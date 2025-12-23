Áo cổ thuyền khiến bạn 'tỏa sáng' nhờ nét thanh tao

Không phô trương, không quá gợi cảm, áo cổ thuyền mang đến cảm giác nền nã nhưng vẫn đầy sức hút. Chính sự cân bằng hoàn hảo giữa kín đáo và quyến rũ đã giúp món đồ này trở thành lựa chọn yêu thích của những cô nàng theo đuổi phong cách sang trọng.

Những cách phối đồ đa năng với áo cổ thuyền

Khi phối áo cổ thuyền cùng quần jeans ống loe cạp cao tổng thể trang phục trở nên hài hòa, giúp vóc dáng trông cao ráo và thanh thoát hơn

ẢNH: PANTIO

Bạn có thể chọn một chiếc áo thun dài tay màu đen với thiết kế cổ thuyền rộng, ôm sát cơ thể. Đi cùng với quần jeans ống loe cạp cao, có phần gấu tua rua và màu xanh denim đậm tạo sự thanh lịch nhưng vẫn năng động.

Với những cô nàng công sở yêu thích phong cách nhẹ nhàng nhưng vẫn chỉn chu, áo len cổ thuyền là lựa chọn không thể bỏ qua ẢNH: GUMAC

Thiết kế áo tay lửng màu kem nhạt, chất liệu dệt kim mềm mại ôm nhẹ cơ thể, giúp tôn lên bờ vai và xương quai xanh đầy quyến rũ. Khi kết hợp cùng quần tây đen cạp cao ống đứng, tổng thể trang phục tạo nên sự tương phản màu sắc hài hòa, vừa nền nã vừa chuyên nghiệp.

Không chỉ giới hạn trong những thiết kế ôm sát, áo cổ thuyền còn ghi điểm với phom dáng suông nhẹ đầy tinh tế ẢNH: MECIA

Chiếc áo tay ngắn màu nude trung tính, chất liệu satin bóng nhẹ, mang đến cảm giác mềm mại và sang trọng. Khi phối cùng chân váy xòe dài qua gối màu đen, được nhấn eo bằng đai thắt đồng màu tạo nếp gấp khéo léo, tổng thể trang phục trở nên cân đối và duyên dáng.

Sự kết hợp giữa áo blouse cổ thuyền và quần ống rộng mang đến một diện mạo vừa mềm mại vừa hiện đại ẢNH: K&K FASHION

Chiếc áo blouse màu trắng tinh khôi với chi tiết tay lỡ bồng nhẹ tạo cảm giác nữ tính, bay bổng nhưng không kém phần thanh lịch. Áo được sơ vin gọn gàng cùng quần ống rộng cạp cao màu xanh pastel, thiết kế xếp ly và chun nhún ở eo giúp tôn dáng và tạo cảm giác thoải mái suốt ngày dài.

Áo cổ thuyền còn chinh phục phái đẹp nhờ những biến tấu tinh tế trong phom dáng. ẢNH: THE KAT

Chiếc áo trắng cổ thuyền với thiết kế cứng cáp, tay lỡ phồng nhẹ ở vai, phần thân ôm vừa vặn và điểm xuyết bông hoa trắng nhỏ nơi ngực áo mang đến vẻ đẹp cổ điển đầy trang nhã. Khi kết hợp cùng quần tây ống suông đen cạp cao và túi xách mini màu kem, tổng thể trang phục trở nên hài hòa, phù hợp với môi trường công sở sang trọng.

Thiết kế áo đóng cúc với cổ thuyền rộng, chiều dài thanh lịch, được thắt eo bằng thắt lưng bản lớn với khóa kim loại nổi bật, giúp định hình vóc dáng rõ nét ẢNH: ELISE

Áo kết hợp cùng chân váy bút chì dáng dài ôm sát, tôn lên những đường cong tinh tế. Chuỗi vòng cổ ngọc trai nhiều tầng, xăng đan cao gót quai mảnh và túi xách lớn màu đen là những chi tiết giúp tổng thể trang phục thêm phần quyền lực và cuốn hút.

Dành cho những cô nàng yêu thích sự mới mẻ, áo cổ thuyền cũng có thể trở nên cá tính với các chi tiết thiết kế sáng tạo ẢNH: PANTIO

Chiếc blouse dài tay màu nâu đất với cổ thuyền rộng, điểm nhấn cut out ở eo cùng dây rút độc đáo mang lại vẻ ngoài thời thượng. Áo được phối cùng quần jeans trắng ống đứng dáng lửng, phần gấu tua rua nhẹ tạo sự tương phản màu sắc hài hòa.

Chiếc áo cổ thuyền tay bồng dáng rộng màu be nhạt là lựa chọn hoàn hảo cho những ai yêu thích phong cách cổ điển pha lẫn nét quý phái ẢNH: MAY 10

Thiết kế cổ thuyền trễ độc đáo, phần vai áo tựa áo choàng, được trang trí bằng hàng cúc tròn kim loại vàng dọc theo vai và tay áo, tạo điểm nhấn sang trọng. Khi kết hợp cùng chân váy xòe midi đen cạp cao, có đai thắt eo với hiệu ứng vải nhám lì, bộ trang phục trở nên hài hòa và đầy khí chất.