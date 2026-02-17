Áo gấm xuống phố, tô điểm ngày đầu năm rạng rỡ

Khi mùa xuân càng đến gần, thời trang mang đậm dấu ấn văn hóa lại được yêu thích, và áo gấm trở thành lựa chọn nổi bật cho những ngày du xuân.
Sắc xanh ngọc và hồng phấn là sự kết hợp gợi nhớ đến những khu vườn xuân rực rỡ. Ngày đầu năm lựa chọn một thiết kế áo gấm tafta in hoa văn chìm sang trọng, dáng áo xòe nhẹ với cổ trụ viền hồng tinh tế giúp tôn lên nét ngọt ngào
ẢNH: @DINHNGOCDIEP
Tay áo cánh tiên bồng nhẹ tạo hiệu ứng bay bổng, phù hợp với tinh thần lãng mạn của mùa xuân
Giữa không gian tết cổ truyền, thiết kế áo gấm với họa tiết thêu nổi trên áo mang ý nghĩa may mắn và thịnh vượng. Phần cổ đứng và hàng nút cách điệu gợi nhắc nét đẹp truyền thống, họa tiết hoa lá trên trang phục gợi nhắc mùa xuân đang đến gần, trong khi phom dáng gọn gàng giúp người mặc thêm phần duyên dáng
ẢNH: DINGDANG
Khi kết hợp cùng quần lụa phù hợp mang đến nét hài hòa, phù hợp cho những buổi du xuân đầu năm
ẢNH: LALIN
Những mẫu áo gấm với thiết kế kín đáo nhưng đầy hiện đại dễ dàng hợp mắt người đối diện. Trang nhã với set trang phục áo gấm trắng thanh tao điểm họa tiết hồng phấn sang trọng hay đơn giản là một chiếc áo gấm với sắc đỏ trầm giúp nổi bật làn da trắng ngần của người mặc. Phom áo suông nhẹ, tay ngắn mềm mại kết hợp cùng quần lụa tạo nên tổng thể thanh thoát
ẢNH: K&K FASHION
Lựa chọn kết hợp sắc đỏ và xanh lá mùa xuân là tượng trưng cho may mắn và sức sống. Thiết kế áo yếm cách điệu kết hợp chân váy gấm dài duyên dáng. Những họa tiết thêu nổi trên sắc xanh - trắng nổi bật trên nền vải gấm đỏ tôn lên tươi tắn, họa tiết hoa lá chìm trên chân váy xanh lá cũng dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn
ẢNH: OCEANA LONDON
Mang sắc kem nhẹ nhàng, chiếc áo cổ yếm vải gấm với hoa văn dập nổi tạo cảm giác sang trọng mà không phô trương, kết hợp quần ống rộng cùng tông với thiết kế xếp ly tăng thêm nét nữ tính. Phom dáng tối giản giúp trang phục dễ dàng ứng dụng khi dạo phố ngày xuân, đồng thời vẫn giữ được nét trang trọng cần có của trang phục tết
ẢNH: LA BOUTIQUE
