  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Những chiếc mũ giữ ấm nàng không nên bỏ lỡ trong mùa đông này

Trương Ngọc Anh
Trương Ngọc Anh
ngocanhtruong177@gmail.com
27/12/2025 10:00 GMT+7

Khi thời tiết se lạnh, những chiếc mũ giữ ấm không chỉ bảo vệ nàng trước cái lạnh mà còn tinh tế hoàn thiện vẻ ngoài, giúp tổng thể trang phục thêm cuốn hút và thời thượng.

Khi mùa đông đến, bên cạnh áo khoác dày và khăn len ấm, những chiếc giữ ấm cũng trở thành "người bạn" không thể thiếu của mọi cô nàng. Không chỉ bảo vệ sức khỏe trước giá lạnh, mũ còn đa dạng về thiết kế từ thanh lịch đến sang trọng, tạo điểm nhấn tinh tế và nâng tầm phong cách cho mỗi set đồ. 

Những chiếc mũ giữ ấm nàng không nên bỏ lỡ trong mùa đông này- Ảnh 1.
Những chiếc mũ giữ ấm nàng không nên bỏ lỡ trong mùa đông này- Ảnh 2.

Giữa bảng màu trầm ấm của mùa đông, mũ viền lông kiểu Nga ghi dấu ấn như một phụ kiện thanh lịch, giúp nàng khéo léo thể hiện gu thời trang tinh tế. Sắc nâu đậm gợi cảm giác ấm áp, kết hợp cùng phần viền lông mềm dày không chỉ bảo vệ nàng trước giá lạnh mà còn mang đến vẻ ngoài sang trọng, cuốn hút

ẢNH: @HOANGYENCHIBI812

Không cần họa tiết cầu kỳ, chính đường viền lông nổi bật đã tạo nên điểm nhấn thị giác đầy sức hút, đặc biệt khi phối cùng áo khoác shearling và áo len cổ lọ. Mang tinh thần cổ điển pha chút hiện đại, chiếc mũ viền lông kiểu Nga trở thành "nét chấm phá" hoàn hảo, góp phần nâng tầm tổng thể trang phục mùa đông của nàng. 

Những chiếc mũ giữ ấm nàng không nên bỏ lỡ trong mùa đông này- Ảnh 3.

Chiếc mũ lông trắng nhanh chóng trở thành điểm nhấn giúp nàng hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng và hợp xu hướng. Gam trắng tinh khôi tôn lên gương mặt, mang lại cảm giác thanh thoát, trong khi lớp lông nhân tạo mềm dày tạo hiệu ứng bồng bềnh, giữ ấm tối ưu mà vẫn giàu tính thẩm mỹ

ẢNH: @MCTHANHTHANHHUYEN

Thiết kế mũ tròn tối giản được làm nổi bật nhờ lớp lông xù đặc trưng, giúp nàng không cần chi tiết cầu kỳ vẫn thu hút ánh nhìn. Khi nàng phối cùng bản phối white on white và nhấn nhá phụ kiện màu sắc nổi, chiếc mũ góp phần tạo nên diện mạo thanh lịch, tinh tế và có gu, giúp nàng trở nên thời thượng và cuốn hút hơn trong mùa đông này.

Những chiếc mũ giữ ấm nàng không nên bỏ lỡ trong mùa đông này- Ảnh 4.
Những chiếc mũ giữ ấm nàng không nên bỏ lỡ trong mùa đông này- Ảnh 5.

Chiếc mũ bucket lông trắng ngà giúp nàng hoàn thiện diện mạo mùa đông trẻ trung. Gam màu mềm mại làm sáng gương mặt, trong khi chất liệu lông xù dày dặn được đính sequin lấp lánh tạo hiệu ứng thị giác tinh tế, giúp thiết kế bucket quen thuộc trở nên nổi bật và thời thượng hơn

ẢNH: @TONTAWAN

Khi nàng phối cùng blazer xám, áo hồng pastel và chân váy đồng bộ, chiếc mũ vừa giữ ấm hiệu quả vừa cân bằng hài hòa giữa nét thanh lịch và tinh thần street style, khéo léo nâng tầm tổng thể trang phục và thể hiện gu thẩm mỹ cá tính của nàng.

Những chiếc mũ giữ ấm nàng không nên bỏ lỡ trong mùa đông này- Ảnh 6.

Gam đen tuyền của chiếc mũ lông mang đến cảm giác sang trọng và huyền bí, đồng thời dễ dàng hòa nhịp cùng xu hướng phối đồ nguyên cây đen đang được ưa chuộng. Chất liệu faux fur (lông nhân tạo) dày dặn với bề mặt lông xù bồng bềnh không chỉ giúp nàng giữ ấm hiệu quả mà còn tạo điểm nhấn kết cấu ấn tượng, đủ để chiếc mũ thu hút ánh nhìn mà không cần đến họa tiết cầu kỳ

ẢNH: SALIMHW

Khi nàng kết hợp phụ kiện này cùng hoodie, quần ống rộng và giày thể thao đồng màu, sự đối lập tinh tế giữa chất lông mềm và bề mặt vải trơn đã biến chiếc mũ thành tâm điểm, khéo léo nâng tầm set đồ monochrome và mang đến diện mạo sporty chic năng động, hiện đại nhưng vẫn rất sành điệu cho những ngày đông lạnh.

Những chiếc mũ giữ ấm nàng không nên bỏ lỡ trong mùa đông này- Ảnh 7.
Những chiếc mũ giữ ấm nàng không nên bỏ lỡ trong mùa đông này- Ảnh 8.

Chiếc mũ làm từ chất liệu giả lông cừu teddy fleece màu nâu caramel mang đến cảm giác dày dặn, giữ ấm hiệu quả và tạo hiệu ứng thị giác mềm mại, thu hút. Thiết kế ôm trọn đầu với phần che tai linh hoạt không chỉ đảm bảo công năng trong ngày lạnh mà còn góp phần định hình phong cách đường phố mạnh mẽ

ẢNH: @MINHNGOC.D

Khi nàng phối cùng áo khoác họa tiết da bò, áo thun trắng, quần ống rộng đen và giày bệt màu sáng, sắc nâu của mũ trở thành điểm kết nối khéo léo, giúp tổng thể hài hòa hơn dù nhiều chi tiết nổi bật. Pha trộn hơi thở Y2K và cảm hứng gorpcore, chiếc mũ không chỉ giữ ấm mà còn nâng tầm bản phối, thể hiện rõ gu thẩm mỹ tự tin và khác biệt của nàng.

Những chiếc mũ giữ ấm nàng không nên bỏ lỡ trong mùa đông này- Ảnh 9.

Tông nâu da bò kết hợp cùng lớp lông viền trắng ngà tạo sự tương phản hài hòa cho chiếc mũ, mang đến cảm giác ấm áp và sang trọng

ẢNH: @DIEP.BAONGOC

Thiết kế ushanka (kiểu mũ lông truyền thống của Nga) với phần che tai lớn và chất liệu faux fur mềm xù không chỉ tối ưu khả năng giữ nhiệt mà còn tạo hiệu ứng thị giác thu hút. Khi phối cùng áo khoác lông tone sur tone, áo cổ lọ đen và bốt giữ ấm, chiếc mũ trở thành tâm điểm của bản phối định hình rõ nét tinh thần sporty chic sành điệu cho nàng trong mùa đông này.

Những chiếc mũ giữ ấm nàng không nên bỏ lỡ trong mùa đông này- Ảnh 10.

ẢNH: @DIEP.BAONGOC

Không chỉ đơn thuần là phụ kiện chống lạnh, những chiếc mũ giữ ấm còn đóng vai trò hoàn thiện phong cách và thể hiện cá tính của nàng trong mùa đông. Từ thiết kế mềm mại, sang trọng đến kiểu dáng cá tính, thời thượng, mỗi chiếc mũ đều có thể trở thành điểm nhấn giúp nàng vừa ấm áp vừa tự tin tỏa sáng suốt mùa lạnh này.

mũ lông phối đồ với mũ bucket Phụ kiện mùa đông

Bài viết khác

Cuối đông, thời điểm tuyệt nhất để diện áo khoác da, chân váy da

Cuối đông, thời điểm tuyệt nhất để diện áo khoác da, chân váy da

Đây là kiểu áo len làm nên phong cách mùa lạnh

Đây là kiểu áo len làm nên phong cách mùa lạnh

Sức hút từ sự mộc mạc của những chiếc túi tote hiện đại

Sức hút từ sự mộc mạc của những chiếc túi tote hiện đại

Chút hoài niệm tinh tế cho những ngày xuống phố với họa tiết chấm bi

Chút hoài niệm tinh tế cho những ngày xuống phố với họa tiết chấm bi

Sức hút duyên dáng từ chân váy xếp ly mùa này

Sức hút duyên dáng từ chân váy xếp ly mùa này

Khi áo dài truyền thống khoác lên 'hơi thở' đương đại

Khi áo dài truyền thống khoác lên 'hơi thở' đương đại

Áo dài cách tân, ứng viên nổi bật cho bộ ảnh tết đẹp ngất ngây

Áo dài cách tân, ứng viên nổi bật cho bộ ảnh tết đẹp ngất ngây

Những bản phối với áo crop top 'bất bại'

Những bản phối với áo crop top 'bất bại'

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top