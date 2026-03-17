Thời trang 24/7

Chinh phục mọi ánh nhìn bằng nét thanh lịch từ túi da cổ điển

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
17/03/2026 16:00 GMT+7

Túi da cổ điển từ lâu đã giữ một vị trí đặc biệt trong thế giới phụ kiện thời trang, nơi vẻ đẹp thanh lịch và tính bền vững luôn song hành cùng thời gian.

Không chạy theo những trào lưu thoáng qua, các thiết kế túi mang tinh thần cổ điển gây ấn tượng nhờ phom dáng gọn gàng, chất liệu da cao cấp cùng những chi tiết kim loại được chế tác tinh xảo. Chính sự tiết chế trong thiết kế đã tạo nên sức hút lâu dài, giúp chiếc túi trở thành điểm nhấn sang trọng trong bất kỳ bản phối nào.

Những chiếc túi da bản to mang đậm tinh thần cổ điển là lựa chọn lý tưởng để hoàn thiện những bộ trang phục chỉn chu. Khi được phối cùng các thiết kế suit thanh lịch, chiếc túi không chỉ là phụ kiện mà còn góp phần tôn lên thần thái sang trọng của người mặc.

Chinh phục mọi ánh nhìn bằng nét thanh lịch từ túi da cổ điển- Ảnh 1.

Chiếc túi da đen với phom hộp vuông vức, chất da trơn lì giúp bề mặt túi trở nên sang trọng và có chiều sâu, trong khi chi tiết khóa kim loại nhỏ đặt ở trung tâm mang lại điểm nhấn tinh tế mà không làm phá vỡ tổng thể tối giản. Phần quai xách ngắn kết hợp cùng thân túi rộng vừa phải tạo nên cảm giác trang nhã và rất mực chỉn chu

ẢNH: @_INSS216

Chinh phục mọi ánh nhìn bằng nét thanh lịch từ túi da cổ điển- Ảnh 2.

Chiếc túi da mang hơi thở vintage với sắc nâu sẫm cổ điển. Thiết kế nắp gập cùng khóa kim loại tròn gợi nhớ đến những mẫu túi truyền thống của thập niên trước, trong khi bề mặt da với độ nhăn tự nhiên mang lại cảm giác sống động. Phối cùng chiếc váy đen dáng dài thanh lịch kết hợp với áo blouse chấm bi nhẹ nhàng, tựa quý cô thanh lịch

ẢNH: @_TRCHAUQUIN

Không chỉ xuất hiện trong những bản phối thanh lịch, túi da cổ điển còn có thể trở thành điểm nhấn thú vị cho các set đồ mang tinh thần năng động.

Chinh phục mọi ánh nhìn bằng nét thanh lịch từ túi da cổ điển- Ảnh 3.

Chiếc túi da dáng bowling màu nâu sô cô la cá tính. Thân túi phồng nhẹ tạo nên cảm giác mềm mại, trong khi phần quai ngắn chắc chắn giúp chiếc túi giữ được phom dáng đầy đặn và sang trọng. Chất da bóng nhẹ bắt sáng tinh tế khiến thiết kế này nổi bật ngay cả khi xuất hiện trong những bản phối năng động

ẢNH: @WHYNOTCHAO

Chinh phục mọi ánh nhìn bằng nét thanh lịch từ túi da cổ điển- Ảnh 4.

Chiếc túi da đen dáng baguette gây ấn tượng với thiết kế thanh lịch. Điểm nhấn nằm ở phần khóa kim loại hình móc tinh tế. Phom dáng mềm vừa phải giúp chiếc túi giữ được sự thanh thoát nhưng vẫn rất thời trang. Phối cùng áo thun và quần trắng đơn giản giúp trang phục hiện đại và mang điểm nhấn sang trọng

ẢNH: @CHIPUPU

Nhắc đến túi da cổ điển, không thể bỏ qua những thiết kế túi chần bông bên trong kết hợp dây xích kim loại - biểu tượng của sự sang trọng trong thế giới phụ kiện.

Chinh phục mọi ánh nhìn bằng nét thanh lịch từ túi da cổ điển- Ảnh 5.

Chiếc túi da chần bông cổ điển sở hữu bề mặt được tạo nên từ các đường chần chỉ tỉ mỉ, phần dây xích kim loại mảnh vừa đủ nổi bật, vừa giữ được nét thanh lịch đặc trưng của phong cách cổ điển. Khi kết hợp với váy ren dài mềm mại, chiếc túi trở thành điểm nhấn hoàn hảo. Lớp ren nhẹ nhàng tạo nên vẻ nữ tính đầy duyên dáng

ẢNH: @LYLYCHUU

Chinh phục mọi ánh nhìn bằng nét thanh lịch từ túi da cổ điển- Ảnh 6.

Chiếc túi da đen với phom chữ nhật và nắp gập đơn giản tạo nên vẻ ngoài rất dễ phối đồ. Điểm nhấn nằm ở khóa kim loại tròn lớn đặt ở trung tâm, phối cùng là set đồ trắng trẻ trung, gồm áo và quần tông sáng mang lại cảm giác tươi mới

ẢNH: @NINH.DUONG.LAN.NGOC

Chinh phục mọi ánh nhìn bằng nét thanh lịch từ túi da cổ điển- Ảnh 7.

Chiếc túi da đỏ dáng hobo tạo ấn tượng mạnh nhờ màu sắc nổi bật, phần thân túi cong nhẹ cùng khóa kim loại dài ở trung tâm tạo nên điểm nhấn độc đáo. Chất da mịn và độ rũ tự nhiên giúp chiếc túi mang vẻ đẹp cổ điển nhưng vẫn rất hiện đại

ẢNH: @PHUONGNGABUI_

Những chiếc túi mini luôn là lựa chọn hoàn hảo cho những bản phối trẻ trung. Dù kích thước nhỏ gọn, chúng vẫn đủ sức tạo nên điểm nhấn thanh lịch cho trang phục.

Chinh phục mọi ánh nhìn bằng nét thanh lịch từ túi da cổ điển- Ảnh 8.

Túi da mini màu đen với dây đeo vai mảnh, kích thước nhỏ gọn khiến chiếc túi trở thành phụ kiện tinh tế. Phần khóa kim loại nhỏ phía trước giúp thiết kế trở nên sang trọng hơn. Khi phối cùng áo crop top và chân váy denim, chiếc túi tạo nên sự cân bằng giữa nét cá tính trẻ trung và vẻ thanh lịch cổ điển

ẢNH: @UYENANNNNNNN

Từ những thiết kế cấu trúc vuông vức đến những mẫu túi mềm mại mang hơi hướng vintage, túi da cổ điển luôn chứng minh được sức hút bền vững của mình.



Túi Túi da cổ điển Phụ kiện túi da cổ điển

Khăn lụa họa tiết biến tấu đầy sức hút cho các quý cô

Những gam xanh mát lạnh thay thế cho màu xanh lá

Sắc hồng 'chiếm sóng', khi sự ngọt ngào lên ngôi

Quyến rũ kiêu kỳ với trang phục vải lụa mềm mại

Bản phối đơn giản bỗng hóa ấn tượng nhờ chiếc áo gile

Đa dạng phong cách với áo khoác denim

Xu hướng thời trang bền vững, chinh phục những cô nàng hiện đại

Phong cách preppy, từ học đường đến biểu tượng sang trọng của giới trẻ

