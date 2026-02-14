  • An Giang
Thời trang 24/7

5 công thức phối đồ giúp chị em nổi bật từ nhà ra phố

Thu Nguyệt
Thu Nguyệt
trangdtbtn@gmail.com
14/02/2026 20:58 GMT+7

Phối đồ theo công thức hiện đại thường đề cao sự tiết chế và tinh tế trong cách chọn phụ kiện, xử lý cấu trúc trang phục linh hoạt. Điều đó giúp đạt chuẩn mực công sở và đủ nổi bật khi xuống phố.

Trong tinh thần của thời trang hiện đại, sự tiết chế không đồng nghĩa với an toàn tuyệt đối mà là nghệ thuật kiểm soát điểm nhấn. Chỉ cần một chi tiết đắt giá - đường chiết eo sắc nét, cấu trúc vai gọn gàng hay phụ kiện ánh kim tinh tế, tổng thể sẽ trở nên ấn tượng mà vẫn giữ được phong thái thanh lịch, chuyên nghiệp. Các công thức phối đồ linh hoạt giúp chị em áp dụng nguyên tắc ấy một cách hiệu quả, từ môi trường công sở đến những buổi hẹn phố thị.

5 công thức phối đồ giúp chị em nổi bật từ nhà ra phố- Ảnh 1.

Phối các chất liệu mềm mại giúp tổng thể vừa nữ tính vừa hiện đại, tông màu đơn sắc nhưng có độ chuyển sáng từ áo sang váy tạo cảm giác thanh lịch, tươi mới, rất hợp mùa xuân hè

ẢNH: NATORI

Công thức phối blazer với phụ kiện  

Blazer không còn là "đồng phục" cứng nhắc. Khi kết hợp cùng áo thun trơn đơn giản, áo kiểu ấn tượng hoặc cách điệu với váy midi, maxi hoặc quần ống suông, quần jeans đứng dáng, tổng thể trở nên mềm mại hơn nhưng vẫn giữ được dáng vẻ thanh lịch, nữ tính mà thời thượng. Bí quyết nằm ở phụ kiện từ thắt lưng, khuyên tai kim loại mảnh, vòng cổ thanh thoát, kính to bản hoặc đồng hồ mặt nhỏ giúp tạo điểm nhấn vừa đủ. 

5 công thức phối đồ giúp chị em nổi bật từ nhà ra phố- Ảnh 2.
5 công thức phối đồ giúp chị em nổi bật từ nhà ra phố- Ảnh 3.

Blazer mang tông màu trung tính như be, ghi, navy kết hợp với phụ kiện giúp bộ trang phục dễ chuyển đổi từ phòng họp sang buổi cà phê chiều

ẢNH: TWP, MICHAEL KORS

Sơ mi trắng cách điệu nâng cấp phong cách 

Sơ mi trắng là món đồ "an toàn", nhưng không hề nhàm chán nếu chọn những thiết kế cách điệu hoặc biết cách tạo điểm nhấn trong khi phối kết. Một chiếc thắt lưng da bản vừa, túi xách có cấu trúc cứng hoặc giày mũi nhọn sẽ tăng tính sắc sảo cho tổng thể. Nếu muốn nổi bật hơn, bạn có thể chọn khăn lụa họa tiết nhỏ buộc cổ hoặc túi - chi tiết nhỏ nhưng đủ khiến diện mạo trở nên tinh tế và có chiều sâu.

5 công thức phối đồ giúp chị em nổi bật từ nhà ra phố- Ảnh 4.
5 công thức phối đồ giúp chị em nổi bật từ nhà ra phố- Ảnh 5.

Những chiếc sơ mi trắng được tái định nghĩa qua những chi tiết cách điệu tinh tế, tạo nên diện mạo thanh lịch và sành điệu

ẢNH: MICHAEL KORS, LILI BLANC

Váy midi và áo cấu trúc - công thức thanh lịch linh hoạt 

Váy midi dáng suông hoặc xếp ly là lựa chọn phù hợp nhiều môi trường. Khi phối cùng các kiểu áo cấu trúc (áo vest cổ V, áo gile hoặc peplum không tay - áo tailoring hiện đại), bộ trang phục giữ được vẻ nữ tính nhưng không quá cầu kỳ. 

5 công thức phối đồ giúp chị em nổi bật từ nhà ra phố- Ảnh 6.
5 công thức phối đồ giúp chị em nổi bật từ nhà ra phố- Ảnh 7.

Các thiết kế layering hiện đại thiên về cấu trúc, tiết chế phụ kiện mà vẫn tạo được vẻ nữ tính, tươi sáng hoặc thanh lịch, tối giản

ẢNH: LÊ HOUSE

Set đồng bộ (co-ord) - tối giản nhưng hiệu quả thị giác cao 

Trang phục đồng bộ đang trở thành xu hướng nhờ khả năng "ăn gian" phong cách. Áo và quần hoặc chân váy cùng chất liệu, cùng tông màu giúp tổng thể liền mạch, tạo ấn tượng chuyên nghiệp. Để tránh đơn điệu, bạn có thể thêm trang sức, phụ kiện kim loại, túi màu tương phản hoặc kính mắt thời trang. Đây là công thức lý tưởng cho những người bận rộn nhưng vẫn muốn chỉn chu.

5 công thức phối đồ giúp chị em nổi bật từ nhà ra phố- Ảnh 8.

Set suit gấm họa tiết ánh kim với thiết kế cổ chữ V sâu và đai thắt eo mềm mại, tôn lên phom dáng thanh thoát tạo nên tổng thể sang trọng, quyền lực nhưng vẫn đầy nữ tính

ẢNH: NATORI

Quần jeans ống đứng kết hợp với áo kiểu và giày cao gót thấp 

Quần jeans không còn giới hạn trong trang phục dạo phố. Khi chọn dáng ống đứng, màu xanh hoặc đen, kết hợp cùng áo kiểu cổ thuyền hoặc chất liệu len, lụa... cùng với giày cao gót thấp hoặc loafer da bạn có thể dễ dàng bước vào môi trường giao tiếp hoặc làm việc sáng tạo. 

5 công thức phối đồ giúp chị em nổi bật từ nhà ra phố- Ảnh 9.

Tiết chế phụ kiện, tránh layering quá nhiều, các nàng sẽ giữ được sự thanh lịch mà vẫn tạo ấn tượng rõ ràng

ẢNH: MANGO


Công thức công thức phối đồ Quần jeans Áo sơ mi trang phục đồng bộ

