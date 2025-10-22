Áo khoác denim, điểm nhấn cho mọi phong cách

Áo khoác denim giúp quý cô thể hiện chất riêng trong thời trang. Mỗi bản phối kết hợp lại cho thấy một góc nhìn mới về trang phục denim, về cách một món đồ cổ điển tạo nên điểm nhấn cá tính cho phong cách.

Mang vào tủ đồ "vibe" chuẩn Pháp với thiết kế áo khoác denim ngắn nhiều tông màu. Thiết kế trên chất liệu cotton denim được wash nhẹ tạo nên những vệt màu bạc cá tính. Dáng cổ bẻ vai đứng phom gọn gàng mang đến hình ảnh vừa trẻ trung vừa trendy ẢNH: DAMZI HOUSE

Đa dạng phong cách với áo khoác denim

Diện váy liền với áo khoác denim không chỉ phù hợp cho ngày hè mà còn là cách lên đồ sành điệu phù hợp với tiết thu lãng mạn. Áo denim màu xám, áo denim xanh đen... dáng ngắn vừa tạo nên lớp trang phục bảo vệ trước sự thay đổi của thời tiết vừa mang lại nét thẩm mỹ cho cả bản phối - trang phục xếp lớp cân đối, chỉn chu mang lại hình ảnh duyên dáng, dịu dàng đầy cá tính cho nàng.

Ngoài các bản phối đơn sắc hoặc quen thuộc như denim on denim, quý cô hãy mạnh dạn chọn các bản phối họa tiết kết hợp với áo khoác jean. Chúng sẽ tạo nên hình ảnh mới lạ, ấn tượng và giàu sức hút.

Bản phối sử dụng tông màu xanh đen trầm ấm, tinh giản nhưng vẫn có chiều sâu thị giác nhờ sự kết hợp các lớp trang phục đầy tinh tế ẢNH: DAMZI HOUSE

Bản phối denim on denim không bao giờ lỗi mốt sẽ trở nên mới lạ và có điểm nhấn hơn khi có sự kết hợp thêm về màu sắc - có thể từ áo phông, sơ mi hoặc túi/ví, phụ kiện thời trang ẢNH: @CVSEEV

Bản phối denim on denim quen mà lạ

Diện cả bộ trang phục từ denim từ lâu không còn là điều xa lạ với các tín đồ thời trang. Tuy nhiên khi vào mùa lạnh, các bản phối này có thể được làm mới bằng cách xếp lớp thêm áo phông trắng, sơ mi đơn giản hay những chiếc áo nhiều bèo nhún điệu đà, áo hoa... để thêm phần thú vị.

Hình ảnh "bánh bèo" dịu dàng hòa quyện trong chất denim thô ráp, cứng cỏi nhưng đầy kiêu hãnh. Hãy diện denim vào mùa thu theo kiểu của những quý cô sành điệu - sự tương phản tinh tế của trang phục làm nên cá tính riêng của nàng ẢNH: DAMZI HOUSE

Gam màu đỏ burgundy và màu xanh denim hoàn hảo, rạng rỡ và nổi bật theo một cách riêng khác biệt ẢNH: MANON

Phụ kiện thời trang làm từ vải da bóng/giả da/da lộn... rất phù hợp để diện cùng trang phục denim ẢNH: GREECE GHANEM

Denim không chỉ là đặc trưng của phong cách đường phố mà được chưng diện ở khắp mọi nơi, giúp quý cô đa dạng phong cách ẢNH: GREECE GHANEM

Nét lãng mạn ngọt ngào được chuyển tải qua sự êm dịu của các gam màu cream, xanh bơ đi cùng họa tiết. Vải denim và chất liệu len sợi kết hợp nhịp nhàng ẢNH: DAMZI HOUSE