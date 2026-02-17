Áo gấm xuống phố, tô điểm ngày đầu năm rạng rỡ

Những mẫu áo gấm với thiết kế kín đáo nhưng đầy hiện đại dễ dàng hợp mắt người đối diện. Trang nhã với set trang phục áo gấm trắng thanh tao điểm họa tiết hồng phấn sang trọng hay đơn giản là một chiếc áo gấm với sắc đỏ trầm giúp nổi bật làn da trắng ngần của người mặc. Phom áo suông nhẹ, tay ngắn mềm mại kết hợp cùng quần lụa tạo nên tổng thể thanh thoát