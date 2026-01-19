  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

5 chiếc váy midi sang trọng, hợp cả đi làm lẫn đi tiệc cuối năm

Kim Ngọc
Kim Ngọc
19/01/2026 10:00 GMT+7

Váy midi tối giản, sang trọng và đa năng khi có thể diện đi làm, đi tiệc và đi bất cứ nơi nào nàng cảm thấy phù hợp. Các thiết kế liền thân có độ dài từ đầu gối trở xuống bắp chân mang lại sự thuận tiện trong nhịp sống năng động đồng thời tạo dáng vẻ thướt tha, nữ tính cho nàng bất chấp thời gian.

Váy sơ mi, đầm cổ vuông, váy liền họa tiết nằm trong số 5 kiểu váy midi sang trọng, đa năng sẵn sàng đồng hành cùng nàng trong những tuần cuối năm bận rộn.

5 chiếc váy midi sang trọng, hợp cả đi làm lẫn đi tiệc cuối năm- Ảnh 1.

Váy sơ mi tay ngắn màu xanh navy có các chi tiết mạ kim loại màu vàng gold nổi bật. Thiết kế cân bằng hoàn hảo vẻ đẹp sang trọng, tinh tế với sự thoải mái và thoáng mát dễ chịu mà mọi cô nàng tìm kiếm ở kiểu váy midi

ẢNH: FROM MOON

Váy sơ mi cổ điển

Váy sơ mi là thiết kế midi cổ điển được yêu thích nhất nhì tủ đồ, được mặc ở khắp mọi nơi và không bao giờ bị lỗi mốt. Các thiết kế này mang lại vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng nhờ kết hợp các chi tiết cổ điển trứ danh - phần cổ bẻ, hàng khuy cài, đường chiết eo duyên dáng. Bên cạnh đó, phom dáng linh hoạt của đầm sơ mi mang lại sự thoải mái nhất định nên dù đi làm, đi chơi cũng đều không gặp bất kỳ trở ngại nào.

5 chiếc váy midi sang trọng, hợp cả đi làm lẫn đi tiệc cuối năm- Ảnh 2.
5 chiếc váy midi sang trọng, hợp cả đi làm lẫn đi tiệc cuối năm- Ảnh 3.

Phom dáng quen thuộc, gần gũi của các thiết kế lấy cảm hứng từ sơ mi được làm mới qua chất liệu đa dạng, các bảng màu và họa tiết được làm mới liên tục. Bên cạnh lựa chọn thắt dây lưng da hay dây vải quanh eo, người mặc có thể chọn cách diện thoải mái theo kiểu của một chiếc váy dáng suông

ẢNH: CCHIC, ANOUR

5 chiếc váy midi sang trọng, hợp cả đi làm lẫn đi tiệc cuối năm- Ảnh 4.
5 chiếc váy midi sang trọng, hợp cả đi làm lẫn đi tiệc cuối năm- Ảnh 5.

Váy liền họa tiết cổ điển mang phong cách hoài niệm, sự lãng mạn nên thơ hòa trong khả năng ứng dụng và tính linh hoạt trong nhịp sống bận rộn thường ngày. Họa tiết nanh sói, họa tiết kẻ ca rô cổ điển, họa tiết chấm bi hay các bản in trừu tượng góp phần làm mới diện mạo hằng ngày của nàng

ẢNH: K&K FASHION

Váy dệt kim ấm áp

5 chiếc váy midi sang trọng, hợp cả đi làm lẫn đi tiệc cuối năm- Ảnh 6.

Váy dệt kim với chất vải đàn hồi, tông màu trendy cùng cảm giác êm mềm ấm áp giúp thiết kế váy liền thân này giành được vị thế vững chắc trong tủ đồ thu đông

ẢNH: ELISE

Váy suông mát nhẹ, thanh thoát

5 chiếc váy midi sang trọng, hợp cả đi làm lẫn đi tiệc cuối năm- Ảnh 7.

Thiết kế suông khéo léo định hình vóc dáng qua chi tiết cổ trụ và tay áo chít phồng cổ điển đầy điệu đà. Thiết kế này có thể phối cùng xăng đan cao gót dây mảnh, bốt cổ cao hoặc xăng đan đế cói

ẢNH: MIUREY TOKYO

Các thiết kế dáng suông là lựa chọn hàng đầu khi nàng yêu thích cảm nhận sự thư thái và dễ chịu. Để có vẻ ngoài trang nhã thanh lịch khi diện váy suông, hãy ưu tiên chất vải cao cấp - vải tơ, voan chiffon, lụa có độ sáng bóng sang trọng; vải gấm jacquard dệt họa tiết nổi đứng phom và giữ dáng hoàn hảo trong thời gian dài...

5 chiếc váy midi sang trọng, hợp cả đi làm lẫn đi tiệc cuối năm- Ảnh 8.

Váy suông vải mềm nhẹ có thể phối thêm dây lưng vải đính hoa, dây lưng da, khăn lụa hay phụ kiện thời trang độc đáo khác

ẢNH: MIUREY TOKYO

Đầm đuôi cá tôn đường cong

5 chiếc váy midi sang trọng, hợp cả đi làm lẫn đi tiệc cuối năm- Ảnh 9.

Đầm đuôi cá với khả năng tôn eo, tôn đường cong một cách hoàn hảo chính là ý tưởng trang phục tuyệt vời để nàng diện đi làm, đi tiệc mùa cuối năm

ẢNH: NEM FASHION

Đầm cổ vuông dự tiệc, dạo phố

Cũng giống như váy chữ A, váy sơ mi, đầm cổ vuông là kiểu váy cổ điển sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian. Những đường cắt tinh tế kết hợp chi tiết cổ vuông và bản vai nhỏ nhắn góp phần định hình vóc dáng, thu hút ánh nhìn vào bờ vai mềm mại cùng vóc dáng quyến rũ của quý cô.

5 chiếc váy midi sang trọng, hợp cả đi làm lẫn đi tiệc cuối năm- Ảnh 10.
5 chiếc váy midi sang trọng, hợp cả đi làm lẫn đi tiệc cuối năm- Ảnh 11.

Đầm liền dáng dài với hai hình ảnh khác biệt - sự lãng mạn mang nét retro và vẻ ngoài sang trọng, quý phái từ thiết kế cổ vuông tông đen trứ danh. Khi diện kiểu trang phục này, hãy chuẩn bị thêm khăn lụa voan để choàng nhẹ trên vai khi trời đột ngột nổi gió hoặc chuyển lạnh bất ngờ

ẢNH: HOIVU

váy midi đầm midi Váy dài váy sơ mi đầm cổ vuông váy đuôi cá

Bài viết khác

Chân váy dáng dài: Vẻ đẹp dịu dàng theo từng bước chân

Chân váy dáng dài: Vẻ đẹp dịu dàng theo từng bước chân

Lụa và taffeta - hai chất liệu định hình phong cách cao cấp

Lụa và taffeta - hai chất liệu định hình phong cách cao cấp

Kiêu kỳ cho ngày nắng với mũ rộng vành

Kiêu kỳ cho ngày nắng với mũ rộng vành

5 mẫu giày cao gót cho nàng công sở thỏa sức phối đồ

5 mẫu giày cao gót cho nàng công sở thỏa sức phối đồ

Váy dài và áo khoác tweed dáng ngắn, cặp đôi hoàn hảo cho những ngày cuối năm

Váy dài và áo khoác tweed dáng ngắn, cặp đôi hoàn hảo cho những ngày cuối năm

Sức hút từ trang phục loang màu, tạo 'bản sắc' đầy cá tính

Sức hút từ trang phục loang màu, tạo 'bản sắc' đầy cá tính

Xu hướng quần jeans lấp lánh đang làm bừng sáng năm 2026

Xu hướng quần jeans lấp lánh đang làm bừng sáng năm 2026

'Cân' đẹp mọi phong cách cùng những kiểu áo trẻ trung, cá tính

'Cân' đẹp mọi phong cách cùng những kiểu áo trẻ trung, cá tính

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top