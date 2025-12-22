Áo khoác dáng ngắn là món đồ linh hoạt, dễ biến hóa nhất mùa

Áo khoác dáng ngắn có tính linh hoạt, dễ mặc dễ đẹp hơn hẳn các thiết kế dáng dài. Với đặc trưng của mùa thời tiết, các thiết kế áo khoác dạ, denim, lông... đáp ứng hầu hết các nhu cầu phối đồ mùa lạnh để đi làm, đi chơi mùa cuối năm của quý cô.
Áo khoác dáng ngắn sành điệu nhất tủ đồ đông
Không khó để nhận ra áo khoác dáng ngắn chính là dòng chảy chủ đạo của tủ đồ công sở mùa đông. Sự đa dạng về chất liệu và màu sắc kết hợp với các phom dáng cổ điển mang đến cho người mặc vẻ ngoài vừa hiện đại, thanh lịch vừa tiện dụng để áp dụng vào nhiều bản phối.
Áo khoác ngắn và váy dài luôn là cặp đôi được yêu thích nhất. Sự kết hợp này tạo ra tỷ lệ đẹp cho mọi vóc dáng - vừa đảm bảo vẻ ngoài trang nhã, chỉn chu mà vẫn ấm áp và ưa nhìn. Khi diện cùng chân váy ngắn, quần âu hay quần denim ống suông thì áo khoác tweed, áo choàng cape, áo khoác lông dáng crop trở thành điểm nhấn giúp nâng tầm bản phối, thu hút ánh nhìn và sự chú ý.
Trench coat ngắn vừa là váy vừa là áo khoác. Mỗi ý tưởng phối đồ cùng chiếc áo này đều mở ra một cách mặc mới, giúp diện mạo và nhan sắc của nàng tăng hạng một cách dễ dàng
ẢNH: COLIN
Cùng tông nâu ấm, nàng sẽ chọn bản phối nào để xuống phố hôm nay? Áo khoác kèm khăn choàng trong bản phối cùng bốt cao cổ và chân váy đen hay áo khoác dạng áo choàng cape phối áo dệt kim tay dài và chân váy đồng bộ với áo khoác?
ẢNH: SEO STUDIO
Bảng màu cơ bản vẫn là "chân ái" của tất cả các tín đồ thời trang. Áo khoác dáng ngắn màu đen, xanh đen, xám ghi, trắng, cream, beige, nâu... không bao giờ hết mốt, vừa dễ mặc vừa có thể hữu ích cho cả tiết xuân đang đến gần
ẢNH: SEO STUDIO