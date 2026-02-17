  • An Giang
Thời trang 24/7

Áo dài thêu tay duyên dáng cùng áo dài lụa cho mùa tết cổ truyền

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
17/02/2026 09:00 GMT+7

Những thiết kế áo dài mùa tết gần đây cho thấy xu hướng quay về với giá trị tự nhiên và thủ công, nổi bật với chất liệu thoáng mát, lụa mềm mại cùng kỹ thuật thêu tay họa tiết dân tộc tinh xảo.

Một trong những điểm đáng chú ý của dòng áo dài đón tết năm nay là việc ưu tiên chất liệu linen và lụa cao cấp. Đây là loại vải được đánh giá cao nhờ độ thoáng khí, nhẹ và thân thiện với môi trường.

Duyên dáng ngày tết cổ truyền với áo dài

Áo dài thêu tay duyên dáng cùng áo dài lụa cho mùa tết cổ truyền- Ảnh 1.

Nhà thiết kế chú trọng giá trị thủ công qua kỹ thuật thêu tay họa tiết hoa lá

ẢNH: @LAMHOUSE.VN

Thêu tay không chỉ giúp mỗi chiếc áo dài trở nên độc bản mà còn mang theo câu chuyện văn hóa, góp phần gìn giữ tinh thần thủ công Việt trong dòng chảy thời trang hiện đại.

Áo dài thêu tay duyên dáng cùng áo dài lụa cho mùa tết cổ truyền- Ảnh 2.

Các mô típ hoa lá, hình học truyền thống hay cảm hứng văn hóa bản địa được thể hiện bằng đường kim mũi chỉ tỉ mỉ, tạo chiều sâu cho từng thiết kế

ẢNH: @LAMHOUSE.VN

Những thiết kế áo dài dung hòa giữa vẻ đẹp cổ điển và hơi thở hiện đại, nổi bật với chất liệu line thoáng mát, lụa mềm mại cùng kỹ thuật thêu tay tinh xảo.

Áo dài thêu tay duyên dáng cùng áo dài lụa cho mùa tết cổ truyền- Ảnh 3.

Chất lụa cao cấp mang đến độ rũ mềm mại, ôm nhẹ theo chuyển động cơ thể, giúp tôn lên nét nữ tính đặc trưng của tà áo dài Việt

ẢNH: @LAMHOUSE.VN

Áo dài thêu tay duyên dáng cùng áo dài lụa cho mùa tết cổ truyền- Ảnh 4.

Khi di chuyển, lớp lụa bay nhẹ tạo hiệu ứng uyển chuyển, góp phần nâng tầm tổng thể trang phục từ trang nhã đến sang trọng

ẢNH: @LAMHOUSE.VN

Đây cũng là lý do lụa luôn được ưa chuộng trong những dịp lễ tết, thời điểm mà yếu tố chỉn chu và thanh lịch được đặt lên hàng đầu.

Áo dài thêu tay duyên dáng cùng áo dài lụa cho mùa tết cổ truyền- Ảnh 5.

Không phô trương cầu kỳ, những thiết kế này chinh phục người mặc bằng sự tinh tế, nhẹ nhàng và tính ứng dụng cao

ẢNH: @LAMHOUSE.VN

Đại diện của thương hiệu Lam House cho biết: Trong điều kiện thời tiết xuân tại Việt Nam, đặc biệt ở khu vực phía nam chất liệu linen giúp người mặc cảm thấy mát mẻ, dễ chịu suốt ngày dài du xuân hay sum họp gia đình. Bề mặt vải có độ mộc tự nhiên cũng góp phần mang lại vẻ đẹp tinh giản nhưng vẫn giàu tính thẩm mỹ. Trong bối cảnh thời trang ngày càng đề cao tính bền vững và bản sắc, việc kết hợp chất liệu thân thiện như linen, vẻ sang trọng của lụa cùng nghệ thuật thêu tay thủ công cho thấy hướng đi rõ ràng của thương hiệu, tôn vinh giá trị Việt theo cách gần gũi với đời sống hiện đại. 

Áo dài thêu tay duyên dáng cùng áo dài lụa cho mùa tết cổ truyền- Ảnh 6.

Song song đó, lụa vẫn giữ vai trò quan trọng trong các thiết kế áo dài cao cấp

ẢNH: @LAMHOUSE.VN

Áo dài thêu tay duyên dáng cùng áo dài lụa cho mùa tết cổ truyền- Ảnh 7.

Lụa còn mang đến cảm giác sang trọng vừa đủ, không quá phô trương nhưng vẫn nổi bật trong những dịp gặp gỡ đầu năm. Sự kết hợp giữa linen mát nhẹ và lụa cao sang tạo nên lựa chọn đa dạng cho người mặc tùy theo nhu cầu và phong cách

ẢNH: @LAMHOUSE.VN

Áo dài thêu tay duyên dáng cùng áo dài lụa cho mùa tết cổ truyền- Ảnh 8.

Giá trị thủ công cũng đang được đề cao thông qua kỹ thuật thêu tay họa tiết dân tộc

ẢNH: @LAMHOUSE.VN

Áo dài thêu tay duyên dáng cùng áo dài lụa cho mùa tết cổ truyền- Ảnh 9.

So với thêu máy đại trà, thêu tay tạo chiều sâu thị giác rõ rệt hơn, đồng thời góp phần bảo tồn tinh thần thủ công trong thời trang đương đại

ẢNH: @LAMHOUSE.VN

Áo dài thêu tay duyên dáng cùng áo dài lụa cho mùa tết cổ truyền- Ảnh 10.

Về màu sắc, bảng màu áo dài tết năm nay nghiêng về các gam gợi không khí xuân như đỏ trầm, vàng ấm, xanh ngọc hoặc các tông trung tính thanh lịch

ẢNH: @LAMHOUSE.VN

Thiết kế phom dáng cũng được tinh chỉnh theo hướng gọn gàng, dễ vận động hơn nhưng vẫn giữ cấu trúc truyền thống của tà áo dài. Nhờ đó, người mặc có thể linh hoạt sử dụng trong nhiều hoàn cảnh: chụp ảnh xuân, dự tiệc gia đình hay dạo phố đầu năm.


Tết Áo dài áo dài thêu tay áo dài lụa Tết cổ truyền

