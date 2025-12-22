Áo khoác dáng ngắn là món đồ linh hoạt, dễ biến hóa nhất mùa

Áo khoác dáng ngắn có tính linh hoạt, dễ mặc dễ đẹp hơn hẳn các thiết kế dáng dài. Với đặc trưng của mùa thời tiết, các thiết kế áo khoác dạ, denim, lông... đáp ứng hầu hết các nhu cầu phối đồ mùa lạnh để đi làm, đi chơi mùa cuối năm của quý cô.

Sự giản đơn không cầu kỳ mà vẫn nổi bật và lộng lẫy nhờ sự kết hợp màu sắc đậm nhạt có chiều sâu. Áo sơ mi buộc nơ phối chân váy bút chì được tạo điểm nhấn bằng thiết kế áo dạ lông cừu khâu tay mang nét sang chảnh, quý phái ẢNH: CHIC LAND

Áo khoác dáng ngắn sành điệu nhất tủ đồ đông

Không khó để nhận ra áo khoác dáng ngắn chính là dòng chảy chủ đạo của tủ đồ công sở mùa đông. Sự đa dạng về chất liệu và màu sắc kết hợp với các phom dáng cổ điển mang đến cho người mặc vẻ ngoài vừa hiện đại, thanh lịch vừa tiện dụng để áp dụng vào nhiều bản phối.

Áo khoác ngắn và váy dài luôn là cặp đôi được yêu thích nhất. Sự kết hợp này tạo ra tỷ lệ đẹp cho mọi vóc dáng - vừa đảm bảo vẻ ngoài trang nhã, chỉn chu mà vẫn ấm áp và ưa nhìn. Khi diện cùng chân váy ngắn, quần âu hay quần denim ống suông thì áo khoác tweed, áo choàng cape, áo khoác lông dáng crop trở thành điểm nhấn giúp nâng tầm bản phối, thu hút ánh nhìn và sự chú ý.

Gam màu nâu ấm như caramel, sô cô la, nâu hạt dẻ, nâu đất... được tìm kiếm nhiều nhất mùa lạnh. Những chiếc áo khoác mang gam màu này có thể phối với mọi màu sắc khác, vừa gợi cảm giác retro vừa mang nét hiện đại, phóng khoáng qua cách phối đồ ẢNH: SEO STUDIO

Áo trench coat dáng ngắn là sự kết hợp của cổ điển và hiện đại, cái nhìn vừa quen thuộc lại vừa lạ lẫm. Chi tiết ve cổ, hai hàng cúc cùng dáng vai vuông vức khéo tạo dấu ấn mạnh mẽ và cá tính nhưng phần thân áo được crop ngắn mang lại cảm giác phá cách tinh tế và trẻ trung ẢNH: COLIN

Trench coat ngắn vừa là váy vừa là áo khoác. Mỗi ý tưởng phối đồ cùng chiếc áo này đều mở ra một cách mặc mới, giúp diện mạo và nhan sắc của nàng tăng hạng một cách dễ dàng ẢNH: COLIN

Áo khoác jean vẫn có chỗ đứng vững chắc trong tủ đồ mùa đông. Thiết kế denim được làm mới bằng gam màu xanh ngả rêu, chi tiết hai hàng cúc. Áo đơn sắc phối trang phục họa tiết giúp hình ảnh tổng thể hài hòa đẹp mắt ẢNH: FRONT ROW

Áo khoác lông là một điểm sáng ấn tượng mà nàng không thể bỏ qua mùa này. Thiết kế ngay lập tức gây ấn tượng bởi độ mềm mại, êm ái và khả năng giữ nhiệt bảo vệ cơ thể hoàn hảo ẢNH: SEO STUDIO

Cùng tông nâu ấm, nàng sẽ chọn bản phối nào để xuống phố hôm nay? Áo khoác kèm khăn choàng trong bản phối cùng bốt cao cổ và chân váy đen hay áo khoác dạng áo choàng cape phối áo dệt kim tay dài và chân váy đồng bộ với áo khoác? ẢNH: SEO STUDIO

Mọi bản phối casual đời thường đều được nâng tầm sang trọng chỉ với hành động khoác thêm áo tweed ẢNH: SEO STUDIO