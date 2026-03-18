Váy xếp ly, điểm nhấn cho phong cách công sở hiện đại

Thời trang luôn là sự giao hòa của cũ và mới. Các phong cách cổ điển liên tục được cách tân để mang đến làn gió mới mát lành và tươi trẻ cho tủ đồ của nàng. Từ các mẫu váy xếp ly tuyệt đẹp, mỗi ngày nàng đều đang bồi đắp thêm dấu ấn cho phong cách công sở hiện đại của chính mình.

Tạo nên vẻ ngoài năng động, hiện đại mà vẫn giàu khí chất từ bản phối áo crop và chân váy xếp ly. Bảng màu tươi sáng hòa quyện giữa sắc hồng ngọt ngào giàu nữ tính và tông màu trắng kem sang trọng tạo nên điểm nhấn ấn tượng cho phong cách thời trang của nàng công sở ẢNH: BEAUTEBYV

Váy xếp ly dáng dài màu be giúp nàng khoe vẻ đẹp duyên dáng và trang nhã trong ánh nắng sáng đầu ngày. Các đường xếp ly tạo nên hiệu ứng sọc dọc thú vị cho bề mặt chất liệu, đồng thời làm cho vóc dáng thon gọn và bổ sung nét nữ tính nhiều hơn ẢNH: BEAUTEBYV

Ghi dấu phong cách qua bản phối váy xếp ly 'siêu yêu'

Sức hút từ các đường xếp xếp, nếp váy xếp ly luôn tăng theo thời gian. Từ kiểu xếp ly tăm đều tăm tắp đến các nếp vải gập ly bản lớn, cấu trúc xếp ly bất đối xứng hay sự đồng nhất của cả phần thân trước và tùng váy xếp ly đều góp phần không nhỏ trong việc tạo nên hiệu ứng thị giác đẹp mắt, ấn tượng cho trang phục của nàng.

Các nếp gấp rải rác với khoảng cách lớn vẫn đủ sức tạo nên độ xòe cho chân váy. Thiết kế chân váy đen "vạn năng" này có thể phối cùng mọi chiếc áo như áo mongtoghi, áo sơ mi, áo vest cách điệu, áo phông basic... ẢNH: BEAUTEBYV

Đen và trắng trong sự kết hợp hài hòa, vừa vặn đem đến bản phối mang phong cách tối giản điển hình. Đầm đen xếp ly phối cổ sen trắng, nhẹ nhàng tôn đường cong bằng thắt lưng vải phối giày cổ điển và trang sức tối giản giúp nàng ghi điểm chuyên nghiệp nơi văn phòng làm việc ẢNH: BEAUTEBYV

Nàng tỏa sáng từ mọi hướng nhìn khi khéo chọn bản phối tông màu sáng với be, cream và họa tiết kẻ ngang ẢNH: ARA STORE

Váy ren xếp nếp trong bản phối đồng bộ khắc họa rõ nét dáng vẻ tươi trẻ và giàu sức sống của người mặc. Hiện đại, năng động nhưng vẫn mang hơi thở cổ điển, bản phối xếp ly chứng minh sức sống của phong cách vượt thời gian

ẢNH: ARA STORE

Váy hoa xếp ly khơi gợi vẻ cuốn hút ngọt ngào hòa quyện trong từng nếp vải. Họa tiết dây hoa lá trên nền vải voan tơ mềm nhẹ, các chi tiết tay nhún phồng, tùng xòe và phần thân trước phối ren là những điểm nhấn giúp tô đậm phong cách công sở hiện đại ẢNH: ORCHID

Gam màu đen đơn sắc tự mình nói lên tất cả. Ngoài họa tiết chìm và kết cấu sợi dệt thì kỹ thuật gấp ly góp sức để tạo nên sự khác biệt ẩn giấu nơi bề mặt trang phục cũng như nét riêng xuyên suốt trong phong cách của nàng ẢNH: ELISE

Váy voan xếp ly phối cấu trúc váy bút chì kết hợp áo ren điệu đà tôn lên khí chất tiểu thư; bản phối sơ mi ngắn tay và váy công sở gấp ly bản lớn đề cao sự chỉn chu và chuyên nghiệp nơi người mặc ẢNH: ORCHID



