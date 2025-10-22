Áo khoác cổ cao 'thống trị' mùa mốt này

Những chiếc áo khoác sành điệu thịnh hành mùa này có một điểm chung, dù tối giản hay rộng rãi, chất liệu bằng da, len hay vải kỹ thuật... đều chú trọng vào phần cổ, cổ cao và định hình dáng áo.

Áo khoác cổ cao là xu hướng của mùa mốt này

Phiên bản áo khoác cổ cao, chất liệu da, màu đỏ tía đẹp mắt kết hợp với quần tây trang trọng và giày lười ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Chiếc áo khoác cổ cao có kiểu dáng hình chiếc phễu ẢNH: @AMERI_SHINJUKU

Áo khoác cổ cao có sẵn nhờ hai nút cài tiện dụng, chiếc áo khoác này vừa bắt kịp xu hướng, vừa kết hợp hoàn hảo với quần tây đen may đo và giày bốt cao da bóng ẢNH: @ELLE_FERGUSON

Áo khoác len ngắn cổ cao màu xám, quần palazzo và giày cao gót mũi nhọn ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Tinh giản, thanh lịch nhưng vẫn toát lên vẻ hiện đại và đầy tự tin ẢNH: @SARAHELLENTREACHER

Đối với mùa thu đông 2025, áo khoác với kiểu dáng mới được gọi là cổ cao kiểu dáng phễu: một chiếc áo khoác có cổ cao, gần như là một kiến trúc, đóng lại như một chiếc phễu và ôm trọn khuôn mặt.

Thuật ngữ "phễu" (funnel) theo nghĩa đen có nghĩa là "cái phễu", và bắt nguồn từ giới quân sự và kỹ thuật. Những chiếc áo khoác cổ cao đầu tiên xuất hiện trên quân phục và áo khoác ngoài của không quân, được thiết kế để giữ nhiệt và cản gió. Chỉ sau này, thời trang mới tái định nghĩa chức năng của chúng: từ những nhà thiết kế tối giản của thập niên 1990 đến áo khoác ngoài hiện đại, cổ phễu đã trở thành một biểu tượng đồ họa, gần như mang tính điêu khắc, có khả năng kết hợp giữa chức năng và hình thức.

Tại sao cổ phễu trở lại và thời thượng?

Áo khoác da, thường được thiết kế như áo khoác bomber hoặc áo khoác biker oversized, tận dụng cổ phễu để tạo nên cấu trúc mới - một trong những kiểu cổ điển được yêu thích nhất mùa đông ẢNH: @MILANFASHIONWEEK

Một chiếc áo khoác trench coat rộng rãi, bồng bềnh đến mức có thể tự nó tạo nên vẻ ngoài hoàn hảo. Kết hợp với một chiếc váy cùng độ dài và giày cao gót để có vẻ ngoài nữ tính ẢNH: @SARAHELLENTREACHER

Sau những mùa thời trang bị chi phối bởi những đường cong phóng khoáng và mềm mại, thời trang đang tìm lại bản chất cốt lõi của một cấu trúc gọn gàng. Cổ phễu khôi phục lại đường nét cho vóc dáng và gợi lên vẻ thanh lịch, tinh tế nhưng không quá cứng nhắc. Nó là điểm giao thoa giữa mong muốn thoải mái và uy quyền: một nét chấm phá thời trang riêng biệt, đủ để tạo nên phong cách. Trong những bộ sưu tập gần đây và phong cách đường phố quốc tế, xu hướng này đã có vô số biến tấu. Nó trải dài từ những chiếc áo khoác len ôm sát với cổ áo dài đến cằm, cho đến những chiếc áo khoác trench coat được cách điệu với khóa chéo hoặc khuy đôi, tăng thêm sự cứng cáp, trong khi chất liệu da lộn hoặc vải lại mang đến những kiểu dáng mềm mại hơn, lý tưởng cho ban ngày.