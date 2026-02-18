5 gam màu áo dài không thể thiếu trong ba ngày tết

Áo dài gam màu đỏ và vàng mang đến cảm giác ấm áp, sự nồng nhiệt và may mắn. Sắc xanh, hồng, cam đào mở ra góc nhìn hiện đại phóng khoáng cho quý cô yêu thích diện áo dài trong ba ngày tết.

Áo dài Thị làm từ vải tơ có nhiều tông màu sáng như hồng beige, tím đậm, xanh ve chai và vàng. Nàng có thể tùy ý phối cùng quần lụa màu vàng lúa chín, hồng tím nhạt, xanh men ngọc, đỏ rượu vang, tím đậm hay quần màu beige ánh hồng ẢNH: CỎ LAU

Áo dài gam màu đỏ

Không một mùa tết nào có thể vắng bóng tà áo dài màu đỏ. Từ sắc đỏ đậm trầm mặc đến sắc đỏ tươi rạng rỡ, áo dài lụa đỏ óng ánh phản chiếu ánh sáng, vẻ sang trọng quý phái trên thiết kế áo dài ren đỏ... đều mang đến những cảm nhận chung về sự nổi bật, cuốn hút, sự may mắn và niềm tin về một năm thuận lợi đang chờ đón nàng. Áo dài đỏ thường được ưu ái diện trong ba ngày tết, khi đi viếng chùa, chúc tết gia đình, gặp gỡ người thân...

Áo dài ren đỏ Nhã Khuê lấy cảm hứng từ phom áo ngũ thân. Thiết kế được phối lớp vải tơ in họa tiết mây chìm tạo hiệu ứng xuyên thấu nhẹ nhàng, lớp ngoài là ren chỉ nhuộm thủ công hoa văn tinh xảo được kết hợp cùng quần ren trắng. Sự giao thoa màu sắc giữa các lớp vải mang đến vẻ cuốn hút trong từng chuyển động ẢNH: LALIN

Áo dài ren phối quần ren và áo choàng cape đồng điệu. Sắc đỏ làm nổi bật sự quyến rũ, sức hút từ thần thái rạng ngời của nàng. Phong cách sành điệu được tăng cường thêm qua cách phối cùng hoa tai và ví cầm tay ánh ngọc trai vân xà cừ sang chảnh ẢNH: MAISON HAVU

Áo dài gam màu vàng nhạt

Áo dài màu vàng khá kén chọn người mặc nhưng vẫn hiện diện một cách bền bỉ qua nhiều mùa mốt. Thiết kế mang sắc vàng nhạt được chăm chút bằng họa tiết dệt nổi, phom suông thoải mái nhưng vẫn tạo dáng đi uyển chuyển, thướt tha ẢNH: MAISON HAVU

Sắc xanh, vàng chuyển động dịu dàng và huyền hoặc như mặt nước lay động. Thiết kế được phối nhiều lớp khéo léo với sự ẩn hiện của họa tiết dệt chìm hòa quyện cùng các lớp vải tơ màu xanh bơ tươi sáng ẢNH: LALIN

Áo dài màu xanh

Từ vài mùa tết gần đây, áo dài mang sắc xanh dần được ưa chuộng nhiều hơn. Từ sắc xanh lá đến xanh dương, xanh bơ ngả vàng đến xanh tím trầm mặc đều mang lại những vẻ ngoài rất mới lạ và thú vị. Nàng có thể diện áo dài màu xanh để đi chúc tết thầy cô giáo, đi họp lớp ngày đầu năm hay trong buổi tiệc mừng đầu năm mới.

Gam xanh trầm mang đến thần thái khác biệt cho quý cô trong ba ngày Tết Nguyên đán ẢNH: MAISON HAVU

Áo dài tông hồng tím, cam tươi sáng phối nhiều ánh sắc

Áo dài màu hồng beige chủ đạo nhưng óng ánh nhiều màu sắc khác cộng hưởng từ họa tiết và sự phản chiếu của ánh sáng ẢNH: CỎ LAU

Các gam màu tươi sáng như hồng đào, cam cà rốt, tím hồng, tím phớt... mang lại cảm nhận chung về sự tươi trẻ, tinh thần năng động và sức sống mới trên thiết kế áo dài truyền thống. Nàng hãy mạnh dạn chọn cho mình một gam màu yêu thích và trổ tài phối áo dài qua cách kết hợp màu quần, trang sức và phụ kiện đi kèm.

Áo dài màu cam phối quần lụa màu beige sáng. Hai item họa tiết kết hợp tạo nên hình ảnh vừa rạng rỡ vừa hòa quyện vẻ đẹp của truyền thống và hiện đại ẢNH: MAISON HAVU

Áo dài họa tiết

Áo dài Mộc thanh được thiết kế trên phom áo dài ngũ thân với họa tiết quả trám cổ điển. Chất liệu ren nhẹ tạo độ thoáng, kết hợp cùng quần lụa nhúng màu kem mang lại tổng thể hài hòa và thanh lịch, dễ ứng dụng trong nhiều dịp ẢNH: CHOÉ PHẠM

Nếu quý cô cổ điển yêu thích áo dài thêu họa tiết thì áo dài in họa tiết lại được các cô nàng trẻ tuổi ưa chuộng. Mùa này, nàng dễ dàng chọn cho mình các thiết kế in họa tiết chấm bi, họa tiết kẻ ca rô, họa tiết quả trám... hay các họa tiết lấy cảm hứng từ hoa văn cổ điển như dấu triện, họa tiết bèo sen, họa tiết thọ dơi... và đặc biệt nhất chính là kiểu họa tiết được sáng tạo riêng theo năm - họa tiết ngựa cho mùa tết Bính Ngọ.