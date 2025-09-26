  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo blazer, 'chìa khóa vàng' cho vẻ ngoài thanh lịch

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
26/09/2025 16:00 GMT+7

Áo blazer chính là chìa khóa để nâng tầm mọi phong cách, biến hóa từ vẻ ngoài đơn giản trở nên thanh lịch và sành điệu chỉ trong tích tắc.

Với sự linh hoạt của mình, áo blazer không chỉ là một món đồ thời trang mà còn là biểu tượng của sự thanh lịch.

Trang nhã, duyên dáng với áo blazer và váy lụa dài mùa thu

Áo blazer, 'chiếc chìa khóa vàng' cho vẻ ngoài thanh lịch - Ảnh 1.

Lụa mang đến vẻ đẹp kiêu sa, càng tôn lên sự sang trọng khi đó là chiếc váy lụa gam xám bạc

ẢNH: @PHUONGKHANH_OFFICIAL

Khoác ngoài là blazer sắc xám than được thiết kế với phần vai độn nhẹ tạo phom dáng mạnh mẽ, tương phản với sự thướt tha của chiếc váy lụa satin dài. Từng nếp gấp trên bề mặt vải lụa phản chiếu ánh sáng, tạo hiệu ứng chuyển màu uyển chuyển khi di chuyển.

Áo blazer, 'chiếc chìa khóa vàng' cho vẻ ngoài thanh lịch - Ảnh 2.

Áo khoác blazer màu đen dáng oversized được khoác bên ngoài tạo nên vẻ ngoài bí ẩn

ẢNH: @THANYA

Bên trong là chiếc váy lụa satin màu xám đen với những nếp gấp giúp tôn lên đường cong quyến rũ. Đôi xăng đan cao gót quai mảnh và chiếc túi xách nhỏ màu đen tạo nên tổng thể thanh lịch.

Cá tính với áo blazer và quần jeans 

Áo blazer, 'chiếc chìa khóa vàng' cho vẻ ngoài thanh lịch - Ảnh 3.

Mang đậm hơi thở của thập niên 90 với sự kết hợp phóng khoáng giữa blazer và quần jeans

ẢNH: @PHUONGKHANH_OFFICIAL

Áo blazer màu trắng kem, thiết kế vai vuông cứng cáp giúp người mặc chỉn chu. Bên trong là áo thun crop top trắng đơn giản. Phối cùng quần jeans xanh ống đứng, cạp cao gọn gàng, tạo nên một phong cách trẻ trung pha nét cổ điển.

Áo blazer, 'chiếc chìa khóa vàng' cho vẻ ngoài thanh lịch - Ảnh 4.

Sự kết hợp giữa blazer và quần jeans mang lại một phong cách năng động nhưng vẫn rất thời thượng

ẢNH: @KHANHVYCCF

Áo blazer màu be, dáng rộng thoải mái, bên trong là áo ôm đen đơn giản. Điểm nhấn là quần jeans cạp cao tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân một cách ấn tượng.

Cặp đôi hoàn cảnh với áo blazer và quần shorts  

Áo blazer, 'chiếc chìa khóa vàng' cho vẻ ngoài thanh lịch - Ảnh 5.

Công thức áo blazer phối cùng quần shorts mang lại vẻ ngoài bụi bặm, lựa chọn blazer kẻ sọc ca rô màu nâu nhạt được khoác hờ tạo cảm giác tự do

ẢNH: @NGOCMINTMINT

Bên trong là áo hai dây kẻ sọc màu xám. Nổi bật nhất là chiếc quần shorts rách gối mang lại vẻ ngoài nổi loạn. Hoàn thiện trang phục với thắt lưng đen bản to có thiết kế đá lấp lánh tạo điểm nhấn độc đáo.

Áo blazer, 'chiếc chìa khóa vàng' cho vẻ ngoài thanh lịch - Ảnh 6.

Sự kết hợp giữa blazer dáng rộng và quần shorts năng động tạo nên một tổng thể mạnh mẽ

ẢNH: @NARL_22

Diện áo crop top đen ôm sát phối cùng quần shorts đen cá tính, phối ngoài là áo blazer màu be kem oversized tạo cảm giác thoải mái và phóng khoáng. Thêm thắt lưng sợi mảnh sắc trắng, tạo nên sự tương phản màu sắc thú vị.

Điểm nhấn cá tính với áo blazer và chân váy xếp ly

Áo blazer, 'chiếc chìa khóa vàng' cho vẻ ngoài thanh lịch - Ảnh 7.

Chiếc blazer trắng có thiết kế túi hộp độc đáo ở hai bên tạo điểm nhấn thú vị

ẢNH: @NINH.DUONG.LAN.NGOC

Bên trong là áo cổ lọ ôm sát, tạo sự tương phản mạnh mẽ và làm nổi bật màu trắng của blazer. Hoàn thiện trang phục với chân váy xếp ly ngắn, tone sur tone với áo blazer, mang lại một vẻ ngoài chuyên nghiệp.

Áo blazer, 'chiếc chìa khóa vàng' cho vẻ ngoài thanh lịch - Ảnh 8.

Vẻ ngoài trong trẻo mang hơi hướng học đường khi áo blazer màu be nhạt dáng ngắn kết hợp cùng một chiếc chân váy xếp ly màu nâu nhạt tạo hiệu ứng chuyển động màu sắc

ẢNH: @THANYA

Bộ trang phục là lựa chọn lý tưởng cho những buổi tụ họp hoặc đến trường. Còn chần chờ gì nữa, hãy thử ngay một trong những cách phối đồ này để tự tin tỏa sáng mỗi ngày!

áo blazer váy lụa Quần jeans áo blazer oversized quần shorts

Bài viết khác

Sắc nâu trầm ấm, gam màu thu đẹp nhất mùa

Sắc nâu trầm ấm, gam màu thu đẹp nhất mùa

Những bộ cánh tối giản đẳng cấp của các nàng công sở

Những bộ cánh tối giản đẳng cấp của các nàng công sở

'Cặp đôi vàng' của nàng công sở là áo sơ mi trắng và chân váy

'Cặp đôi vàng' của nàng công sở là áo sơ mi trắng và chân váy

Khám phá chất vải chiffon, từ đặc trưng đến các ứng dụng thời thượng

Khám phá chất vải chiffon, từ đặc trưng đến các ứng dụng thời thượng

Giấu khuyết điểm, tôn dáng chuẩn cùng váy chữ A

Giấu khuyết điểm, tôn dáng chuẩn cùng váy chữ A

Bốt thời thượng, nâng tầm phong cách chỉ trong một bước chân

Bốt thời thượng, nâng tầm phong cách chỉ trong một bước chân

Áo len hồng, biểu tượng nữ tính trở lại đầy cuốn hút

Áo len hồng, biểu tượng nữ tính trở lại đầy cuốn hút

5 gợi ý váy dáng dài trang nhã, thanh lịch nhất mùa

5 gợi ý váy dáng dài trang nhã, thanh lịch nhất mùa

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top