cuốn hút nằm ở cách nàng xử lý phần thân trên, kiểm soát sắc độ denim và hoàn thiện bằng những món phụ kiện có chủ đích.
Để mặc quần jeans đẹp mà không rơi vào cảm giác nặng nề hay luộm thuộm, nguyên tắc quan trọng nhất nằm ở sự cân bằng tỷ lệ cơ thể. Với những thiết kế quần cạp cao, ống suông, việc chọn áo có độ ôm vừa phải hoặc nhấn nhẹ ở phần eo, dễ dàng đem đến vẻ gọn gàng.
Công thức "trên ôm, dưới rộng" phát huy tối đa hiệu quả khi áo len gân tông vàng bơ có chi tiết cổ gập cách điệu đi cùng quần jeans cạp cao. Phần cạp cao ôm gọn vòng eo kết hợp giày đế dày màu be và mũ lông ấm áp mang lại cảm giác cao ráo, hài hòa cho những ngày se lạnh.
Nếu quần jeans xanh sáng hay xám wash mang lại tinh thần trẻ trung khi đi cùng các tông trắng kem, vàng bơ thì quần jeans xanh chàm đậm lại tạo hiệu ứng thu gọn đôi chân rõ rệt. Trong một bản phối, nàng chỉ nên giữ tối đa từ hai đến ba gam màu chủ đạo, trong đó sắc trung tính chiếm phần lớn và chỉ dành một khoảng nhỏ cho màu nổi để tạo điểm nhấn.
Phụ kiện chính là yếu tố quyết định phong thái của bộ trang phục. Với những chiếc quần jeans tối màu, phụ kiện như túi xách sáng màu hay giày dép có độ tương phản vừa phải sẽ tạo sự đối lập để trang phục không quá đơn điệu.
Sự đa dạng trong kiểu dáng giúp việc diện các kiểu áo phối quần jeans luôn linh hoạt và ít nhàm chán. Chỉ cần cân đối độ ôm của áo theo dáng quần ống rộng hoặc ống loe, bạn sẽ dễ dàng giữ được diện mạo gọn gàng suốt cả ngày.