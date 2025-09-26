Áo blazer, 'chìa khóa vàng' cho vẻ ngoài thanh lịch

Với sự linh hoạt của mình, áo blazer không chỉ là một món đồ thời trang mà còn là biểu tượng của sự thanh lịch.
Trang nhã, duyên dáng với áo blazer và váy lụa dài mùa thu
Khoác ngoài là blazer sắc xám than được thiết kế với phần vai độn nhẹ tạo phom dáng mạnh mẽ, tương phản với sự thướt tha của chiếc váy lụa satin dài. Từng nếp gấp trên bề mặt vải lụa phản chiếu ánh sáng, tạo hiệu ứng chuyển màu uyển chuyển khi di chuyển.
Bên trong là chiếc váy lụa satin màu xám đen với những nếp gấp giúp tôn lên đường cong quyến rũ. Đôi xăng đan cao gót quai mảnh và chiếc túi xách nhỏ màu đen tạo nên tổng thể thanh lịch.
Cá tính với áo blazer và quần jeans
Áo blazer màu trắng kem, thiết kế vai vuông cứng cáp giúp người mặc chỉn chu. Bên trong là áo thun crop top trắng đơn giản. Phối cùng quần jeans xanh ống đứng, cạp cao gọn gàng, tạo nên một phong cách trẻ trung pha nét cổ điển.
Áo blazer màu be, dáng rộng thoải mái, bên trong là áo ôm đen đơn giản. Điểm nhấn là quần jeans cạp cao tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân một cách ấn tượng.
Cặp đôi hoàn cảnh với áo blazer và quần shorts
Bên trong là áo hai dây kẻ sọc màu xám. Nổi bật nhất là chiếc quần shorts rách gối mang lại vẻ ngoài nổi loạn. Hoàn thiện trang phục với thắt lưng đen bản to có thiết kế đá lấp lánh tạo điểm nhấn độc đáo.
Diện áo crop top đen ôm sát phối cùng quần shorts đen cá tính, phối ngoài là áo blazer màu be kem oversized tạo cảm giác thoải mái và phóng khoáng. Thêm thắt lưng sợi mảnh sắc trắng, tạo nên sự tương phản màu sắc thú vị.
Điểm nhấn cá tính với áo blazer và chân váy xếp ly
Bên trong là áo cổ lọ ôm sát, tạo sự tương phản mạnh mẽ và làm nổi bật màu trắng của blazer. Hoàn thiện trang phục với chân váy xếp ly ngắn, tone sur tone với áo blazer, mang lại một vẻ ngoài chuyên nghiệp.
Bộ trang phục là lựa chọn lý tưởng cho những buổi tụ họp hoặc đến trường. Còn chần chờ gì nữa, hãy thử ngay một trong những cách phối đồ này để tự tin tỏa sáng mỗi ngày!