Khăn lụa họa tiết biến tấu đầy sức hút cho các quý cô

Chỉ với một chiếc khăn lụa họa tiết, các quý cô có thể biến hóa phong cách theo nhiều cách khác nhau: thắt gọn nơi cổ, buộc nhẹ trên mái tóc, quấn quanh đầu hay khoác hờ trên vai. Mỗi cách sử dụng lại mang đến một sắc thái riêng, tôn lên sự quý phái của các quý cô.

Một chiếc khăn lụa với tông tím - cam rực rỡ được thắt gọn gàng quanh cổ ngay lập tức tạo nên điểm nhấn nổi bật trên nền trang phục tối giản. Đây là cách phối được nhiều tín đồ thời trang yêu thích bởi chỉ cần một chi tiết nhỏ cũng đủ giúp trang phục trở nên cuốn hút và có chiều sâu hơn ẢNH: @FOLKSIGHT

Không chỉ dừng lại ở vai trò phụ kiện, khăn lụa họa tiết còn có thể biến hóa đầy duyên dáng khi được sử dụng như một dải ruy băng trang trí cho mái tóc. Khăn với chất liệu lụa mỏng, họa tiết nhiều màu sắc nổi bật trên nền những bộ trang phục đơn sắc ẢNH: @FOLKSIGHT.VIETNAM

Mang hơi thở vintage, chiếc khăn lụa được quấn nhẹ quanh đầu, ôm trọn mái tóc tạo nên những nếp gấp mềm mại đầy nghệ thuật. Họa tiết xanh nhạt thanh nhã kết hợp cùng đường viền sắc sảo. Trang phục trắng tối giản với phom dáng thanh thoát càng tôn lên vẻ đẹp trang nhã của phụ kiện ẢNH: @FOLKSIGHT.VIETNAM

Không cần thắt hay buộc cầu kỳ, chỉ cần khoác nhẹ khăn lụa trên vai cũng đủ tạo nên điểm nhấn sang trọng cho trang phục. Chiếc khăn lụa tông xanh ngọc dịu mắt với họa tiết cổ điển được buông rộng trên vai như một lớp áo choàng mỏng nhẹ. Chất lụa mịn giúp khăn rủ tự nhiên theo đường nét cơ thể, mang đến sự quý phái ẢNH: @LUATOVANG

Chiếc khăn lụa màu trung tính được quàng gọn gàng quanh cổ, tạo nên những nếp gấp mềm mại nhưng vẫn giữ được phom dáng chỉn chu. Họa tiết trừu tượng hiện đại in trên nền lụa sáng mang lại cảm giác vừa thanh lịch vừa có chiều sâu nghệ thuật ẢNH: @MAYSILK.VN

Trong môi trường công sở, sự chỉn chu luôn được đặt lên hàng đầu. Chiếc khăn lụa họa tiết cổ điển với tông xanh dịu được thắt gọn trên cổ áo blazer đen. Sự tương phản giữa sắc tối của bộ suit và màu sắc mềm mại của khăn lụa tạo nên hiệu ứng thị giác đầy cuốn hút ẢNH: @TOVANG.VIETNAMSILK