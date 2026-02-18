5 gam màu áo dài không thể thiếu trong ba ngày tết

Mùa tết 2026 nở rộ vô số các tông màu áo dài đặc sắc đi cùng phom dáng mới mẻ và hiện đại. Tuy nhiên 5 gam màu dưới đây được yêu thích và diện nhiều nhất trong những ngày Tết Nguyên đán.
Áo dài gam màu đỏ và vàng mang đến cảm giác ấm áp, sự nồng nhiệt và may mắn. Sắc xanh, hồng, cam đào mở ra góc nhìn hiện đại phóng khoáng cho quý cô yêu thích diện áo dài trong ba ngày tết.
Áo dài gam màu đỏ
Không một mùa tết nào có thể vắng bóng tà áo dài màu đỏ. Từ sắc đỏ đậm trầm mặc đến sắc đỏ tươi rạng rỡ, áo dài lụa đỏ óng ánh phản chiếu ánh sáng, vẻ sang trọng quý phái trên thiết kế áo dài ren đỏ... đều mang đến những cảm nhận chung về sự nổi bật, cuốn hút, sự may mắn và niềm tin về một năm thuận lợi đang chờ đón nàng. Áo dài đỏ thường được ưu ái diện trong ba ngày tết, khi đi viếng chùa, chúc tết gia đình, gặp gỡ người thân...
Áo dài gam màu vàng nhạt
Áo dài màu xanh
Từ vài mùa tết gần đây, áo dài mang sắc xanh dần được ưa chuộng nhiều hơn. Từ sắc xanh lá đến xanh dương, xanh bơ ngả vàng đến xanh tím trầm mặc đều mang lại những vẻ ngoài rất mới lạ và thú vị. Nàng có thể diện áo dài màu xanh để đi chúc tết thầy cô giáo, đi họp lớp ngày đầu năm hay trong buổi tiệc mừng đầu năm mới.
Áo dài tông hồng tím, cam tươi sáng phối nhiều ánh sắc
Các gam màu tươi sáng như hồng đào, cam cà rốt, tím hồng, tím phớt... mang lại cảm nhận chung về sự tươi trẻ, tinh thần năng động và sức sống mới trên thiết kế áo dài truyền thống. Nàng hãy mạnh dạn chọn cho mình một gam màu yêu thích và trổ tài phối áo dài qua cách kết hợp màu quần, trang sức và phụ kiện đi kèm.
Áo dài họa tiết
Nếu quý cô cổ điển yêu thích áo dài thêu họa tiết thì áo dài in họa tiết lại được các cô nàng trẻ tuổi ưa chuộng. Mùa này, nàng dễ dàng chọn cho mình các thiết kế in họa tiết chấm bi, họa tiết kẻ ca rô, họa tiết quả trám... hay các họa tiết lấy cảm hứng từ hoa văn cổ điển như dấu triện, họa tiết bèo sen, họa tiết thọ dơi... và đặc biệt nhất chính là kiểu họa tiết được sáng tạo riêng theo năm - họa tiết ngựa cho mùa tết Bính Ngọ.