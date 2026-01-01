Áo hoodie, biểu tượng của phong cách cá tính và năng động

Sự kết hợp giữa áo hoodie và chân váy ngắn là minh chứng rõ nét cho khả năng cân bằng hoàn hảo giữa tinh thần năng động và nét mềm mại. Một chiếc hoodie màu hồng dáng oversized mang đến cảm giác nhẹ nhàng, ngọt ngào, với điểm nhấn nổi bật nằm ở chiếc nơ lớn cùng tông hồng đậm, tạo chiều sâu thị giác và giúp chiếc áo trở nên sinh động hơn.

Khi phối cùng chân váy xếp ly trắng, tổng thể trở nên hài hòa, tôn dáng và tạo hiệu ứng đôi chân thon gọn. Các chi tiết đi kèm như tất cao cổ họa tiết nhỏ, giày búp bê trắng điểm hồng giúp hoàn thiện diện mạo theo phong cách dễ thương nhưng vẫn rất thời trang ẢNH: @BAIFERNBAH

Một lựa chọn khác mang tinh thần phóng khoáng hơn là áo hoodie oversized màu xanh kết hợp cùng chân váy ngắn trắng. Sự đối lập giữa gam màu lạnh của áo và sắc trắng tinh khôi của váy giúp tổng thể trông nổi bật mà không hề rối mắt. Các phụ kiện như túi ánh kim hay băng đô trắng được sử dụng tiết chế, vừa đủ để tạo điểm nhấn, giúp tổng thể thêm hiện đại.

Đây là công thức phối đồ đậm chất Hàn Quốc, lý tưởng cho những buổi dạo phố hay gặp gỡ bạn bè khi nàng muốn giữ vẻ ngoài năng động nhưng vẫn gọn gàng ẢNH: @COUPLETX

Với những nàng không thích quá nổi bật thì một chiếc hoodie oversized màu đen sẽ giúp tạo cảm giác mạnh mẽ và phóng khoáng hơn. Khi phối cùng chân váy ngắn xếp ly ca rô xám nhạt, tổng thể trở nên thú vị hơn nhờ sự đối lập về độ dài: áo dài - váy ngắn giúp tôn đôi chân và tạo điểm nhấn thị giác rõ ràng. Chiếc túi đeo chéo màu be được lựa chọn tinh tế, giúp làm mềm tổng thể mà không làm mất đi tinh thần street style.



Hoodie đen oversized khi phối cùng chân váy xám tạo nên giúp phong cách đường phố trở nên nữ tính hơn nhưng vẫn giữ được sự cá tính ẢNH: @THESUBCULT_UNRELEASEDITEMS

Nếu hoodie oversized mang đến sự thoải mái thì hoodie crop top lại là tuyên ngôn của sự trẻ trung và phá cách. Phom dáng ngắn giúp tôn tỷ lệ cơ thể, đồng thời tạo cảm giác năng động và hiện đại hơn cho người mặc. Áo hoodie crop top xanh rêu đậm khi kết hợp cùng chân váy chữ A đồng màu tạo nên bản phối tone sur tone liền mạch và bắt mắt.

Phần áo ngắn giúp vóc dáng trông cao ráo hơn, trong khi chân váy giữ vai trò cân bằng, mang lại nét nữ tính mềm mại, từng chi tiết đều hướng đến việc làm nổi bật cá tính, biến hoodie trở thành trung tâm của bản phối ẢNH: @TOCTIEN1305

Không thể không nhắc đến hoodie trong các set đồ mang tinh thần thể thao - nơi sự thoải mái được đặt lên hàng đầu nhưng vẫn giữ trọn tính thời trang. Một chiếc hoodie màu kem dáng rộng tạo cảm giác nhẹ nhàng và đóng vai trò như nền hoàn hảo cho các món đồ đi kèm.

Khi phối cùng quần shorts xám đen, tổng thể trở nên gọn gàng hơn, tránh cảm giác nặng nề dù áo có phom lớn. Điểm nhấn mạnh mẽ nhất nằm ở đôi bốt đen bóng đế bằng, tạo sự tương phản rõ nét với gam màu sáng của trang phục ẢNH: @MINMINMIN0712

Bản phối tối giản sẽ chứng minh được dù không cần quá nhiều chi tiết, áo hoodie vẫn có thể trở thành tâm điểm. Một chiếc áo hoodie trắng phom rộng mang đến cảm giác thoải mái và rất dễ ứng dụng trong phong cách đường phố. Khi kết hợp cùng quần màu kem dáng rộng, tổng thể trở nên đồng bộ về phom dáng và màu sắc, tạo hiệu ứng thị giác nhẹ nhàng nhưng không hề đơn điệu. Chính sự tối giản này giúp hoodie phát huy trọn vẹn vai trò của một "item quốc dân": dễ mặc, dễ phối nhưng vẫn rất thời trang.



Áo hoodie trắng oversize phối cùng quần rộng mang đến phong cách tone sur tone hài hòa nhưng vẫn tạo điểm nhấn ẢNH: @NGOCKEM_

Một công thức khác mang đậm tinh thần thể thao là áo hoodie phom rộng kết hợp cùng quần biker shorts. Áo hoodie màu xám trung tính mang đến cảm giác phóng khoáng, dễ ứng dụng, trong khi quần legging ôm sát màu đen giúp cân bằng phom dáng, tôn đôi chân và tạo hiệu ứng vóc dáng khỏe khoắn. Sự đối lập giữa phần trên rộng và phần dưới gọn gàng chính là chìa khóa giúp set đồ trông thời trang hơn mà không quá phóng khoáng.



Áo hoodie oversized màu xám khi đi cùng quần legging đen tạo nên tinh thần thể thao khỏe khoắn ẢNH: @COUPLETX

Áo hoodie không chỉ là món đồ mang tính tiện dụng mà còn là biểu tượng của phong cách năng động và linh hoạt. Chỉ cần một chút sáng tạo trong cách phối, chiếc hoodie quen thuộc hoàn toàn có thể trở thành điểm nhấn giúp tổng thể trở nên nổi bật và hợp xu hướng hơn bao giờ hết.

