Thời trang 24/7

Khăn lụa họa tiết biến tấu đầy sức hút cho các quý cô

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
17/03/2026 14:00 GMT+7

Trong thế giới thời trang luôn biến động, khăn lụa họa tiết vẫn giữ được giá trị bền vững giúp người phụ nữ khẳng định khí chất của mình trong từng khoảnh khắc.

Chỉ với một chiếc khăn lụa họa tiết, các quý cô có thể biến hóa phong cách theo nhiều cách khác nhau: thắt gọn nơi cổ, buộc nhẹ trên mái tóc, quấn quanh đầu hay khoác hờ trên vai. Mỗi cách sử dụng lại mang đến một sắc thái riêng, tôn lên sự quý phái của các quý cô.

Khăn lụa họa tiết biến tấu đầy sức hút cho các quý cô- Ảnh 1.

Một chiếc khăn lụa với tông tím - cam rực rỡ được thắt gọn gàng quanh cổ ngay lập tức tạo nên điểm nhấn nổi bật trên nền trang phục tối giản. Đây là cách phối được nhiều tín đồ thời trang yêu thích bởi chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng đủ giúp trang phục trở nên cuốn hút và có chiều sâu hơn

ẢNH: @FOLKSIGHT

Khăn lụa họa tiết biến tấu đầy sức hút cho các quý cô- Ảnh 2.

Không chỉ dừng lại ở vai trò phụ kiện, khăn lụa họa tiết còn có thể biến hóa đầy duyên dáng khi được sử dụng như một dải ruy băng trang trí cho mái tóc. Khăn với chất liệu lụa mỏng, họa tiết nhiều màu sắc nổi bật trên nền những bộ trang phục đơn sắc

ẢNH: @FOLKSIGHT.VIETNAM

Khăn lụa họa tiết biến tấu đầy sức hút cho các quý cô- Ảnh 3.

Mang hơi thở vintage, chiếc khăn lụa được quấn nhẹ quanh đầu, ôm trọn mái tóc tạo nên những nếp gấp mềm mại đầy nghệ thuật. Họa tiết xanh nhạt thanh nhã kết hợp cùng đường viền sắc sảo. Trang phục trắng tối giản với phom dáng thanh thoát càng tôn lên vẻ đẹp trang nhã của phụ kiện

ẢNH: @FOLKSIGHT.VIETNAM

Khăn lụa họa tiết biến tấu đầy sức hút cho các quý cô- Ảnh 4.

Không cần thắt hay buộc cầu kỳ, chỉ cần khoác nhẹ khăn lụa trên vai cũng đủ tạo nên điểm nhấn sang trọng cho trang phục. Chiếc khăn lụa tông xanh ngọc dịu mắt với họa tiết cổ điển được buông rộng trên vai như một lớp áo choàng mỏng nhẹ. Chất lụa mịn giúp khăn rủ tự nhiên theo đường nét cơ thể, mang đến sự quý phái

ẢNH: @LUATOVANG

Khăn lụa họa tiết biến tấu đầy sức hút cho các quý cô- Ảnh 5.

Chiếc khăn lụa màu trung tính được quàng gọn gàng quanh cổ, tạo nên những nếp gấp mềm mại nhưng vẫn giữ được phom dáng chỉn chu. Họa tiết trừu tượng hiện đại in trên nền lụa sáng mang lại cảm giác vừa thanh lịch vừa có chiều sâu nghệ thuật

ẢNH: @MAYSILK.VN

Khăn lụa họa tiết biến tấu đầy sức hút cho các quý cô- Ảnh 6.

Trong môi trường công sở, sự chỉn chu luôn được đặt lên hàng đầu. Chiếc khăn lụa họa tiết cổ điển với tông xanh dịu được thắt gọn trên cổ áo blazer đen. Sự tương phản giữa sắc tối của bộ suit và màu sắc mềm mại của khăn lụa tạo nên hiệu ứng thị giác đầy cuốn hút

ẢNH: @TOVANG.VIETNAMSILK

Khăn lụa họa tiết biến tấu đầy sức hút cho các quý cô- Ảnh 7.

Không chỉ phù hợp với trang phục phương Tây, khăn lụa họa tiết còn có thể kết hợp hài hòa với áo dài truyền thống. Chiếc khăn lụa màu đỏ cam rực rỡ được khoác rộng trên vai, chất lụa cao cấp giúp họa tiết hiện lên sắc nét. Phối cùng bộ áo dài xanh đơn giản, chiếc khăn trở thành trung tâm của toàn bộ trang phục, tạo nên sự tương phản ấn tượng giữa hai gam màu

ẢNH: @TOVANG.VIETNAMSILK

 

khăn lụa Họa tiết Phụ kiện Điểm nhấn VINTAGE

Những gam xanh mát lạnh thay thế cho màu xanh lá

Sắc hồng 'chiếm sóng', khi sự ngọt ngào lên ngôi

Quyến rũ kiêu kỳ với trang phục vải lụa mềm mại

Bản phối đơn giản bỗng hóa ấn tượng nhờ chiếc áo gile

Đa dạng phong cách với áo khoác denim

Xu hướng thời trang bền vững, chinh phục những cô nàng hiện đại

Phong cách preppy, từ học đường đến biểu tượng sang trọng của giới trẻ

Áo ngắn tay thoáng mát, nhẹ nhàng cho ngày nắng đầu mùa

