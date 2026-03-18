Giày, dép xỏ ngón mang đến sự thoải mái cho những ngày hè

Trong nhịp chuyển nhẹ nhàng của những ngày giao mùa, khi cái nắng không còn quá gay gắt nhưng vẫn đủ để gợi lên tinh thần mùa hè, giày và dép xỏ ngón dần trở thành lựa chọn quen thuộc của nhiều cô nàng yêu thời trang.
Không còn bó hẹp trong hình ảnh giản đơn của những chuyến đi biển, những kiểu giày hay dép xỏ ngón đang từng bước “lột xác” để trở thành một phần của những bản phối hiện đại. Từ những đôi dép lê tối giản đến thiết kế cao gót tinh tế, giày dép xỏ ngón không chỉ mang lại cảm giác thoải mái mà còn giữ được nét gọn gàng cho trang phục.
Khi thời trang hòa quyện cùng hơi thở đại dương, những đôi xăng đan xỏ ngón trở thành mảnh ghép không thể thiếu để hoàn thiện một bản phối mang đậm tinh thần biển.
Rời xa không gian nghỉ dưỡng, dép xỏ ngón vẫn chứng minh được sức hút của mình khi xuất hiện trong những bản phối mang tinh thần năng động.
Áo hai dây gọn gàng kết hợp với chân váy dài là một ví dụ quen thuộc cho trang phục dạo phố ngày hè. Chiếc áo hai dây màu đen giữ vai trò định hình phần thân trên. Khi kết hợp với chân váy dài xếp tầng họa tiết, trang phục có sự chuyển tiếp giữa phần trên gọn gàng và phần dưới bay bổng. Đôi dép xỏ ngón cao nhẹ đóng vai trò quan trọng trong bản phối, giúp nâng chiều cao nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được cảm giác thoải mái khi di chuyển.
Trong những bản phối theo xu hướng tone sur tone, việc lựa chọn phụ kiện đóng vai trò then chốt để tránh sự đơn điệu.
Khi trang phục đã có quá nhiều chi tiết nổi bật như áo khoác lông, corset hay chân váy họa tiết, một đôi xăng đan tối giản với quai mảnh sẽ giúp phần dưới trở nên nhẹ nhàng hơn.
Từng được xem là món đồ chỉ dành cho những chuyến đi biển hay sinh hoạt thường ngày, giày, dép xỏ ngón ngày nay đã vượt qua giới hạn đó để trở thành một phần của thời trang đương đại.