5 chiếc váy midi sang trọng, hợp cả đi làm lẫn đi tiệc cuối năm

Váy sơ mi, đầm cổ vuông, váy liền họa tiết nằm trong số 5 kiểu váy midi sang trọng, đa năng sẵn sàng đồng hành cùng nàng trong những tuần cuối năm bận rộn.

Váy sơ mi tay ngắn màu xanh navy có các chi tiết mạ kim loại màu vàng gold nổi bật. Thiết kế cân bằng hoàn hảo vẻ đẹp sang trọng, tinh tế với sự thoải mái và thoáng mát dễ chịu mà mọi cô nàng tìm kiếm ở kiểu váy midi ẢNH: FROM MOON

Váy sơ mi cổ điển

Váy sơ mi là thiết kế midi cổ điển được yêu thích nhất nhì tủ đồ, được mặc ở khắp mọi nơi và không bao giờ bị lỗi mốt. Các thiết kế này mang lại vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng nhờ kết hợp các chi tiết cổ điển trứ danh - phần cổ bẻ, hàng khuy cài, đường chiết eo duyên dáng. Bên cạnh đó, phom dáng linh hoạt của đầm sơ mi mang lại sự thoải mái nhất định nên dù đi làm, đi chơi cũng đều không gặp bất kỳ trở ngại nào.

Phom dáng quen thuộc, gần gũi của các thiết kế lấy cảm hứng từ sơ mi được làm mới qua chất liệu đa dạng, các bảng màu và họa tiết được làm mới liên tục. Bên cạnh lựa chọn thắt dây lưng da hay dây vải quanh eo, người mặc có thể chọn cách diện thoải mái theo kiểu của một chiếc váy dáng suông ẢNH: CCHIC, ANOUR

Váy liền họa tiết cổ điển mang phong cách hoài niệm, sự lãng mạn nên thơ hòa trong khả năng ứng dụng và tính linh hoạt trong nhịp sống bận rộn thường ngày. Họa tiết nanh sói, họa tiết kẻ ca rô cổ điển, họa tiết chấm bi hay các bản in trừu tượng góp phần làm mới diện mạo hằng ngày của nàng ẢNH: K&K FASHION

Váy dệt kim ấm áp

Váy dệt kim với chất vải đàn hồi, tông màu trendy cùng cảm giác êm mềm ấm áp giúp thiết kế váy liền thân này giành được vị thế vững chắc trong tủ đồ thu đông ẢNH: ELISE

Váy suông mát nhẹ, thanh thoát

Thiết kế suông khéo léo định hình vóc dáng qua chi tiết cổ trụ và tay áo chít phồng cổ điển đầy điệu đà. Thiết kế này có thể phối cùng xăng đan cao gót dây mảnh, bốt cổ cao hoặc xăng đan đế cói ẢNH: MIUREY TOKYO

Các thiết kế dáng suông là lựa chọn hàng đầu khi nàng yêu thích cảm nhận sự thư thái và dễ chịu. Để có vẻ ngoài trang nhã thanh lịch khi diện váy suông, hãy ưu tiên chất vải cao cấp - vải tơ, voan chiffon, lụa có độ sáng bóng sang trọng; vải gấm jacquard dệt họa tiết nổi đứng phom và giữ dáng hoàn hảo trong thời gian dài...

Váy suông vải mềm nhẹ có thể phối thêm dây lưng vải đính hoa, dây lưng da, khăn lụa hay phụ kiện thời trang độc đáo khác ẢNH: MIUREY TOKYO

Đầm đuôi cá tôn đường cong

Đầm đuôi cá với khả năng tôn eo, tôn đường cong một cách hoàn hảo chính là ý tưởng trang phục tuyệt vời để nàng diện đi làm, đi tiệc mùa cuối năm ẢNH: NEM FASHION

Đầm cổ vuông dự tiệc, dạo phố

Cũng giống như váy chữ A, váy sơ mi, đầm cổ vuông là kiểu váy cổ điển sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian. Những đường cắt tinh tế kết hợp chi tiết cổ vuông và bản vai nhỏ nhắn góp phần định hình vóc dáng, thu hút ánh nhìn vào bờ vai mềm mại cùng vóc dáng quyến rũ của quý cô.