Áo dài thêu tay duyên dáng cùng áo dài lụa cho mùa tết cổ truyền

Một trong những điểm đáng chú ý của dòng áo dài đón tết năm nay là việc ưu tiên chất liệu linen và lụa cao cấp. Đây là loại vải được đánh giá cao nhờ độ thoáng khí, nhẹ và thân thiện với môi trường.
Duyên dáng ngày tết cổ truyền với áo dài
Thêu tay không chỉ giúp mỗi chiếc áo dài trở nên độc bản mà còn mang theo câu chuyện văn hóa, góp phần gìn giữ tinh thần thủ công Việt trong dòng chảy thời trang hiện đại.
Những thiết kế áo dài dung hòa giữa vẻ đẹp cổ điển và hơi thở hiện đại, nổi bật với chất liệu line thoáng mát, lụa mềm mại cùng kỹ thuật thêu tay tinh xảo.
Đây cũng là lý do lụa luôn được ưa chuộng trong những dịp lễ tết, thời điểm mà yếu tố chỉn chu và thanh lịch được đặt lên hàng đầu.
Đại diện của thương hiệu Lam House cho biết: Trong điều kiện thời tiết xuân tại Việt Nam, đặc biệt ở khu vực phía nam chất liệu linen giúp người mặc cảm thấy mát mẻ, dễ chịu suốt ngày dài du xuân hay sum họp gia đình. Bề mặt vải có độ mộc tự nhiên cũng góp phần mang lại vẻ đẹp tinh giản nhưng vẫn giàu tính thẩm mỹ. Trong bối cảnh thời trang ngày càng đề cao tính bền vững và bản sắc, việc kết hợp chất liệu thân thiện như linen, vẻ sang trọng của lụa cùng nghệ thuật thêu tay thủ công cho thấy hướng đi rõ ràng của thương hiệu, tôn vinh giá trị Việt theo cách gần gũi với đời sống hiện đại.
Thiết kế phom dáng cũng được tinh chỉnh theo hướng gọn gàng, dễ vận động hơn nhưng vẫn giữ cấu trúc truyền thống của tà áo dài. Nhờ đó, người mặc có thể linh hoạt sử dụng trong nhiều hoàn cảnh: chụp ảnh xuân, dự tiệc gia đình hay dạo phố đầu năm.