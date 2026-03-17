Sải bước cùng bốt cổ cao chuẩn phong cách đường phố

Bốt cao cổ là món phụ kiện từng gắn liền với phong cách thời trang châu Âu cổ điển, nay đã trở thành biểu tượng của đường phố hiện đại.
Bốt cao cổ được hiểu là kiểu giày có phần thân kéo dài qua mắt cá chân, thường ôm trọn bắp chân và có thể cao đến đầu gối hoặc hơn. Ban đầu, thiết kế này xuất hiện như một món đồ thực dụng giúp giữ ấm và bảo vệ đôi chân trong thời tiết lạnh. Tuy nhiên, theo thời gian, bốt cao cổ đã vượt ra khỏi vai trò ban đầu để trở thành một biểu tượng phong cách trong làng mốt.
Khi sự thanh lịch của blazer gặp gỡ vẻ mạnh mẽ của bốt cổ cao, bản phối lập tức mang hơi thở của phong cách đường phố hiện đại.
Nếu muốn đẩy mạnh tinh thần thời trang đường phố, một bản phối đơn sắc với gam màu đen sẽ là lựa chọn hoàn hảo.
Sự kết hợp giữa bốt cổ cao và váy cổ yếm mang đến nét trẻ trung và tràn đầy năng lượng. Khi hai phong cách tưởng chừng đối lập hòa quyện, chúng tạo nên một bản phối độc đáo.
Trong phong cách đường phố, chân váy ngắn và bốt cổ cao luôn là bộ đôi được yêu thích. Sự kết hợp này tạo nên hiệu ứng kéo dài đôi chân, đồng thời mang đến vẻ ngoài trẻ trung nhưng vẫn đậm chất thời trang.
Thời trang đường phố vốn không có giới hạn và một đôi bốt cổ cao chính là mảnh ghép cuối cùng để bạn tự tin phá bỏ mọi rào cản về phong cách.