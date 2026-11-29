Áo len họa tiết quả trám, quần denim cùng bộ ba màu sắc đến từ giày, túi và thắt lưng mang đến vẻ ngoài khác biệt cho nàng yêu denim. Một chi tiết đắt giá khác gây chú ý chính là phần nơ màu xanh baby blue tươi sáng. Mỗi quý cô có thể tự sáng tạo cho riêng mình chi tiết này bằng các phụ kiện có sẵn như nơ, ruy băng hay dùng khăn lụa thắt nút nghệ thuật...