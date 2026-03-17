Thời trang 24/7

Sắc hồng 'chiếm sóng', khi sự ngọt ngào lên ngôi

Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
17/03/2026 10:00 GMT+7

Sắc hồng ngày nay đã khiến nhiều người thay đổi quan điểm, từ một gam màu từng bị cho là quá điệu đà trở thành biểu tượng của sự kiêu hãnh của phái đẹp.

Trong bảng màu thời trang vốn không ngừng biến chuyển theo từng mùa mốt, sắc hồng đang trở lại mạnh mẽ và đầy kiêu hãnh. 

Sắc hồng - biểu tượng của vẻ đẹp sang chảnh

Những thiết kế váy dài màu hồng luôn mang đến vẻ đẹp dịu dàng nhưng không kém phần cuốn hút. Thiết kế đầm xòe màu hồng pastel với phần cổ nơ nữ tính, chất liệu vải kết hợp cùng họa tiết hoa chìm tạo nên hiệu ứng chuyển động bồng bềnh

ẢNH: SIXDO

Chiếc đầm hồng pastel dáng xòe với thiết kế vai trễ, phần thân váy được cắt may ôm gọn, trong khi chân váy xòe nhẹ tạo nên tỷ lệ cơ thể thanh thoát. Kết hợp cùng đôi giày cao gót ánh kim và khuyên tai bản nhỏ sang trọng, phù hợp cho những buổi tiệc nhẹ hoặc sự kiện buổi tối

ẢNH: CHARMESTORE

Thiết kế đầm lệch vai với họa tiết hồng nổi bật mang đến sự kết hợp thú vị giữa cá tính và nét mềm mại. Chiếc nơ lớn đặt trên vai kết hợp phần chân váy xòe nhẹ. Kiểu váy này có thể phối cùng xăng đan cao gót quai mảnh và túi xách mini tông trắng hoặc kem, tạo nên diện mạo vừa thanh lịch vừa thu hút ánh nhìn

ẢNH: NIMISSKI

Không chỉ xuất hiện trong những chiếc váy, sắc hồng cánh sen còn trở thành lựa chọn thú vị cho các bộ suit hoặc set đồ mang phong cách hiện đại. Khi được áp dụng trên những thiết kế có cấu trúc rõ ràng như blazer hay chân váy midi, gam màu này mang đến hình ảnh vừa quyền lực vừa nữ tính

ẢNH: SIXDO

Set suit hồng với thiết kế áo cổ chữ V được điểm xuyết bằng hàng cúc kim loại tinh tế. Phần chân váy midi xếp ly rủ phối cùng giày cao gót tông trung tính và một chiếc túi xách da nhỏ gọn, bộ trang phục trở thành lựa chọn hoàn hảo cho những buổi gặp gỡ hoặc môi trường công sở chuyên nghiệp

ẢNH: CHIC LAND

ẢNH: CHIC LAND

Chiếc áo hồng cánh sen dáng peplum gây ấn tượng với phần vai cách điệu và hàng khuy chạy dọc đầy tinh xảo. Đường chiết eo nhẹ phối cùng chân váy trắng dáng ngắn mang lại vẻ ngoài tươi sáng nhưng vẫn chỉn chu

ẢNH: IVYMODA

 

sắc hồng hồng cánh sen trang phục màu hồng Nữ tính Ngọt ngào

Quyến rũ kiêu kỳ với trang phục vải lụa mềm mại

Bản phối đơn giản bỗng hóa ấn tượng nhờ chiếc áo gile

Đa dạng phong cách với áo khoác denim

Xu hướng thời trang bền vững, chinh phục những cô nàng hiện đại

Phong cách preppy, từ học đường đến biểu tượng sang trọng của giới trẻ

Áo ngắn tay thoáng mát, nhẹ nhàng cho ngày nắng đầu mùa

Những kiểu quần giúp nàng 'hack' tuổi, sở hữu tủ đồ trẻ trung hơn

Áo babydoll, 'phù thủy' giấu dáng giúp nàng tự tin xuống phố

