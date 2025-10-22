Áo khoác cổ cao 'thống trị' mùa mốt này

Những chiếc áo khoác sành điệu thịnh hành mùa này có một điểm chung, dù tối giản hay rộng rãi, chất liệu bằng da, len hay vải kỹ thuật... đều chú trọng vào phần cổ, cổ cao và định hình dáng áo.
Áo khoác cổ cao là xu hướng của mùa mốt này
Đối với mùa thu đông 2025, áo khoác với kiểu dáng mới được gọi là cổ cao kiểu dáng phễu: một chiếc áo khoác có cổ cao, gần như là một kiến trúc, đóng lại như một chiếc phễu và ôm trọn khuôn mặt.
Thuật ngữ "phễu" (funnel) theo nghĩa đen có nghĩa là "cái phễu", và bắt nguồn từ giới quân sự và kỹ thuật. Những chiếc áo khoác cổ cao đầu tiên xuất hiện trên quân phục và áo khoác ngoài của không quân, được thiết kế để giữ nhiệt và cản gió. Chỉ sau này, thời trang mới tái định nghĩa chức năng của chúng: từ những nhà thiết kế tối giản của thập niên 1990 đến áo khoác ngoài hiện đại, cổ phễu đã trở thành một biểu tượng đồ họa, gần như mang tính điêu khắc, có khả năng kết hợp giữa chức năng và hình thức.
Tại sao cổ phễu trở lại và thời thượng?
Sau những mùa thời trang bị chi phối bởi những đường cong phóng khoáng và mềm mại, thời trang đang tìm lại bản chất cốt lõi của một cấu trúc gọn gàng. Cổ phễu khôi phục lại đường nét cho vóc dáng và gợi lên vẻ thanh lịch, tinh tế nhưng không quá cứng nhắc. Nó là điểm giao thoa giữa mong muốn thoải mái và uy quyền: một nét chấm phá thời trang riêng biệt, đủ để tạo nên phong cách. Trong những bộ sưu tập gần đây và phong cách đường phố quốc tế, xu hướng này đã có vô số biến tấu. Nó trải dài từ những chiếc áo khoác len ôm sát với cổ áo dài đến cằm, cho đến những chiếc áo khoác trench coat được cách điệu với khóa chéo hoặc khuy đôi, tăng thêm sự cứng cáp, trong khi chất liệu da lộn hoặc vải lại mang đến những kiểu dáng mềm mại hơn, lý tưởng cho ban ngày.