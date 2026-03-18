Váy xếp ly, điểm nhấn cho phong cách công sở hiện đại

Thời trang công sở luôn có thể được làm mới qua những chiếc váy xếp ly. Nàng có thể chọn các bản phối linh hoạt gồm áo và chân váy xếp ly hoặc chọn sự đơn giản dễ dàng cùng đầm xếp ly dáng dài thanh lịch.
Thời trang luôn là sự giao hòa của cũ và mới. Các phong cách cổ điển liên tục được cách tân để mang đến làn gió mới mát lành và tươi trẻ cho tủ đồ của nàng. Từ các mẫu váy xếp ly tuyệt đẹp, mỗi ngày nàng đều đang bồi đắp thêm dấu ấn cho phong cách công sở hiện đại của chính mình.
Ghi dấu phong cách qua bản phối váy xếp ly 'siêu yêu'
Sức hút từ các đường xếp xếp, nếp váy xếp ly luôn tăng theo thời gian. Từ kiểu xếp ly tăm đều tăm tắp đến các nếp vải gập ly bản lớn, cấu trúc xếp ly bất đối xứng hay sự đồng nhất của cả phần thân trước và tùng váy xếp ly đều góp phần không nhỏ trong việc tạo nên hiệu ứng thị giác đẹp mắt, ấn tượng cho trang phục của nàng.
Váy voan xếp ly phối cấu trúc váy bút chì kết hợp áo ren điệu đà tôn lên khí chất tiểu thư; bản phối sơ mi ngắn tay và váy công sở gấp ly bản lớn đề cao sự chỉn chu và chuyên nghiệp nơi người mặc