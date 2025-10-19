  • An Giang
Thời trang 24/7

Áo khoác dáng ngắn, món đồ tôn dáng sành điệu nhất đường phố thu đông

Kim Ngọc
Kim Ngọc
19/10/2025 16:00 GMT+7

Áo khoác dáng ngắn là kiểu áo khoác 'must have' của mọi cô gái. Thiết kế thông minh này giúp hình dáng tổng thể của trang phục có tỷ lệ cân đối và hài hòa hơn. Nhờ vậy mọi bản phối cùng áo khoác dáng ngắn đều trở nên sành điệu và hợp mốt.

Áo khoác dáng ngắn thường được biết đến với nhiều tên gọi như áo khoác lửng, áo khoác crop... với đặc trưng là vạt áo ngắn ở khoảng lưng chừng eo. Thiết kế này mặc đẹp với hầu hết các bản phối váy dài, quần âu, quần denim cạp cao và đặc biệt hữu dụng với cô nàng có chiều cao khiêm tốn.

Áo khoác dáng ngắn, món đồ tôn dáng sành điệu nhất đường phố thu đông- Ảnh 1.

Áo khoác là món đồ không thể thiếu của tín đồ thời trang trong mùa thu đông. Váy midi, váy mini dáng chữ A luôn là lựa chọn phù hợp cho các thiết kế áo phom dáng thể thao từ chất vải kaki, vải dù...

ẢNH: LOEWE

Áo khoác dáng ngắn, bí quyết mặc đẹp chuẩn phong cách

Ngày càng nhiều cô gái diện áo khoác ngắn xuống phố khiến nàng phải nhìn nhận lại về kiểu áo khoác thời thượng nhất hiện tại. Áo khoác da không chỉ "ngầu", cá tính mà còn cực kỳ ăn ý khi diện cùng váy hoa và quần jeans xanh. Áo tweed, áo denim, áo dạ ép dáng lửng giúp người mặc khoe khéo phần hông eo thon gọn đồng thời vẫn đảm bảo khả năng giữ ấm nhẹ cho cơ thể trong mùa trở gió.

Ở thời điểm đầu thu, ngoài các chất liệu dày dặn và cao cấp, quý cô vẫn có thể tận dụng những kiểu áo khoác nhẹ như áo khoác len, áo khoác biker từ kaki hay vải dù... để khoác ngoài các bản phối đường phố.

Áo khoác dáng ngắn, món đồ tôn dáng sành điệu nhất đường phố thu đông- Ảnh 2.

Ngôi sao Miranda Kerr diện áo khoác da bên ngoài bản phối crop top và chân váy hoa khoe khéo vòng eo săn chắc. Bản phối làm nổi bật tinh thần phóng khoáng tràn đầy tự do của street wear - khi quý cô mặc đẹp để thể hiện cá tính

ẢNH: INSTAGRAM NV

Áo khoác dáng ngắn, món đồ tôn dáng sành điệu nhất đường phố thu đông- Ảnh 3.

Áo khoác "nữ hoàng" đường phố tiếp tục được ngôi sao diện cùng quần jeans xanh ống rộng. Ở bản phối này điểm nhấn màu sắc nằm trên mẫu giày cao gót màu đỏ thẫm cùng họa tiết da báo trên chiếc túi hộp đeo vai

ẢNH: INSTAGRAM NV

Áo khoác dáng ngắn, món đồ tôn dáng sành điệu nhất đường phố thu đông- Ảnh 4.

Không thể phủ nhận rằng kiểu áo khoác dáng ngắn đã giúp Hương Giang thu hút trọn ánh nhìn vào vòng 2 thon thả. Kiểu áo da này nổi bật với phom dáng cổ điển, chất liệu dày và dai chắc chống chọi tốt với điều kiện thời tiết khắc nghiệt của mùa thu đông

ẢNH: INSTAGRAM NV

Áo khoác dáng ngắn, món đồ tôn dáng sành điệu nhất đường phố thu đông- Ảnh 5.

Áo khoác denim hồng thổi làn gió nhẹ nhàng và mát dịu vào bản phối thường ngày qua gam màu nhạt và phom dáng cổ điển dễ mặc, dễ phối

ẢNH: PROUD ORANICHA K

Áo khoác dáng ngắn, món đồ tôn dáng sành điệu nhất đường phố thu đông- Ảnh 6.

Áo len dáng ngắn mang đến góc nhìn hiện đại về kiểu trang phục dệt kim đặc trưng cho mùa lạnh. Áo len crop và quần jeans ống rộng được nữ fashionista kết hợp cùng túi oversized và giày cổ điển màu đen

ẢNH: PROUD ORANICHA K

Áo khoác dáng ngắn, món đồ tôn dáng sành điệu nhất đường phố thu đông- Ảnh 7.

Áo dạ ép màu nâu quế cực kỳ ấm áp, mềm mại và sành điệu có chi tiết cổ áo thắt nơ tạo điểm nhấn nhẹ nhàng và nữ tính. Món đồ này có thể đồng hành cùng quý cô qua nhiều năm và nhiều mùa thời trang mà vẫn luôn hợp xu hướng

ẢNH: MARIELLE HAON

Áo khoác dáng ngắn, món đồ tôn dáng sành điệu nhất đường phố thu đông- Ảnh 8.

Áo gile len khoác nhẹ bên ngoài áo sơ mi, kết hợp thêm quần denim, sneakers gợi nhắc phong cách vintage mang đầy hoài niệm

ẢNH: MANON

Áo khoác dáng ngắn, món đồ tôn dáng sành điệu nhất đường phố thu đông- Ảnh 9.

Ngôi sao Carey Mulligan phối áo khoác ngắn màu trắng chất liệu bóng sang trọng cùng áo sơ mi oversized xanh nhạt khi dự sự kiện thời trang. Hình ảnh tối giản, cổ điển nhưng mang đầy sức hút từ bản phối mang đến góc nhìn mới về các thiết kế áo khoác và cách mặc xếp lớp trong mùa lạnh

ẢNH: INSTAGRAM NV


