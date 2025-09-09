  • An Giang
Thời trang 24/7

Áo khoác da lộn: mặc sao cho đẹp, phối sao cho chất?

Tiffany Trần
Tiffany Trần
lamthuyanh85@yahoo.com
09/09/2025 20:00 GMT+7

Khi mùa thu đến gần, chiếc áo khoác da lộn đa năng và quyến rũ này đã trở lại thời trang. Đây là món đồ chủ lực trong tủ đồ, mang nét quyến rũ của một chiếc áo khoác da cổ điển nhưng lại có chút phá cách.

Cuối hè đầu thu là thời điểm tuyệt vời nhất để diện áo khoác da lộn. Và vì món đồ khoác ngoài vượt thời gian này có hàng ngàn kiểu dáng khác nhau, nên cũng có rất nhiều cách để phối đồ, kết hợp màu sắc, độ tương phản và họa tiết.

Áo khoác da lộn bomber kéo khóa kết hợp với quần shorts Bermuda hoặc chân váy

Áo khoác da lộn: mặc sao cho đẹp, phối sao cho chất? - Ảnh 1.

Phong cách da lộn hoàn chỉnh hiện có trong áo khoác bomber, quần shorts Bermuda rộng và túi cầm tay maxi với ba sắc thái nâu khác nhau

ẢNH: @JORDAN1233

Một kiểu dáng khác cũng rất phổ biến là áo khoác bomber, kéo khóa và vai bo tròn. Ưu tiên những màu tối, ấm áp như nâu quế và hạt dẻ. Sự kết hợp hoàn hảo nhất là với quần shorts Bermuda dáng rộng, có thể cùng chất liệu nhưng khác tông màu. 

Áo khoác da lộn: mặc sao cho đẹp, phối sao cho chất? - Ảnh 2.

Phong cách tối giản, hiện đại và sang xịn đúng chất cô nàng thành thị

ẢNH: @LOLARIOSTYLE

Ý tưởng này cũng có thể áp dụng cho chân váy da tạo nên vẻ ngoài hoàn hảo, không hề đơn điệu. Thêm một đôi bốt da cao cổ sẽ khiến bộ trang phục thêm phần thanh lịch.

Phiên bản blazer kết hợp với váy ngắn, giày lười và tất

Áo khoác da lộn: mặc sao cho đẹp, phối sao cho chất? - Ảnh 3.

Trong số những món đồ chinh phục được phần lớn phái nữ, có lẽ phải kể đến áo khoác blazer, hay còn gọi là áo khoác vest may đo cổ điển

ẢNH: @DESPI_NAKA

Áo khoác da lộn: mặc sao cho đẹp, phối sao cho chất? - Ảnh 4.

Chất liệu da lộn khiến kiểu dáng này trở nên thoải mái hơn mà không hề mất đi tính ứng dụng

ẢNH: @INLOVEWITHSTRIPES

Đây là sự kết hợp hoàn hảo với những trang phục không quá cầu kỳ, với áo phông dài tay in họa tiết và váy ngắn thể thao. Nhưng điểm nhấn chính là đôi giày lười chunky, cũng bằng da lộn nhưng màu sắc khác, và có thể đi cùng đôi tất trắng ngắn.

Áo khoác da lộn crop top kết hợp cùng quần jeans 

Áo khoác da lộn: mặc sao cho đẹp, phối sao cho chất? - Ảnh 5.

Chiếc áo khoác da lộn ngắn tạo nên hình ảnh đáng mơ ước khi kết hợp với quần jeans ống loe cạp cao

ẢNH: @CPHFW

Kết hợp hai chất liệu độc đáo và phổ biến - đây là một ý tưởng tuyệt vời, đặc biệt là phối với những tông màu tương phản. Bộ trang phục đầy cảm hứng này bao gồm một chiếc áo khoác da lộn crop top màu vàng da bò cùng chiếc áo blouse màu xanh pastel và quần jeans màu xanh đậm. Một sự kết hợp độc đáo nhưng vẫn tiện dụng cho trang phục hằng ngày, dù đi làm hay đi chơi.

Năm nay, bắt kịp xu hướng, dường như áo khoác da lộn đang lên ngôi với đủ kiểu dáng, độ dài và sắc thái. Từ ôm sát đến oversized, từ ngắn đến dài, và trong bảng màu đa dạng từ be đến nâu quế, từ hạt dẻ đến nâu sẫm. 

Áo khoác da lộn: mặc sao cho đẹp, phối sao cho chất? - Ảnh 6.

Tối giản, có cổ áo, tạo nên sự kết hợp hoàn hảo với phong cách học sinh

ẢNH: @PARISFAHIONWEEK

Áo khoác da lộn: mặc sao cho đẹp, phối sao cho chất? - Ảnh 7.

Da lộn "trên" da lộn - một ý tưởng tuyệt vời, đặc biệt là khi kết hợp áo khoác kiểu cargo và chân váy midi, cùng áo polo kẻ sọc và giày Mary Janes

ẢNH: @CPHFW

Áo khoác da lộn: mặc sao cho đẹp, phối sao cho chất? - Ảnh 8.

Bạn có thể kết hợp với áo thun cơ bản và váy ngắn họa tiết, đừng quên giày cao gót

ẢNH: @CPHFW

Áo khoác da lộn: mặc sao cho đẹp, phối sao cho chất? - Ảnh 9.

Phong cách denim tổng thể là sự kết hợp lý tưởng với áo khoác da lộn theo phong cách shacket

ẢNH: @CPHFW



áo khoác Da lộn Váy ngắn Áo khoác da lộn Quần jeans

