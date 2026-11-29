Đẹp và thoải mái, dễ chịu dần trở thành ưu tiên hàng đầu của quý cô sành mặc. Những bản phối đường phố lịch sự và chỉn chu từ quần jeans dưới đây hoàn hảo cho tiết trời đầu đông và dễ dàng chuyển đổi theo phong cách cá nhân.
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Quần jeans từ lâu đã là món đồ thời trang timeless và không bao giờ vắng mặt trong tủ đồ thường nhật. Mùa đông se lạnh chính là lúc các bản phối denim và áo mềm ấm "lên ngôi", với sự kết hợp ăn ý từ áo blouse, áo len dệt kim, áo nỉ hoodie, cardigan...
Phối quần jeans và blouse - sự tương phản thú vị
Len sợi dệt kim và denim, cặp đôi thoải mái, phóng khoáng và dịu dàng nhất mùa đông
Vừa quen vừa lạ trong những bản phối từ chiếc quần denim đi từ gam màu sáng đến gam màu tối. Áo len dáng crop khoe khéo vùng bụng phẳng hay cách layer hai gam màu tương phản sẽ "lọt vào mắt xanh" của nàng hôm nay?