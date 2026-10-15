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Áo bo chun vừa khoe eo thon, vừa tôn dáng

Thảo Trang
Thảo Trang
thaotrang4869@gmail.com
15/10/2026 14:00 GMT+7

Tôn dáng nhưng chưa bao giờ lỗi mốt, áo bo chun luôn khẳng định vị thế riêng trong lòng những tín đồ yêu thời trang mùa thu.

Trong số các xu hướng thời trang, áo bo chun luôn chiếm vị trí ưu ái nhờ tính ứng dụng cao cùng khả năng biến hóa đa dạng. Cấu trúc co giãn ôm khít vòng eo kết hợp chi tiết nhún bèo, trễ vai hay cổ yếm giúp che khuyết điểm hoàn hảo, đồng thời tôn vinh nét nữ tính tự nhiên của người mặc.

Những kiểu áo cúp ngực bo chun hoặc trễ vai mang đậm tinh thần phóng khoáng, rất phù hợp cho những chuyến du lịch biển hay những ngày dạo phố nắng đẹp. Thiết kế ôm sát ngực và eo vừa tạo cảm giác chắc chắn, vừa tạo hiệu ứng thị giác giúp vóc dáng trông mảnh mai hơn.

Áo bo chun vừa tôn eo thon, vừa tôn dáng đỉnh - Ảnh 1.

Áo quây bo chun màu trắng tinh khôi, tạo điểm nhấn quyến rũ nhờ độ ôm vừa vặn, kết hợp ăn ý cùng chân váy ngắn cạp trễ đính hoa xanh nổi bật và dây chuyền quanh eo đầy sức sống

ẢNH: @_LINH.OWII

Áo bo chun vừa tôn eo thon, vừa tôn dáng đỉnh - Ảnh 2.

Chân váy bí ngắn phù hợp cho những ngày cần sự thoải mái khi xuống phố, càng tôn lên nét trong trẻo với áo trễ vai bo chun họa tiết hoa nhí tông hồng nhạt, kết hợp tùng áo xòe dáng peplum nữ tính

ẢNH: @_LINH.OWII

Áo bo chun vừa tôn eo thon, vừa tôn dáng đỉnh - Ảnh 3.

Cá tính hơn với mẫu áo quây bo chun trắng phom peplum xếp nhún trước ngực. Sự kết hợp đối lập giữa áo ôm nhẹ phía trên và quần jeans ống rộng màu xanh đậm phía dưới dễ dàng giấu khuyết điểm đôi chân

ẢNH: @_LINH.OWII

Nếu tìm kiếm diện mạo chỉn chu nhưng vẫn trẻ trung, áo bo chun cổ yếm hoặc tay bồng chính là câu trả lời hoàn hảo. Chi tiết bo chun nơi eo giúp tạo điểm thắt tự nhiên, trong khi phần cổ yếm hay tay bồng lại tăng thêm nét trang nhã. 

Áo bo chun vừa tôn eo thon, vừa tôn dáng đỉnh - Ảnh 4.

Bản phối tone sur tone vừa năng động vừa cá tính với bộ đôi áo yếm bo chun cùng quần shorts, phụ kiện như kính mát hay túi xách tối màu nhấn nhá giúp tổng thể bớt đơn điệu

ẢNH: @KIMEEHOUSE

Áo bo chun vừa tôn eo thon, vừa tôn dáng đỉnh - Ảnh 5.

Không dừng lại ở phong cách bánh bèo, áo bo chun còn có thể biến hóa đầy phá cách khi đi cùng những món đồ mang tinh thần hiện đại, mạnh mẽ như bốt da hay quần shorts dáng ôm

ẢNH: @KIMEEHOUSE

Áo bo chun vừa tôn eo thon, vừa tôn dáng đỉnh - Ảnh 6.

Nếu muốn tăng sự tương phản rõ nét, thay vì lựa chọn bản phối đồng màu đơn sắc với áo bo chun, thì sự xuất hiện của các họa tiết hoa lá hoặc trừu tượng độc đáo sẽ tạo hiệu ứng thu hút thị giác tối đa

ẢNH: @KIMEEHOUSE

Không gì có thể làm bật lên vẻ đẹp cổ điển và quyến rũ bằng một bản phối nguyên cây đen. Việc kết hợp áo bo chun màu đen cùng chân váy tone sur tone không chỉ tạo nên sự liền mạch, giúp vóc dáng trông thon gọn.

Áo bo chun vừa tôn eo thon, vừa tôn dáng đỉnh - Ảnh 7.

Giày cao gót và túi xách sáng màu sẽ là điểm nhấn sáng giá để tôn lên sự sang trọng của set trang phục đen tuyền

ẢNH: @KOOKYHOUSE

 

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