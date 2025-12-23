Áo cổ thuyền khiến bạn 'tỏa sáng' nhờ nét thanh tao

Không phô trương, không quá gợi cảm, áo cổ thuyền mang đến cảm giác nền nã nhưng vẫn đầy sức hút. Chính sự cân bằng hoàn hảo giữa kín đáo và quyến rũ đã giúp món đồ này trở thành lựa chọn yêu thích của những cô nàng theo đuổi phong cách sang trọng.
Những cách phối đồ đa năng với áo cổ thuyền
Bạn có thể chọn một chiếc áo thun dài tay màu đen với thiết kế cổ thuyền rộng, ôm sát cơ thể. Đi cùng với quần jeans ống loe cạp cao, có phần gấu tua rua và màu xanh denim đậm tạo sự thanh lịch nhưng vẫn năng động.
Thiết kế áo tay lửng màu kem nhạt, chất liệu dệt kim mềm mại ôm nhẹ cơ thể, giúp tôn lên bờ vai và xương quai xanh đầy quyến rũ. Khi kết hợp cùng quần tây đen cạp cao ống đứng, tổng thể trang phục tạo nên sự tương phản màu sắc hài hòa, vừa nền nã vừa chuyên nghiệp.
Chiếc áo tay ngắn màu nude trung tính, chất liệu satin bóng nhẹ, mang đến cảm giác mềm mại và sang trọng. Khi phối cùng chân váy xòe dài qua gối màu đen, được nhấn eo bằng đai thắt đồng màu tạo nếp gấp khéo léo, tổng thể trang phục trở nên cân đối và duyên dáng.
Chiếc áo blouse màu trắng tinh khôi với chi tiết tay lỡ bồng nhẹ tạo cảm giác nữ tính, bay bổng nhưng không kém phần thanh lịch. Áo được sơ vin gọn gàng cùng quần ống rộng cạp cao màu xanh pastel, thiết kế xếp ly và chun nhún ở eo giúp tôn dáng và tạo cảm giác thoải mái suốt ngày dài.
Chiếc áo trắng cổ thuyền với thiết kế cứng cáp, tay lỡ phồng nhẹ ở vai, phần thân ôm vừa vặn và điểm xuyết bông hoa trắng nhỏ nơi ngực áo mang đến vẻ đẹp cổ điển đầy trang nhã. Khi kết hợp cùng quần tây ống suông đen cạp cao và túi xách mini màu kem, tổng thể trang phục trở nên hài hòa, phù hợp với môi trường công sở sang trọng.
Áo kết hợp cùng chân váy bút chì dáng dài ôm sát, tôn lên những đường cong tinh tế. Chuỗi vòng cổ ngọc trai nhiều tầng, xăng đan cao gót quai mảnh và túi xách lớn màu đen là những chi tiết giúp tổng thể trang phục thêm phần quyền lực và cuốn hút.
Chiếc blouse dài tay màu nâu đất với cổ thuyền rộng, điểm nhấn cut out ở eo cùng dây rút độc đáo mang lại vẻ ngoài thời thượng. Áo được phối cùng quần jeans trắng ống đứng dáng lửng, phần gấu tua rua nhẹ tạo sự tương phản màu sắc hài hòa.
Thiết kế cổ thuyền trễ độc đáo, phần vai áo tựa áo choàng, được trang trí bằng hàng cúc tròn kim loại vàng dọc theo vai và tay áo, tạo điểm nhấn sang trọng. Khi kết hợp cùng chân váy xòe midi đen cạp cao, có đai thắt eo với hiệu ứng vải nhám lì, bộ trang phục trở nên hài hòa và đầy khí chất.