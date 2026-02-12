Áo blouse tay bồng sánh đôi váy chữ A đẹp chuẩn quý cô

Áo blouse tay bồng tông kem phối chân váy chữ A Áo blouse tay bồng sắc kem cộc tay với điểm nhấn tay phồng nhẹ, trước ngực đính bông hoa nhỏ cùng hai vạt lệch; sơ vin khéo léo với chân váy chữ A tông đen có hai túi giả được đính kết tạo nét riêng cho trang phục.
Không cần những thiết kế cầu kỳ, chỉ với sự kết hợp tinh tế giữa sắc kem nhẹ nhàng và gam đen cổ điển, bản phối cũng đủ mang tới sự thanh lịch thu hút
Áo blouse tay bồng sắc kem với phần cổ được thiết kế bèo nhún có hai tà buông lơi, kết hợp cùng khuyên tai đính đá giúp nàng tạo hiệu ứng lấp lánh. Phối cùng
chân váy chữ A sắc đen tối giản tôn lên đôi chân thanh mảnh đầy quyến rũ Áo blouse dài tay phối chân váy chữ A
Những thiết kế dài tay mang đến cảm giác kín đáo, áo blouse dài tay với chất liệu voan mỏng nhẹ xuyên thấu tinh tế. Phần cổ được thiết kế thủy thủ với hai dây buộc buông rơi tạo sự nữ tính. Sơ vin cùng chân váy chữ A với chất liệu lụa satin bóng tinh tế. Đính kết bởi bông hoa hồng đen bên mạn sườn với nếp xếp ly chéo tạo điểm nhấn cách điệu nâng tầm diện mạo
Áo blouse dài tay sắc trắng với phần cổ được thiết kế bo sát bằng chất liệu ren mềm mại. Trước ngực được thắt chiếc nơ trắng nhỏ mang tới nét mềm mại. Phần tay bồng cùng phần vai được đính kết chất liệu ren tạo nét nhã nhặn cho nàng trong những cuộc gặp gỡ quan trọng. Sơ vin khéo léo cùng chân váy chữ A cạp cao giúp khoe trọn đôi chân thon gọn
Áo blouse tay bồng phối chân váy chữ A đính đá
Khi những chi tiết lấp lánh được đưa vào trang phục, bản phối trở nên nổi bật và phù hợp hơn với các buổi tiệc nhẹ. Áo blouse tay bồng phối chân váy chữ A đính đá với chất liệu voan ren đan xen. Thiết kế
cổ yếm được dệt lên từ chất ren phần trước ngực cùng họa tiết hoa trắng thêu nổi tạo điểm nhấn thanh tao. Phối cùng chân váy chữ A sắc đen được đính những viên đá tạo hiệu ứng lấp lánh cho từng bước chân
Áo blouse trắng dài tay với chất liệu voan xuyên thấu kết hợp hàng cúc được may giấu vào bên trong. Phối với chân váy chữ A sắc đen được đính kết những viên đá lấp lánh cùng nếp xếp ly tinh tế mang tới cho nàng diện mạo yêu kiều chuẩn quý cô
Áo blouse tay bồng sắc đen phối chân váy chữ A
Gam màu đen luôn gợi lên vẻ đẹp bí ẩn khi xuất hiện trong chiếc áo blouse tay bồng với sắc đen sang trọng. Sở hữu thiết kế cổ tròn với hai lớp layer được cách điệu bằng chất liệu ren mềm mại. Phần tay dài được bo chun tạo nếp bồng, chiếc dây lưng da mảnh sắc đen làm điểm kết nối với chân váy denim dáng chữ A họa tiết hoa bản lớn được đính kết độc đáo mang lại sự mới lạ cho toàn bộ trang phục
Xuất hiện trong set trang phục all black đầy quyền lực với chiếc áo cổ đức được đính kết những viên đá nhỏ lấp lánh. Chi tiết bồng ở tay áo cùng phần vai được đôn nhẹ mang tới điểm nhấn trang nhã. Sơ vin khéo léo cùng chân váy chữ A tone sur tone được đính những viên đá nhỏ tạo hiệu ứng lấp lánh mang tới chiều sâu. Với phom dáng ngắn, các nàng có thể khoe trọn được đôi chân dài thanh mảnh, tự tin tỏa sáng tại các buổi tiệc cuối năm