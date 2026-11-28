Khi cấu trúc siết eo đầy quyền lực của corset 'chạm' nét phóng khoáng của quần jeans và quần ống rộng, thời trang mở ra một cuộc đối thoại thị giác đầy mê hoặc.
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Nhiều người thường nghĩ áo corset khó ứng dụng hằng ngày vì phom dáng ôm sát đặc trưng. Khi đi cùng quần ống rộng, phần thân dưới có thêm độ rủ tự nhiên, giảm cảm giác bó chặt và dễ mặc trong nhiều dịp hơn. Từ chất liệu ren, lưới xuyên thấu đến thun co giãn hay vải tuyết mưa, cách phối đồ giữa hai món đồ cơ bản luôn tạo ra nhiều sắc thái khác nhau tùy vào màu sắc và phụ kiện đi kèm.
Không cần đến những quy tắc cầu kỳ, quần jeans ống rộng chính là mảnh ghép hoàn hảo để "hạ nhiệt" vẻ kiêu kỳ của corset, đưa món đồ này trở về với nhịp sống thường nhật đầy năng lượng.
Sắc nâu đất trầm ấm của áo corset cúp ngực kết hợp cùng quần jeans ống rộng màu be tạo nên bản phối mang hơi thở mùa thu hiện đại.
Khi rời khỏi chất liệu denim bụi bặm để bước sang thế giới của vải dệt hoa, ren xuyên thấu hay những đường xếp ly mềm mại, corset và quần ống rộng lại kể một câu chuyện khác: lãng mạn và mang đậm tinh thần thời trang cao cấp.
Với những cô gái yêu thích sự sắc sảo và bí ẩn, gam màu trầm tối luôn là lựa chọn không bao giờ cũ. Điểm nhấn không còn nằm ở màu sắc mà chuyển dịch hoàn toàn sang bề mặt chất liệu và những chi tiết cắt may đắt giá của áo corset và quần ống rộng.