Áo khoác dáng ngắn, món đồ tôn dáng sành điệu nhất đường phố thu đông

Áo khoác dáng ngắn là kiểu áo khoác 'must have' của mọi cô gái. Thiết kế thông minh này giúp hình dáng tổng thể của trang phục có tỷ lệ cân đối và hài hòa hơn. Nhờ vậy mọi bản phối cùng áo khoác dáng ngắn đều trở nên sành điệu và hợp mốt.
Áo khoác dáng ngắn thường được biết đến với nhiều tên gọi như áo khoác lửng, áo khoác crop... với đặc trưng là vạt áo ngắn ở khoảng lưng chừng eo. Thiết kế này mặc đẹp với hầu hết các bản phối váy dài, quần âu, quần denim cạp cao và đặc biệt hữu dụng với cô nàng có chiều cao khiêm tốn.
Áo khoác dáng ngắn, bí quyết mặc đẹp chuẩn phong cách
Ngày càng nhiều cô gái diện áo khoác ngắn xuống phố khiến nàng phải nhìn nhận lại về kiểu áo khoác thời thượng nhất hiện tại. Áo khoác da không chỉ "ngầu", cá tính mà còn cực kỳ ăn ý khi diện cùng váy hoa và quần jeans xanh. Áo tweed, áo denim, áo dạ ép dáng lửng giúp người mặc khoe khéo phần hông eo thon gọn đồng thời vẫn đảm bảo khả năng giữ ấm nhẹ cho cơ thể trong mùa trở gió.
Ở thời điểm đầu thu, ngoài các chất liệu dày dặn và cao cấp, quý cô vẫn có thể tận dụng những kiểu áo khoác nhẹ như áo khoác len, áo khoác biker từ kaki hay vải dù... để khoác ngoài các bản phối đường phố.