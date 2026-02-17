  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Áo gấm xuống phố, tô điểm ngày đầu năm rạng rỡ

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
17/02/2026 20:00 GMT+7

Áo gấm là biểu tượng của vẻ đẹp truyền thống và sự sang trọng đang trở lại đầy tinh tế trong nhịp sống hiện đại mỗi dịp xuân về.

Khi mùa xuân càng đến gần, thời trang mang đậm dấu ấn văn hóa lại được yêu thích, và áo gấm trở thành lựa chọn nổi bật cho những ngày du xuân. 

Không chỉ gợi nhớ nét đẹp truyền thống, áo gấm còn phù hợp với nhịp sống hiện đại

Áo gấm xuống phố, tô điểm ngày đầu năm rạng rỡ- Ảnh 1.

Sắc xanh ngọc và hồng phấn là sự kết hợp gợi nhớ đến những khu vườn xuân rực rỡ. Ngày đầu năm lựa chọn một thiết kế áo gấm tafta in hoa văn chìm sang trọng, dáng áo xòe nhẹ với cổ trụ viền hồng tinh tế giúp tôn lên nét ngọt ngào

ẢNH: @DINHNGOCDIEP

Áo gấm xuống phố, tô điểm ngày đầu năm rạng rỡ- Ảnh 2.

Tay áo cánh tiên bồng nhẹ tạo hiệu ứng bay bổng, phù hợp với tinh thần lãng mạn của mùa xuân

ẢNH: @DINHNGOCDIEP

Áo gấm xuống phố, tô điểm ngày đầu năm rạng rỡ- Ảnh 3.

Giữa không gian tết cổ truyền, thiết kế áo gấm với họa tiết thêu nổi trên áo mang ý nghĩa may mắn và thịnh vượng. Phần cổ đứng và hàng nút cách điệu gợi nhắc nét đẹp truyền thống, họa tiết hoa lá trên trang phục gợi nhắc mùa xuân đang đến gần, trong khi phom dáng gọn gàng giúp người mặc thêm phần duyên dáng

ẢNH: DINGDANG

Áo gấm xuống phố, tô điểm ngày đầu năm rạng rỡ- Ảnh 4.

Khi kết hợp cùng quần lụa phù hợp mang đến nét hài hòa, phù hợp cho những buổi du xuân đầu năm

ẢNH: LALIN

Áo gấm xuống phố, tô điểm ngày đầu năm rạng rỡ- Ảnh 5.

Những mẫu áo gấm với thiết kế kín đáo nhưng đầy hiện đại dễ dàng hợp mắt người đối diện. Trang nhã với set trang phục áo gấm trắng thanh tao điểm họa tiết hồng phấn sang trọng hay đơn giản là một chiếc áo gấm với sắc đỏ trầm giúp nổi bật làn da trắng ngần của người mặc. Phom áo suông nhẹ, tay ngắn mềm mại kết hợp cùng quần lụa tạo nên tổng thể thanh thoát

ẢNH: K&K FASHION

Áo gấm xuống phố, tô điểm ngày đầu năm rạng rỡ- Ảnh 6.

Lựa chọn kết hợp sắc đỏ và xanh lá mùa xuân là tượng trưng cho may mắn và sức sống. Thiết kế áo yếm cách điệu kết hợp chân váy gấm dài duyên dáng. Những họa tiết thêu nổi trên sắc xanh - trắng nổi bật trên nền vải gấm đỏ tôn lên tươi tắn, họa tiết hoa lá chìm trên chân váy xanh lá cũng dễ dàng thu hút mọi ánh nhìn

ẢNH: OCEANA LONDON

Áo gấm xuống phố, tô điểm ngày đầu năm rạng rỡ- Ảnh 7.

ẢNH: OCEANA LONDON

Áo gấm xuống phố, tô điểm ngày đầu năm rạng rỡ- Ảnh 8.

Mang sắc kem nhẹ nhàng, chiếc áo cổ yếm vải gấm với hoa văn dập nổi tạo cảm giác sang trọng mà không phô trương, kết hợp quần ống rộng cùng tông với thiết kế xếp ly tăng thêm nét nữ tính. Phom dáng tối giản giúp trang phục dễ dàng ứng dụng khi dạo phố ngày xuân, đồng thời vẫn giữ được nét trang trọng cần có của trang phục tết

ẢNH: LA BOUTIQUE

 

Áo gấm Tết Áo cổ yếm du xuân

Bài viết khác

Mùa xuân, nàng xinh đẹp và quý phái trong những chiếc váy cổ điển

Mùa xuân, nàng xinh đẹp và quý phái trong những chiếc váy cổ điển

Trang phục cổ yếm duyên dáng cho xuân Bính Ngọ 2026

Trang phục cổ yếm duyên dáng cho xuân Bính Ngọ 2026

Ngày tết không diện trang phục màu đỏ - vẫn may mắn

Ngày tết không diện trang phục màu đỏ - vẫn may mắn

Trang phục từ chất liệu truyền thống lụa, gấm, voan lên ngôi ngày đầu năm

Trang phục từ chất liệu truyền thống lụa, gấm, voan lên ngôi ngày đầu năm

Áo dài thêu tay duyên dáng cùng áo dài lụa cho mùa tết cổ truyền

Áo dài thêu tay duyên dáng cùng áo dài lụa cho mùa tết cổ truyền

Chọn trang phục chơi tết - phong cách Parisian chic là 'chuẩn bài'

Chọn trang phục chơi tết - phong cách Parisian chic là 'chuẩn bài'

Lời chào đầu năm qua những gam màu xuân nàng không thể thiếu

Lời chào đầu năm qua những gam màu xuân nàng không thể thiếu

Áo dài xanh dương và khả năng tôn da ấn tượng

Áo dài xanh dương và khả năng tôn da ấn tượng

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top