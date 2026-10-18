Áo khoác cổ ống, 'cái ôm' nhẹ nhàng ai cũng cần trong mùa lạnh

Áo khoác cổ ống hay áo khoác cổ cao đảm bảo vai trò của một chiếc áo mặc ngoài cần thiết cho mùa lạnh. Tuy nhiên dáng cổ áo hình ống ôm trọn cổ, chạm khẽ vào đường viền hàm bằng chất liệu mềm mại và nhẹ nhàng hệt như một cái ôm gần gũi đầy âu yếm.
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Áo khoác cổ ống nghe lạ tai nhưng vô cùng quen thuộc. Đó có thể vẫn là chiếc áo khoác quen thuộc như áo măng tô (trench coat), áo jacket da lộn, áo khoác gió, áo nỉ hay áo lông... với phần cổ có thể lật dựng cao tạo hình ống vành khuyên, hướng mọi sự chú ý vào gương mặt.
Vừa ấm áp, vừa cá tính và linh hoạt với áo khoác cổ ống
Từ cái nhìn đầu tiên, áo khoác cổ ống đã mang đến cảm giác mềm mại và ấm áp. Sự độc đáo trong tạo hình phom dáng lại có thể được chuyển đổi linh hoạt tùy theo điều kiện thời tiết thực tế, cảm nhận cơ thể hay phong cách mà bản phối của quý cô hướng đến.
Áo khoác cổ cao có thể phối cùng chân váy dài, đầm tiệc từ lụa tơ, chân váy ngắn, quần jeans hay các bản phối công sở thường ngày. Với phom dáng đặc trưng cuốn hút, thiết kế áo mặc ngoài này cực kỳ hoàn hảo để tạo sự thu hút đến hình dáng gương mặt và thần thái.