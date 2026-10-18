Áo khoác cổ ống, 'cái ôm' nhẹ nhàng ai cũng cần trong mùa lạnh

nghe lạ tai nhưng vô cùng quen thuộc. Đó có thể vẫn là chiếc

quen thuộc như áo măng tô (trench coat), áo jacket da lộn, áo khoác gió, áo nỉ hay áo lông... với phần cổ có thể lật dựng cao tạo hình ống vành khuyên, hướng mọi sự chú ý vào gương mặt.

Áo khoác cổ cao mang lại hình ảnh đặc sắc, cuốn hút cho người mặc nhờ sự cài cắm họa tiết khác biệt trên cùng tông màu be, cấu trúc đặc biệt của phần cổ áo vừa tạo hiệu ứng thị giác sành điệu vừa làm tăng cảm giác sang trọng và quý phái cho tổng thể ẢNH: @SQWHAT

Vừa ấm áp, vừa cá tính và linh hoạt với áo khoác cổ ống

Từ cái nhìn đầu tiên, áo khoác cổ ống đã mang đến cảm giác mềm mại và ấm áp. Sự độc đáo trong tạo hình phom dáng lại có thể được chuyển đổi linh hoạt tùy theo điều kiện thời tiết thực tế, cảm nhận cơ thể hay phong cách mà bản phối của quý cô hướng đến.

Áo khoác cổ cao có thể phối cùng chân váy dài, đầm tiệc từ lụa tơ, chân váy ngắn, quần jeans hay các bản phối công sở thường ngày. Với phom dáng đặc trưng cuốn hút, thiết kế áo mặc ngoài này cực kỳ hoàn hảo để tạo sự thu hút đến hình dáng gương mặt và thần thái.

Những đường nét dứt khoát, mạnh mẽ được kết hợp hoàn hảo với chất liệu lông mềm xốp, ấm áp và sang chảnh mang đến cho tín đồ thời trang diện mạo mới lạ và ấn tượng. Khi phối áo cổ ống dáng ngắn cùng váy dài, tỷ lệ cơ thể đạt đến sự hoàn hảo - vừa mảnh mai, quyến rũ vừa đầy khí chất ẢNH: WHITE ANT

Với các chất liệu cản gió, chi tiết cổ ống thường rộng rãi thay vì ôm sát vào cổ để tạo nên sự thông thoáng dễ chịu. Trang phục tươi sáng rạng rỡ qua sự kết hợp của gam màu đỏ tươi, đỏ đậm, nâu và đen tuyền ẢNH: @LAETITIA THOMAS

Áo khoác cổ đứng là một trong những nét đặc sắc của thời trang mùa lạnh, khi toàn bộ sự chú ý được đổ dồn vào gương mặt và thần thái của quý cô. Để tạo nên vẻ ngoài ấn tượng hơn, hãy chọn layout trang điểm tự nhiên, tươi sáng và để mái tóc cùng phần cổ áo đặc biệt làm nhiệm vụ "định hướng" ánh nhìn ẢNH: YOYO CAO

Áo khoác dạ, nhung, len dệt kim, lông thỏ... mềm mại nhưng vẫn có phom dáng đẹp nên xứng đáng có mặt trong tủ đồ mùa lạnh. Bảng màu trung tính với trắng ngà, beige, nâu và caramel phù hợp với hầu hết các item có sẵn trong tủ đồ cơ bản của mọi quý cô ẢNH: MICHAA

Sự tương phản giữa kín và hở, ngắn và dài tạo nên sự thú vị cho các bản phối cùng áo khoác mùa lạnh. Người mẫu Thùy Dương chọn bản phối phá cách với giày bốt cổ cao nâu đất, quần shorts, crop top và tạo điểm nhấn bằng thiết kế áo khoác dạ màu nâu caramel với cúc bọc vải đồng bộ, sành điệu ẢNH:@THUY DUONG

Đem làn gió mới vào tủ đồ mùa lạnh 2026 bằng những sáng tạo mới của nhà mốt Việt. Dáng áo khoác ngắn được điểm xuyết các chi tiết lạ mắt trên cổ tay, dây bện thắt lưng, gam màu nâu be đặc trưng cùng dáng cổ áo bản lớn cực kỳ sành điệu ẢNH: DECEMBER CHRIS

Vừa quen vừa lạ với các ý tưởng phối đồ trẻ trung cùng áo khoác trong mùa thu đông 2026. Bảng màu nâu, be, cream phủ sóng mọi bản đồ xu hướng được các fashionista hàng đầu kết hợp cùng các họa tiết ca rô, họa tiết kẻ sọc trứ danh ẢNH: @PROUD ORANICHA K

Hãy thêm vào bản phối áo khoác cổ ống đôi bốt da cổ cao, quần tất khi nàng thích mặc đồ "trên đông dưới hè" vào mùa lạnh. Với các bản phối đi làm công sở, trang phục đề cao sự chỉn chu và sang trọng thì váy dài, quần ống rộng là những lựa chọn hàng đầu ẢNH: DECEMBER CHRIS



