Thời trang 24/7

5 gam màu công sở không thể thiếu trong những ngày cuối năm

Kim Ngọc
Kim Ngọc
24/12/2025 12:00 GMT+7

Từ sắc đỏ đậm trầm lắng, gam màu beige tinh khôi sang trọng đến sắc xanh đen mang vẻ chững chạc và sự trưởng thành... 5 gam màu không thể thiếu trong tủ đồ công sở những ngày cuối năm được bật mí dưới đây giúp nàng sửa soạn chu đáo cho mọi dịp, từ thường nhật đến những cuộc hẹn bất ngờ.

Nếu màu beige vẫn giữ vững vị trí đầu bảng gam màu yêu thích nhất mùa lạnh thì tông nâu ấm, xanh đen, đỏ đậm vẫn là những dấu son tạo nên điểm nhấn cho tủ đồ công sở mùa này.

5 gam màu công sở không thể thiếu trong những ngày cuối năm- Ảnh 1.

Sắc beige dịu nhẹ, sang trọng, vừa cổ điển vừa mang dáng vẻ hiện đại, nữ tính. Tông màu tươi sáng dịu dàng này kết hợp cùng họa tiết kẻ tạo thành cặp đôi hoàn hảo, là lựa chọn tốt nhất cho nàng thích diện vest mùa đông

ẢNH: JEOR

Màu beige, gam màu tươi sáng 'must have' mùa này

Không quá khó hiểu khi màu beige trở thành gam màu đẹp mắt, sang trọng và cần thiết có mặt nhất. Bản phối tông be vô cùng đa dạng, từ các thiết kế áo khoác dáng dài, đầm sơ mi đến các set vest đồng bộ, các thiết kế áo ren điệu đà phối chân váy bút chì... Sắc thái của beige cũng được biến đổi ít nhiều tùy theo loại chất liệu vải. Do vậy quý cô có thể kết hợp nhiều món đồ màu beige khác nhau để tạo nên diện mạo mới thu hút.

5 gam màu công sở không thể thiếu trong những ngày cuối năm- Ảnh 2.
5 gam màu công sở không thể thiếu trong những ngày cuối năm- Ảnh 3.

Váy sơ mi màu beige có điểm nhấn là hàng cúc đen và dây buộc eo tông nâu cam hay bản phối áo ren và chân váy bút chì đều vô cùng tinh tế, lịch thiệp phù hợp cho các không gian chuyên nghiệp, trang trọng

ẢNH: JEOR

Sắc xanh đen chững chạc, trưởng thành

5 gam màu công sở không thể thiếu trong những ngày cuối năm- Ảnh 4.

Màu xanh đen trên chất liệu vải tweed thu hút ánh nhìn nhờ kết hợp hài hòa với phom dáng chỉn chu sắc sảo. Mỗi đường cắt, chi tiết đều được tính toán kỹ để trang phục có thể làm nổi bật nước da, vóc dáng và thần thái của nàng

ẢNH: JEOR

Tông đen trắng cổ điển

Dù qua bao mùa thời trang, hai tông màu đen trắng cổ điển vẫn giữ vững vị thế trên bản đồ xu hướng. Quý cô có thể chọn các ý tưởng diện trang phục hoàn toàn mang tông đen, trắng hoặc chọn các bản phối kết hợp cả hai cặp đôi màu sắc này. Phần cơ thể diện màu trắng chính sẽ thu hút sự chú ý nhiều nhất còn sắc đen tuyền lại chính là "bậc thầy" giấu dáng, che khuyết điểm.

5 gam màu công sở không thể thiếu trong những ngày cuối năm- Ảnh 5.
5 gam màu công sở không thể thiếu trong những ngày cuối năm- Ảnh 6.

Bản phối đen trắng tinh giản, lịch thiệp nhưng vô cùng sang trọng và sành điệu. Nếu cặp đôi sơ mi và quần ống rộng nàng dành cho ngày đi làm thường nhật thì đầm liền phối cổ và tay áo lật màu trắng chính là trang phục dự tiệc, dự sự kiện sang trọng, quý phái 

ẢNH: JEOR

Gam đỏ rực rỡ và ấm áp

5 gam màu công sở không thể thiếu trong những ngày cuối năm- Ảnh 7.

Áo kiểu phối quần ống suông mang đến hiệu ứng thị giác đẹp mắt bởi cấu trúc đường cong chạy dọc từ tay áo trái sang tay áo phải, vòng qua vai cổ theo cách duyên dáng và sáng tạo

ẢNH: DECODE HOUSE

Dù có yêu thích hay ghét bỏ, quý cô cũng không thể phủ nhận tầm ảnh hưởng mạnh mẽ của sắc đỏ trong mùa lễ hội đầy ắp các sự kiện quan trọng. Không cần những chiếc váy dài đỏ rực, đầm tiệc tối màu đỏ đô lộng lẫy hay váy lụa satin sắc đỏ nồng nàn khao khát, các món đồ màu đỏ dễ dàng được thêm vào các bản phối công sở có thể chỉ là một chiếc áo khoác blazer, áo cách điệu, chân váy midi...

5 gam màu công sở không thể thiếu trong những ngày cuối năm- Ảnh 8.

Cặp đôi màu sắc đỏ và đen luôn mang đến vẻ sắc sảo, quyền lực và sự cuốn hút. Mọi bản phối đỏ đen đều xứng đáng có mặt trong mùa lễ hội cuối năm này

ẢNH: ELLA DORA

5 gam màu công sở không thể thiếu trong những ngày cuối năm- Ảnh 9.

Màu đỏ tía là lựa chọn màu nổi bật dễ dàng và giàu tính ứng dụng hơn sắc đỏ tươi. Màu đỏ tía, đỏ đậm hiện diện trên bản phối nữ sinh trong diện mạo thanh lịch rạng ngời, bừng sáng với chi tiết phối cổ sen trắng, cúc mạ hình tròn và chân váy xếp ly tone sur tone

ẢNH: TIT ELEGANT

Đừng diện tông nâu trầm đơn điệu

5 gam màu công sở không thể thiếu trong những ngày cuối năm- Ảnh 10.

Chân váy kẻ màu nâu phối sơ mi kẻ ô xanh hoàn hảo cho nàng diện mạo xuống phố

ẢNH: TIT ELEGANT

Tông nâu ấm, nâu trầm vẫn luôn là dòng chảy chủ đạo của xu hướng màu sắc mùa lạnh. Tuy vậy quý cô có thể sẽ muốn phá tan cảm giác đơn điệu khi diện màu sắc này theo cách khác. Kết hợp nâu và đen, nâu và đỏ tía, nâu và xanh mint...

5 gam màu công sở không thể thiếu trong những ngày cuối năm- Ảnh 11.

Nâu và đen kết hợp tạo nên hình ảnh ấn tượng, sắc sảo khó quên. Hai tông màu tối không chỉ giúp trang phục có thêm độ sâu về thị giác mà còn là sự bù trừ hoàn hảo dành cho nhau

ẢNH: ONE TONE

