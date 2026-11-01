Áo khoác da, chân váy da - những mảnh ghép sành điệu của mùa lạnh

Dù khẽ khàng nhưng tiết trời đang dần chuyển từ thu sang đông. Không cần đến những món đồ xa xỉ ít có dịp sử dụng, nàng hãy tận hưởng mùa lạnh theo cách nhẹ nhàng cùng áo khoác da, chân váy da qua các bản phối thường ngày.
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Khác với suy nghĩ đồ da chỉ dành cho tín đồ thời trang đường phố, các item như áo khoác da, chân váy da đang có mặt trong tủ đồ công sở và dạo phố theo những cách mới đầy trẻ trung và sành điệu.
Chân váy da phối sơ mi trắng, áo khoác da mix quần denim cạp cao
Áo khoác da, chân váy da cực kỳ dễ mặc, dễ phối qua các outfit dưới đây để nàng diện khi đi làm công sở, dạo phố, hẹn hò cà phê...
Ngoài gam màu đen quen thuộc, hãy thử nghiệm thêm màu nâu be, màu ivory, màu nâu hạt dẻ..., khám phá sự thú vị từ áo và chân váy chất vải da lì hoặc da lộn mềm mượt trong mùa đông này.
Từ quần ống loe đến quần denim, từ kiểu áo khoác măng tô dáng ngắn đến áo vest cách điệu, các thiết kế áo da nhiều màu sắc giúp nàng làm mới tủ đồ thu đông. Áo khoác da có thể mặc riêng lẻ, phối cùng tank top mềm mại hoặc tạo diện mạo trang trọng khi mix cùng áo sơ mi, áo cổ cao...