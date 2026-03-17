Quyến rũ kiêu kỳ với trang phục vải lụa mềm mại

Mềm mại nhưng sáng bóng, vừa bắt sáng nhẹ vừa mang đến cảm giác mát rượi trên da - những đặc tính tuyệt vời này của trang phục vải lụa biến chúng trở thành lựa chọn hoàn hảo nhất cho tủ đồ mùa xuân hè.

Nàng làm chủ vẻ ngoài tối giản nhưng đầy tinh tế và ngọt ngào khi chọn khoác lên mình gam màu hồng đào phớt nhẹ nhàng. Dáng váy dài không tay khoe khéo bờ vai, tôn đường cong và những cử động uyển chuyển, nhịp nhàng ẢNH: JM

Quyến rũ kiêu kỳ cùng trang phục vải lụa đầu mùa xuân

Tiết trời đầu mùa xuân có đầy đủ những gì mà nàng tìm kiếm - từ những ngày nắng yên ả, những chiều lộng gió đến những buổi trưa oi nồng không mong vẫn đến. Diện một chiếc áo lụa satin mềm mại cùng quần bermuda, diện một set áo cách điệu và chân váy lụa, nàng cảm nhận rõ nét sự thoáng mát đầy dịu dàng. Trang phục từ vải lụa không chỉ dành cho các bữa tiệc mà còn là ứng viên hàng đầu cho tủ đồ công sở, các bản phối dạo phố, dự sự kiện dịp đầu xuân.

Nhiều gam màu mới lạ của vải lụa "chiêu đãi" nàng trong bữa tiệc của thời trang quý phái, sang trọng - màu cam đào, xanh ô liu, xanh bơ, trắng cream, xanh rêu, nâu beige hay những gam màu thân thuộc như hồng pastel, đỏ đô, đen và trắng đầy quen thuộc ẢNH: ELISE

Phong thái thư nhàn của quý cô được chuyển tải qua sắc xanh mát dịu mà đầy kiêu kỳ. Thiết kế đầm lụa có chi tiết xếp nếp nhấn ở một bên vai và eo giúp tạo điểm thu hút và sự khác biệt ẢNH: ELISE

Làm mới hoàn toàn bản phối áo và chân váy quen thuộc bằng cặp đôi vải lụa. Chân váy phối hoa 3D cho thấy sự cầu kỳ mà tinh tế, kết hợp thêm áo lụa cổ thuyền viền đá lấp lánh tạo diện mạo quý cô sang trọng, thanh cao ẢNH: ELISE

Nàng mang đến nơi công sở làn gió mới qua các bản phối cùng sơ mi lụa cách điệu. Thiết kế mềm nhẹ với phần cổ ôm, tay áo phồng khéo léo giấu nhược điểm bắp tay và vai ẢNH: ELISE

Họa tiết ô quả trám hay các đường may gấp nhún tỉ mỉ nơi cổ, vai và tay áo góp phần tạo nên sự mới lạ, hấp dẫn cho mỗi bản phối từ vải lụa ẢNH: SIXDO

Sắc xanh rêu, xanh bơ cùng nàng bước vào mùa nhiều nắng trong một diện mạo mới - chất vải mềm nhẹ và có độ bay, các phom dáng freesize mang lại sự thông thoáng tối đa dù diện cả ngày dài ẢNH: SIXDO

Chân váy lụa satin với những ý tưởng phối đồ đơn giản nhưng đầy sức hút. Áo cổ đổ vải lụa kết hợp bảng màu đỏ - đen tương phản; sự kết hợp của chân váy lụa trắng và áo ren nhún eo khắc họa nét nữ tính dịu dàng ẢNH: JM