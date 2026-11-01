Áo khoác da, chân váy da - những mảnh ghép sành điệu của mùa lạnh

Khác với suy nghĩ đồ da chỉ dành cho tín đồ thời trang đường phố, các item như áo khoác da, chân váy da đang có mặt trong tủ đồ công sở và dạo phố theo những cách mới đầy trẻ trung và sành điệu.

Đón đầu xu hướng thời trang mùa lạnh cùng bản phối cá tính, cổ điển mà cực kỳ hiện đại, năng động - kết hợp sơ mi trắng với chân váy da dáng bút chì và giày cao gót slingback mũi nhọn. Sự phân bổ về màu sắc kéo trọng tâm ánh nhìn tập trung vào phom dáng và chất liệu trang phục, qua đó phản ánh gu thời trang sang chảnh, trendy của nàng ẢNH: HAGOO

Chân váy da phối sơ mi trắng, áo khoác da mix quần denim cạp cao

Không phải là những chiếc jacket hầm hố của dân chơi street wear, áo khoác da với diện mạo mới trẻ trung và hiện đại giúp nàng đón đầu xu hướng. Bản phối đa năng kết hợp quần denim ống đứng, áo dệt kim và một chiếc áo khoác dáng ngắn tông màu ngà (trắng ivory) giúp nàng ghi điểm phong cách ẢNH: D.CHIC

Áo khoác da, chân váy da cực kỳ dễ mặc, dễ phối qua các outfit dưới đây để nàng diện khi đi làm công sở, dạo phố, hẹn hò cà phê...

Ngoài gam màu đen quen thuộc, hãy thử nghiệm thêm màu nâu be, màu ivory, màu nâu hạt dẻ..., khám phá sự thú vị từ áo và chân váy chất vải da lì hoặc da lộn mềm mượt trong mùa đông này.

Không chỉ xuất hiện đơn lẻ, chất liệu da còn từng bước chinh phục mọi tín đồ thời trang qua những sự kết hợp bất ngờ. Vải tweet, vải nhung hay denim phối da thuộc làm tăng gấp đôi cảm giác thời thượng cho outfit. Thiết kế đầm midi mang đến ánh nhìn táo bạo từ dây kéo kim loại thẳng một đường trên thân trước cùng điểm nhấn là cổ áo, nắp túi và chi tiết trang trí bằng vải da ẢNH: HAGOO

Trở lại cùng sắc đen quen thuộc của tủ đồ da mùa lạnh. Chân váy bút chì màu đen với đường xẻ phía trước tạo nên sự thuận tiện trong chuyển động, phối cùng sơ mi cách điệu vải mềm tay phồng, cổ chữ V và trang sức ánh kim ẢNH: D.CHIC

Từ quần ống loe đến quần denim, từ kiểu áo khoác măng tô dáng ngắn đến áo vest cách điệu, các thiết kế áo da nhiều màu sắc giúp nàng làm mới tủ đồ thu đông. Áo khoác da có thể mặc riêng lẻ, phối cùng tank top mềm mại hoặc tạo diện mạo trang trọng khi mix cùng áo sơ mi, áo cổ cao... ẢNH: HAGOO

Xuống phố cuối tuần đầy cá tính cùng chiếc áo khoác da màu nâu cam trứ danh và thêm vào chi tiết khăn lụa họa tiết tông trầm ấm. Điểm chạm về thị giác được đặt ở các món đồ da đồng bộ nhưng cảm giác trẻ trung và thời thượng lại đến từ cặp đôi quần denim màu xanh nhạt và áo phông trắng ẢNH: @CHARLENE COCHARD