Nhiều người thường nghĩ áo corset khó ứng dụng hằng ngày vì phom dáng ôm sát đặc trưng. Khi đi cùng quần ống rộng, phần thân dưới có thêm độ rủ tự nhiên, giảm cảm giác bó chặt và dễ mặc trong nhiều dịp hơn. Từ chất liệu ren, lưới xuyên thấu đến thun co giãn hay vải tuyết mưa, cách phối đồ giữa hai món đồ cơ bản luôn tạo ra nhiều sắc thái khác nhau tùy vào màu sắc và phụ kiện đi kèm.

Không cần đến những quy tắc cầu kỳ, quần jeans ống rộng chính là mảnh ghép hoàn hảo để "hạ nhiệt" vẻ kiêu kỳ của corset, đưa món đồ này trở về với nhịp sống thường nhật đầy năng lượng.

Họa tiết chấm bi đen trắng mang âm hưởng retro trên chiếc corset cúp ngực bất ngờ trở nên trẻ trung, ngẫu hứng khi đi cùng quần jeans xanh ống rộng. Không giày cao gót cầu kỳ, một đôi dép kẹp tối giản và túi xách đen giúp toát lên khí chất hiện đại ẢNH: @OULA.STUDIOS

Sắc nâu đất trầm ấm của áo corset cúp ngực kết hợp cùng quần jeans ống rộng màu be tạo nên bản phối mang hơi thở mùa thu hiện đại.

Những món trang sức ánh kim bản to ở cổ tay, kính gọng đen và túi xách mini tối màu đóng vai trò như nét chấm phá sắc sảo, nâng tầm phong cách dạo phố lên một bậc mới ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Khi rời khỏi chất liệu denim bụi bặm để bước sang thế giới của vải dệt hoa, ren xuyên thấu hay những đường xếp ly mềm mại, corset và quần ống rộng lại kể một câu chuyện khác: lãng mạn và mang đậm tinh thần thời trang cao cấp.

Áo corset màu xanh pastel dệt họa tiết chìm khoe trọn nét thanh tao khi sánh đôi cùng quần ống rộng trắng muốt. Chuỗi ngọc trai ôm sát cổ và giày trắng mũi nhọn hoàn thiện vẻ ngoài kiêu sa ẢNH: @OULA.STUDIOS

Quyến rũ với áo corset họa tiết hoa văn tối màu kết hợp quần ống rộng đen tuyền. Tiết chế phụ kiện chỉ với khuyên tai tròn, túi kẹp nách giúp toàn bộ sự chú ý đổ dồn vào bờ vai trần và thần thái tự tin của người mặc ẢNH: @OULA.STUDIOS

Với những cô gái yêu thích sự sắc sảo và bí ẩn, gam màu trầm tối luôn là lựa chọn không bao giờ cũ. Điểm nhấn không còn nằm ở màu sắc mà chuyển dịch hoàn toàn sang bề mặt chất liệu và những chi tiết cắt may đắt giá của áo corset và quần ống rộng.

Thoát khỏi khuôn khổ tối giản, áo corset trễ vai viền bèo phối dây đan dọc thân áo mang đậm dấu ấn lãng mạn cổ điển. Khi kết hợp cùng quần ống phồng đồng màu đem lại sự linh hoạt khi di chuyển ẢNH: @20TRENDIE.OFFICIAL

Nếu yêu thích sự tinh giản và hiệu ứng kéo dài vóc dáng, công thức đơn sắc monochrome với cả cây xám hoặc đen của áo và quần sẽ mang lại chiều sâu bí ẩn và cực kỳ tôn dáng ẢNH: @HOO_DESIGN