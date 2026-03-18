Giày, dép xỏ ngón mang đến sự thoải mái cho những ngày hè

Không còn bó hẹp trong hình ảnh giản đơn của những chuyến đi biển, những kiểu giày hay dép xỏ ngón đang từng bước “lột xác” để trở thành một phần của những bản phối hiện đại. Từ những đôi dép lê tối giản đến thiết kế cao gót tinh tế, giày dép xỏ ngón không chỉ mang lại cảm giác thoải mái mà còn giữ được nét gọn gàng cho trang phục.

Diện áo sơ mi dáng rộng kết hợp cùng chân váy ngắn tối màu ôm gọn phần hông đã tạo nên sự cân bằng hoàn hảo về tỷ lệ. Khoảng hở tinh tế ở phần chân khéo léo làm nổi bật đôi dép lê xỏ ngón. Đôi dép màu trắng be không còn mang dáng vẻ “bình dân” quen thuộc mà trở thành một chi tiết có chủ đích, góp phần hoàn thiện phong cách dạo phố mang tinh thần nghỉ dưỡng ẢNH: @ANTHIENDOAN

Khi thời trang hòa quyện cùng hơi thở đại dương, những đôi xăng đan xỏ ngón trở thành mảnh ghép không thể thiếu để hoàn thiện một bản phối mang đậm tinh thần biển.

Bộ jumpsuit tông xanh chủ đạo đóng vai trò như một “phông nền” hoàn hảo, thiết kế lệch vai tinh tế tạo điểm nhấn cho phần thân trên. Ở phần dưới, đôi xăng đan xỏ ngón với thiết kế dây mảnh ôm sát bàn chân không chỉ mang lại sự chắc chắn khi di chuyển mà còn tạo hiệu ứng kéo dài đôi chân một cách tự nhiên ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Rời xa không gian nghỉ dưỡng, dép xỏ ngón vẫn chứng minh được sức hút của mình khi xuất hiện trong những bản phối mang tinh thần năng động.

Một chiếc áo thun trắng basic kết hợp cùng quần shorts trắng tạo nên lớp nền tối giản nhưng hiệu quả. Đôi dép xỏ ngón màu đen nổi bật lên như một điểm nhấn tương phản đầy tinh tế. Để tránh sự đơn điệu, một chiếc túi xách họa tiết giúp trang phục trở nên sống động hơn ẢNH: @HONGOCHA

Áo hai dây gọn gàng kết hợp với chân váy dài là một ví dụ quen thuộc cho trang phục dạo phố ngày hè. Chiếc áo hai dây màu đen giữ vai trò định hình phần thân trên. Khi kết hợp với chân váy dài xếp tầng họa tiết, trang phục có sự chuyển tiếp giữa phần trên gọn gàng và phần dưới bay bổng. Đôi dép xỏ ngón cao nhẹ đóng vai trò quan trọng trong bản phối, giúp nâng chiều cao nhẹ nhàng nhưng vẫn giữ được cảm giác thoải mái khi di chuyển.

Tôn lên nét gợi cảm với áo hai dây màu đen với thiết kế gọn gàng giúp định hình phần thân trên, kết hợp cùng chân váy dài xếp tầng họa tiết bay bổng. Điểm đáng chú ý nằm ở đôi dép xỏ ngón có phần đế cao nhẹ giúp cải thiện chiều cao một cách tinh tế ẢNH: @DAVIKAH

Trong những bản phối theo xu hướng tone sur tone, việc lựa chọn phụ kiện đóng vai trò then chốt để tránh sự đơn điệu.

Set đồ kaki đồng màu mang đến cảm giác mạnh mẽ và hiện đại, nhưng cũng dễ trở nên “an toàn” nếu thiếu điểm nhấn. Đôi xăng đan xỏ ngón gót cao với gam màu sáng xuất hiện như một chi tiết chuyển sắc tinh tế, thiết kế quai mảnh với khoảng hở vừa đủ giữ cho đôi giày luôn gọn gàng, không làm nặng nề tổng thể, trong khi phần đế cao giúp vóc dáng trở nên cân đối và thanh thoát ẢNH: @NINH.DUONG.LAN.NGOC

Khi trang phục đã có quá nhiều chi tiết nổi bật như áo khoác lông, corset hay chân váy họa tiết, một đôi xăng đan tối giản với quai mảnh sẽ giúp phần dưới trở nên nhẹ nhàng hơn.

Đôi xăng đan cao gót xỏ ngón tuy đơn giản về phom dáng, nhưng những chi tiết như dây quai quấn cổ chân hay điểm xuyết đinh tán lại giúp món phụ kiện này không hề “lạc quẻ” mà vẫn hòa hợp với tinh thần cá tính của bản phối, giúp trang phục không bị quá cồng kềnh hay rối mắt ẢNH: @QUYNHANHSHYN_

Từng được xem là món đồ chỉ dành cho những chuyến đi biển hay sinh hoạt thường ngày, giày, dép xỏ ngón ngày nay đã vượt qua giới hạn đó để trở thành một phần của thời trang đương đại.