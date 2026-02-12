Áo blouse tay bồng sánh đôi váy chữ A đẹp chuẩn quý cô

Khi những chi tiết lấp lánh được đưa vào trang phục, bản phối trở nên nổi bật và phù hợp hơn với các buổi tiệc nhẹ. Áo blouse tay bồng phối chân váy chữ A đính đá với chất liệu voan ren đan xen. Thiết kế cổ yếm được dệt lên từ chất ren phần trước ngực cùng họa tiết hoa trắng thêu nổi tạo điểm nhấn thanh tao. Phối cùng chân váy chữ A sắc đen được đính những viên đá tạo hiệu ứng lấp lánh cho từng bước chân