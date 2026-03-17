Sải bước cùng bốt cổ cao chuẩn phong cách đường phố

Bốt cao cổ được hiểu là kiểu giày có phần thân kéo dài qua mắt cá chân, thường ôm trọn bắp chân và có thể cao đến đầu gối hoặc hơn. Ban đầu, thiết kế này xuất hiện như một món đồ thực dụng giúp giữ ấm và bảo vệ đôi chân trong thời tiết lạnh. Tuy nhiên, theo thời gian, bốt cao cổ đã vượt ra khỏi vai trò ban đầu để trở thành một biểu tượng phong cách trong làng mốt.

Khi sự thanh lịch của blazer gặp gỡ vẻ mạnh mẽ của bốt cổ cao, bản phối lập tức mang hơi thở của phong cách đường phố hiện đại.

Đôi bốt cao cổ đến đầu gối bằng chất liệu da trơn màu da bò, thiết kế mũi tròn tạo sự vững chãi, trong khi chi tiết khóa kim loại nhỏ ở cổ chân. Bốt được kết hợp với set đồ tone sur tone màu trắng gồm quần shorts ngắn và áo khoác blazer phom rộng khoác hờ trên vai. Sự tương phản giữa gam trắng thanh nhã và sắc nâu trầm ấm của đôi bốt tạo sự thu hút ẢNH: @TRANTIEUVY_20

Nếu muốn đẩy mạnh tinh thần thời trang đường phố, một bản phối đơn sắc với gam màu đen sẽ là lựa chọn hoàn hảo.

Đôi bốt đen da lì cao sát gối, thiết kế ôm gọn theo đường cong của chân và phần đế bằng cứng cáp. Đi cùng là chiếc áo khoác blazer đen dáng dài phủ qua quần shorts, tạo hiệu ứng “giấu quần” đầy cuốn hút ẢNH: @DOHA.HHVN

Đôi bốt da đen cao cổ với thiết kế mũi nhọn, phom dáng sắc sảo giúp đôi chân trông dài hơn. Phía trên là chiếc áo gile đen ôm sát cơ thể, phối cùng quần shorts đồng màu gọn gàng. Bốt cổ cao che đi phần lớn bắp chân, mang hơi hướng menswear hiện đại ẢNH: @DALLA.SAIGON

Đôi bốt da lộn màu be lại mang đến sắc thái hoàn toàn khác, thiết kế cổ gập bản lớn cùng chi tiết khóa trang trí khiến đôi bốt trở nên nổi bật. Phối cùng chiếc áo gile đen cách điệu và chân váy bí bồng bềnh, tạo nên sự đối lập thú vị giữa mạnh mẽ và nữ tính ẢNH: @DALLA.SAIGON

Sự kết hợp giữa bốt cổ cao và váy cổ yếm mang đến nét trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Khi hai phong cách tưởng chừng đối lập hòa quyện, chúng tạo nên một bản phối độc đáo.

Đôi bốt da màu nâu đậm với phom dáng đứng vững vàng được điểm xuyết bởi các chi tiết khóa kéo và vòng kim loại. Bốt được kết hợp cùng chiếc váy cổ yếm màu xanh mint làm từ chất liệu ren, thiết kế vạt lệch mềm mại giúp tà váy chuyển động ẢNH: @CHIPUPU

Đôi bốt đen cao cổ với thiết kế mạnh mẽ của phần đế tạo cảm giác nổi loạn, trong khi lớp tất ren mỏng bên trong lại mang đến nét mềm mại đầy bí ẩn. Đi cùng là chiếc váy cổ yếm đen với những đường cắt xẻ táo bạo, vừa cá tính vừa quyến rũ khi sải bước trên phố ẢNH: @KOOKYHOUSE

Trong phong cách đường phố, chân váy ngắn và bốt cổ cao luôn là bộ đôi được yêu thích. Sự kết hợp này tạo nên hiệu ứng kéo dài đôi chân, đồng thời mang đến vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn đậm chất thời trang.

Đôi bốt đen cao cổ làm từ da lì với điểm nhấn là phần cổ xẻ chữ V và phần đế dày chắc chắn. Đối lập với đôi bốt cổ cao đầy cá tính là chiếc áo crop top phối corset màu trắng và chân váy ngắn xếp ly màu hồng với họa tiết ca rô đầy nữ tính ẢNH: @MBMUMPROJECT

Nhẹ nhàng hơn khi diện bốt cổ cao màu be sáng làm từ da lộn mềm mại tạo độ nhăn rủ tự nhiên ở cổ chân, trong khi mũi nhọn thanh thoát. Kết hợp với chiếc áo cổ vuông họa tiết ca rô xanh và chân váy ren trắng xòe nhẹ. Gam màu pastel dịu dàng hòa quyện với sắc trung tính của đôi bốt hòa quyện đầy hài hòa ẢNH: @AERUM.ROOM_

Thời trang đường phố vốn không có giới hạn và một đôi bốt cổ cao chính là mảnh ghép cuối cùng để bạn tự tin phá bỏ mọi rào cản về phong cách.





