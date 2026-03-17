Thời trang 24/7

Những gam xanh mát lạnh thay thế cho màu xanh lá

Kim Ngọc
17/03/2026 12:00 GMT+7

Trang phục màu xanh lá được thay thế bằng những gam xanh dịu dàng và nữ tính hơn như xanh pastel, xanh matcha, xanh baby, xanh cô ban...

Đầu xuân, trang phục màu xanh nhẹ nhàng len lỏi vào từng tủ đồ, từng bản phối. Sắc xanh dịu mát trở thành nguồn cảm hứng cho ngày mới, tuần mới, tháng mới thay thế cho gam màu xanh lá của mùa cũ. Mỗi bản phối màu xanh dưới đây đều có nét riêng nhưng cảm giác chung nhất vẫn là sự tươi mới, thư thái và nhẹ nhàng.

Những gam xanh mát lạnh thay thế cho màu xanh lá- Ảnh 1.

Đầm tơ voan mỏng nhẹ mang sắc xanh pastel dịu dàng và mềm mại nổi bật họa tiết hoa lá và cánh bướm. Thiết kế có tay bồng, dáng ôm nhẹ ở thân trên, nhấn eo cao tôn dáng và tạo tỷ lệ cơ thể cân đối đi cùng phần tùng váy xòe mềm, độ dài qua gối mang đến cảm giác nền nã, nữ tính và dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh

ẢNH: JM

Phong cách trang nhã với gam màu xanh băng, xanh matcha 

Cảm giác mát mẻ, dễ chịu khi đi giữa ngày nắng được mang đến qua các gam màu xanh băng, xanh matcha, xanh pastel... đầy dịu dàng trên áo sơ mi, blouse, đầm voan hoa cùng những thiết kế dáng dài cổ điển. Sắc thái nhẹ nhàng của từng gam màu vừa là lợi thế để tôn làn da châu Á, vừa giảm hấp thụ nhiệt và đem lại cảm nhận rõ nét về sự thông thoáng, chất liệu mềm mại cùng phong cách trẻ trung.

Những gam xanh mát lạnh thay thế cho màu xanh lá- Ảnh 2.

Mẫu áo tay cánh dơi màu xanh trong trẻo mang đến cảm giác dịu mát, thanh lịch và tôn da. Thiết kế có độ phồng rộng rãi ở phần nách và bắp tay, chiết eo cao bằng đường may cố định tạo nên sự đối lập. Hiệu ứng "đồng hồ cát" thông minh từ phom dáng giúp tôn eo và mẫu áo này cực kỳ phù hợp với phong cách công sở hiện đại, cao cấp

ẢNH: HAGOO

Những gam xanh mát lạnh thay thế cho màu xanh lá- Ảnh 3.

Áo sơ mi có sự kết hợp màu sắc tương phản sắc nét. Màu chủ đạo là sắc xanh royal hay xanh cô ban, một tông màu xanh đậm, rực rỡ và giàu năng lượng. Khi kết hợp các đường kẻ sọc dọc mảnh tạo hiệu ứng thị giác thanh mảnh và chuyên nghiệp. Màu xanh hoàn hảo để phối cùng các gam màu trung tính như trắng, beige, đen hay xám

ẢNH: HAGOO

Những gam xanh mát lạnh thay thế cho màu xanh lá- Ảnh 4.

Ưa chuộng phong cách nữ tính thanh lịch, nàng sẽ không thể bỏ qua set đồng bộ màu xanh dương phối đường kẻ trắng. Thiết kế được kết hợp thêm phần cổ sen trắng, đính hoa trên tay áo và xếp ly để cái nhìn tổng thể được dịu dàng và kiều diễm hơn

ẢNH: ARA STORE

Những gam xanh mát lạnh thay thế cho màu xanh lá- Ảnh 5.

Bảng màu xanh matcha chủ đạo gợi lên cảm giác dịu mát, tinh khôi và tràn đầy sức sống. Gam màu này được chuyển tải qua chất liệu ren hoa, phom dáng váy sơ mi và điểm nhấn là hàng cúc mạ nhỏ nhắn nhưng đầy duyên dáng

ẢNH: IVY MODA

Những gam xanh mát lạnh thay thế cho màu xanh lá- Ảnh 6.

Chất liệu vải góp phần không nhỏ trong việc tạo ra hiệu ứng thẩm mỹ cho trang phục. Cùng sắc xanh matcha nhưng qua lăng kính của ren, lụa, voan tơ... lại có thể đem đến những kết quả không ngờ

ẢNH: IVY MODA

Những gam xanh mát lạnh thay thế cho màu xanh lá- Ảnh 7.

Váy sơ mi tông màu xanh ô liu kết hợp với các sọc màu trắng kem mang đến hình ảnh quý cô phong cách cổ điển và thanh lịch. Thiết kế dáng dài mặc kèm đai thắt eo, họa tiết kẻ sọc dọc giúp tôn dáng hiệu quả

ẢNH: HAGOO

Những gam xanh mát lạnh thay thế cho màu xanh lá- Ảnh 8.

Sơ mi kẻ sọc xanh luôn là món đồ "must have" trong tủ đồ của nhiều cô nàng bởi khả năng phối hợp nhiều phong cách khác nhau. Chất vải mềm mại, nịnh da và thoáng mát để nàng luôn thoải mái khi mặc, có thể phối cùng chân váy hay quần denim ống rộng đều tạo nên vẻ ngoài thanh lịch, cùng nàng làm chủ cả ngày dài

ẢNH: VIVI KA

Những gam xanh mát lạnh thay thế cho màu xanh lá- Ảnh 9.

Xanh da trời - tông màu xanh sáng mang lại cảm giác trẻ trung, dịu mát. Thiết kế áo có họa tiết kẻ sọc trắng chạy dọc song song trên nền xanh phảng phất đặc trưng của phong cách thời trang công sở thanh lịch. Tay áo hơi phồng kết hợp điểm nhấn độc đáo là vạt vải dài bắt nguồn từ cổ áo để có thể thả dài hoặc buộc thắt nơ giúp phá vỡ hình ảnh quen thuộc của sơ mi truyền thống

ẢNH: HAGOO

Màu xanh màu xanh lá gam màu xanh sắc xanh Xanh da trời xanh pastel

Sắc hồng 'chiếm sóng', khi sự ngọt ngào lên ngôi

Quyến rũ kiêu kỳ với trang phục vải lụa mềm mại

Bản phối đơn giản bỗng hóa ấn tượng nhờ chiếc áo gile

Đa dạng phong cách với áo khoác denim

Xu hướng thời trang bền vững, chinh phục những cô nàng hiện đại

Phong cách preppy, từ học đường đến biểu tượng sang trọng của giới trẻ

Áo ngắn tay thoáng mát, nhẹ nhàng cho ngày nắng đầu mùa

Những kiểu quần giúp nàng 'hack' tuổi, sở hữu tủ đồ trẻ trung hơn

