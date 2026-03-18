Thời trang 24/7

Giày, dép xỏ ngón mang đến sự thoải mái cho những ngày hè

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
18/03/2026 10:00 GMT+7

Trong nhịp chuyển nhẹ nhàng của những ngày giao mùa, khi cái nắng không còn quá gay gắt nhưng vẫn đủ để gợi lên tinh thần mùa hè, giày và dép xỏ ngón dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều cô nàng yêu thời trang.

Không còn bó hẹp trong hình ảnh giản đơn của những chuyến đi biển, những kiểu giày hay dép xỏ ngón đang từng bước “lột xác” để trở thành một phần của những bản phối hiện đại. Từ những đôi dép lê tối giản đến thiết kế cao gót tinh tế, giày dép xỏ ngón không chỉ mang lại cảm giác thoải mái mà còn giữ được nét gọn gàng cho trang phục.

Giày, dép xỏ ngón mang đến sự thoải mái cho những ngày hè- Ảnh 1.

Diện áo sơ mi dáng rộng kết hợp cùng chân váy ngắn tối màu ôm gọn phần hông đã tạo nên sự cân bằng hoàn hảo về tỷ lệ. Khoảng hở tinh tế ở phần chân khéo léo làm nổi bật đôi dép lê xỏ ngón. Đôi dép màu trắng be không còn mang dáng vẻ “bình dân” quen thuộc mà trở thành một chi tiết có chủ đích, góp phần hoàn thiện phong cách dạo phố mang tinh thần nghỉ dưỡng

ẢNH: @ANTHIENDOAN

Khi thời trang hòa quyện cùng hơi thở đại dương, những đôi xăng đan xỏ ngón trở thành mảnh ghép không thể thiếu để hoàn thiện một bản phối mang đậm tinh thần biển.

Giày, dép xỏ ngón mang đến sự thoải mái cho những ngày hè- Ảnh 2.

Bộ jumpsuit tông xanh chủ đạo đóng vai trò như một “phông nền” hoàn hảo, thiết kế lệch vai tinh tế tạo điểm nhấn cho phần thân trên. Ở phần dưới, đôi xăng đan xỏ ngón với thiết kế dây mảnh ôm sát bàn chân không chỉ mang lại sự chắc chắn khi di chuyển mà còn tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân một cách tự nhiên

ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Rời xa không gian nghỉ dưỡng, dép xỏ ngón vẫn chứng minh được sức hút của mình khi xuất hiện trong những bản phối mang tinh thần năng động.

Giày, dép xỏ ngón mang đến sự thoải mái cho những ngày hè- Ảnh 3.

Một chiếc áo thun trắng basic kết hợp cùng quần shorts trắng tạo nên lớp nền tối giản nhưng hiệu quả. Đôi dép xỏ ngón màu đen nổi bật lên như một điểm nhấn tương phản đầy tinh tế. Để tránh sự đơn điệu, một chiếc túi xách họa tiết giúp trang phục trở nên sống động hơn

ẢNH: @HONGOCHA

Áo hai dây gọn gàng kết hợp với chân váy dài là một ví dụ quen thuộc cho trang phục dạo phố ngày hè. Chiếc áo hai dây màu đen giữ vai trò định hình phần thân trên. Khi kết hợp với chân váy dài xếp tầng họa tiết, trang phục có sự chuyển tiếp giữa phần trên gọn gàng và phần dưới bay bổng. Đôi dép xỏ ngón cao nhẹ đóng vai trò quan trọng trong bản phối, giúp nâng chiều cao nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được cảm giác thoải mái khi di chuyển.

Giày, dép xỏ ngón mang đến sự thoải mái cho những ngày hè- Ảnh 4.

Tôn lên nét gợi cảm với áo hai dây màu đen với thiết kế gọn gàng giúp định hình phần thân trên, kết hợp cùng chân váy dài xếp tầng họa tiết bay bổng. Điểm đáng chú ý nằm ở đôi dép xỏ ngón có phần đế cao nhẹ giúp cải thiện chiều cao một cách tinh tế

ẢNH: @DAVIKAH

Trong những bản phối theo xu hướng tone sur tone, việc lựa chọn phụ kiện đóng vai trò then chốt để tránh sự đơn điệu.

Giày, dép xỏ ngón mang đến sự thoải mái cho những ngày hè- Ảnh 5.

Set đồ kaki đồng màu mang đến cảm giác mạnh mẽ và hiện đại, nhưng cũng dễ trở nên “an toàn” nếu thiếu điểm nhấn. Đôi xăng đan xỏ ngón gót cao với gam màu sáng xuất hiện như một chi tiết chuyển sắc tinh tế, thiết kế quai mảnh với khoảng hở vừa đủ giữ cho đôi giày luôn gọn gàng, không làm nặng nề tổng thể, trong khi phần đế cao giúp vóc dáng trở nên cân đối và thanh thoát

ẢNH: @NINH.DUONG.LAN.NGOC

Khi trang phục đã có quá nhiều chi tiết nổi bật như áo khoác lông, corset hay chân váy họa tiết, một đôi xăng đan tối giản với quai mảnh sẽ giúp phần dưới trở nên nhẹ nhàng hơn.

Giày, dép xỏ ngón mang đến sự thoải mái cho những ngày hè- Ảnh 6.

Đôi xăng đan cao gót xỏ ngón tuy đơn giản về phom dáng, nhưng những chi tiết như dây quai quấn cổ chân hay điểm xuyết đinh tán lại giúp món phụ kiện này không hề “lạc quẻ” mà vẫn hòa hợp với tinh thần cá tính của bản phối, giúp trang phục không bị quá cồng kềnh hay rối mắt

ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Từng được xem là món đồ chỉ dành cho những chuyến đi biển hay sinh hoạt thường ngày, giày, dép xỏ ngón ngày nay đã vượt qua giới hạn đó để trở thành một phần của thời trang đương đại.

dép xỏ ngón giày xăng đan Phụ kiện giày dép ngày hè

Váy xếp ly, điểm nhấn cho phong cách công sở hiện đại

Váy xếp ly, điểm nhấn cho phong cách công sở hiện đại

Sải bước cùng bốt cổ cao chuẩn phong cách đường phố

Sải bước cùng bốt cổ cao chuẩn phong cách đường phố

Chinh phục mọi ánh nhìn bằng nét thanh lịch từ túi da cổ điển

Chinh phục mọi ánh nhìn bằng nét thanh lịch từ túi da cổ điển

Khăn lụa họa tiết biến tấu đầy sức hút cho các quý cô

Khăn lụa họa tiết biến tấu đầy sức hút cho các quý cô

Những gam xanh mát lạnh thay thế cho màu xanh lá

Những gam xanh mát lạnh thay thế cho màu xanh lá

Sắc hồng 'chiếm sóng', khi sự ngọt ngào lên ngôi

Sắc hồng 'chiếm sóng', khi sự ngọt ngào lên ngôi

Quyến rũ kiêu kỳ với trang phục vải lụa mềm mại

Quyến rũ kiêu kỳ với trang phục vải lụa mềm mại

Bản phối đơn giản bỗng hóa ấn tượng nhờ chiếc áo gile

Bản phối đơn giản bỗng hóa ấn tượng nhờ chiếc áo gile

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

