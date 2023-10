5 món ăn nhẹ 'kích' đôi năng lượng, giải tỏa áp lực và mệt mỏi hiệu quả

Một số nghiên cứu đã chứng minh rằng dùng các bữa ăn hoặc món ăn nhẹ có thực phẩm không phù hợp với cơ thể ví dụ như các thực phẩm có đường, nhiều chất béo hoặc món ăn nhẹ chế biến sẵn khi đói dù đảm bảo sẽ no và tạm thời giúp bạn qua cơn mệt mỏi, choáng váng nhưng rất dễ gây ra mệt mỏi cực độ, thiếu động lực, giảm hiệu suất.



Ngũ cốc

Ngũ cốc không chỉ là món ăn, thực phẩm "must have" của các tín đồ ăn kiêng mà còn là cứu cánh của những người phải chịu áp lực cuộc sống, gánh vác trách nhiệm công việc căng thẳng hoặc tập thể thao cường độ cao. Lượng đường thấp, chất đạm cao (khoảng 30%), axit béo omega 3 -6 -9 dồi dào, nhiều vitamin và khoáng chất tự nhiên… ngũ cốc nguyên hạt là nguồn năng lượng tuyệt vời cho bất cứ đối tượng nào.

Nhờ không chứa đường và các thành phần chế biến sẵn nên ngũ cốc nguyên hạt giúp ngăn ngừa tình trạng lượng đường trong máu tăng cao – tác nhân của việc uể oải

Hạt Chia

Hạt Chia vẫn được biết là cung cấp rất nhiều chất dinh dưỡng bao gồm sắt, omega-3, chất xơ và protein. Đó giúp quản lý lượng đường trong máu và tạo năng lượng để bạn thoải mái hoạt động mà số lượng đưa vào chỉ 1,2 thìa canh hạt.

Có thể kết hợp hạt chia vào chế độ ăn uống hàng ngày bằng cách thêm chúng vào sữa chua, bột yến mạch hoặc sinh tố để tăng hiệu quả duy trì năng lượng

Cá hồi

Cá hồi có nhiều axit béo omega-3, giúp trí não minh mẫn và nhận thức. Không có gì tốt hơn cá hồi để giúp trí não của bạn được tỉnh táo và cảm thấy tràn đầy năng lượng. Cụ thể axit béo omega-3, vitamin A, B, D có trong cá hồi có thể hỗ trợ sức khỏe tim mạch, hỗ trợ sức khỏe não bộ và cải thiện tâm trạng. Vitamin B12 dồi dào trong cá hồi là yếu tố chính điều chỉnh sức khỏe của hệ thần kinh trung ương.

Khi cảm thấy cạn kiệt năng lượng, cảm xúc,tinh thần suy giảm, bạn nên nghĩ ngay tới các món ăn chế biến từ cá hồi

Hạt quả hạch Brazil

Các loại hạt Brazil luôn là một trong những nguồn cung cấp selen tốt nhất, đây là chất dinh dưỡng mà chúng ta thường không có đủ. Các nghiên cứu cho thấy rằng chỉ cần ăn từ 2-3 quả hạch Brazil mỗi ngày có thể cải thiện đáng kể tình trạng selen và sức khỏe tổng thể của cơ thể bạn. Điều quan trọng, tác dụng chính của selen là làm tăng mức độ của glutathione peroxidase (GPx - một loại enzyme) giúp giảm stress rất hiệu quả.

Hạt quả hạch Brazil nằm trong top 20 loại hạt khô mang giá trị dinh dưỡng cao nhất thế giới, chứa nhiều lợi ích cho làn da, mái tóc và sức khỏe...

Trứng

Trứng là một trong những thực phẩm yêu thích của rất nhiều người. Trong mỗi quả trứng luôn có đầy đủ các loại protein với tất cả 10 axit amin thiết yếu giúp cho sự phát triển của trí não, làm nên sự tỉnh táo và năng lượng hoàn hảo. Các nghiên cứu cũng chỉ ra lợi ích lớn của trứng là chứa nhiều protein, không chỉ cải thiện sức mạnh cơ bắp, đặc biệt là cải thiện năng lượng.

Trứng có các thành phần là protein và khoáng chất cần thiết để đảm bảo chế độ ăn uống cân bằng, lành mạnh, giúp khỏe cả về thể chất lẫn tinh thần

Thay vì mượn đường và những thực phẩm không tốt để được đỡ mệt mỏi, tạm qua cơn đói, các chuyên gia dinh dưỡng gợi ý một số loại thực phẩm – món ăn nhẹ nên dùng để tăng cường năng lượng, giải mệt, giải tỏa stress một cách thực sự khoa học.





Nguồn: Who What Wear, Eat List, The Times