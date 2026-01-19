5 chiếc váy midi sang trọng, hợp cả đi làm lẫn đi tiệc cuối năm

Váy sơ mi, đầm cổ vuông, váy liền họa tiết nằm trong số 5 kiểu váy midi sang trọng, đa năng sẵn sàng đồng hành cùng nàng trong những tuần cuối năm bận rộn.
Váy sơ mi cổ điển
Váy sơ mi là thiết kế midi cổ điển được yêu thích nhất nhì tủ đồ, được mặc ở khắp mọi nơi và không bao giờ bị lỗi mốt. Các thiết kế này mang lại vẻ đẹp thanh lịch và sang trọng nhờ kết hợp các chi tiết cổ điển trứ danh - phần cổ bẻ, hàng khuy cài, đường chiết eo duyên dáng. Bên cạnh đó, phom dáng linh hoạt của đầm sơ mi mang lại sự thoải mái nhất định nên dù đi làm, đi chơi cũng đều không gặp bất kỳ trở ngại nào.
Phom dáng quen thuộc, gần gũi của các thiết kế lấy cảm hứng từ sơ mi được làm mới qua chất liệu đa dạng, các bảng màu và họa tiết được làm mới liên tục. Bên cạnh lựa chọn thắt dây lưng da hay dây vải quanh eo, người mặc có thể chọn cách diện thoải mái theo kiểu của một chiếc váy dáng suông
ẢNH: CCHIC, ANOUR
Váy liền họa tiết cổ điển mang phong cách hoài niệm, sự lãng mạn nên thơ hòa trong khả năng ứng dụng và tính linh hoạt trong nhịp sống bận rộn thường ngày. Họa tiết nanh sói, họa tiết kẻ ca rô cổ điển, họa tiết chấm bi hay các bản in trừu tượng góp phần làm mới diện mạo hằng ngày của nàng
ẢNH: K&K FASHION
Váy dệt kim ấm áp
Váy suông mát nhẹ, thanh thoát
Các thiết kế dáng suông là lựa chọn hàng đầu khi nàng yêu thích cảm nhận sự thư thái và dễ chịu. Để có vẻ ngoài trang nhã thanh lịch khi diện váy suông, hãy ưu tiên chất vải cao cấp - vải tơ, voan chiffon, lụa có độ sáng bóng sang trọng; vải gấm jacquard dệt họa tiết nổi đứng phom và giữ dáng hoàn hảo trong thời gian dài...
Đầm đuôi cá tôn đường cong
Đầm cổ vuông dự tiệc, dạo phố
Cũng giống như váy chữ A, váy sơ mi, đầm cổ vuông là kiểu váy cổ điển sở hữu vẻ đẹp vượt thời gian. Những đường cắt tinh tế kết hợp chi tiết cổ vuông và bản vai nhỏ nhắn góp phần định hình vóc dáng, thu hút ánh nhìn vào bờ vai mềm mại cùng vóc dáng quyến rũ của quý cô.
Đầm liền dáng dài với hai hình ảnh khác biệt - sự lãng mạn mang nét retro và vẻ ngoài sang trọng, quý phái từ thiết kế cổ vuông tông đen trứ danh. Khi diện kiểu trang phục này, hãy chuẩn bị thêm khăn lụa voan để choàng nhẹ trên vai khi trời đột ngột nổi gió hoặc chuyển lạnh bất ngờ
ẢNH: HOIVU