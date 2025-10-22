  • An Giang
Thời trang 24/7

Áo khoác denim, điểm nhấn cho mọi phong cách

Kim Ngọc
Kim Ngọc
22/10/2025 20:00 GMT+7

Chỉ với chiếc áo khoác denim (áo khoác jean), nàng có thể tạo nên điểm nhấn hút mắt cho mọi bản phối. Những gợi ý phối đồ với áo khoác denim dưới đây trải dài từ phong cách đường phố cá tính đến phong cách công sở trang nhã, chỉn chu.

Áo khoác denim giúp quý cô thể hiện chất riêng trong thời trang. Mỗi bản phối kết hợp lại cho thấy một góc nhìn mới về trang phục denim, về cách một món đồ cổ điển tạo nên điểm nhấn cá tính cho phong cách.

Áo khoác denim, điểm nhấn cá tính cho mọi phong cách thời trang - Ảnh 2.

Mang vào tủ đồ "vibe" chuẩn Pháp với thiết kế áo khoác denim ngắn nhiều tông màu. Thiết kế trên chất liệu cotton denim được wash nhẹ tạo nên những vệt màu bạc cá tính. Dáng cổ bẻ vai đứng phom gọn gàng mang đến hình ảnh vừa trẻ trung vừa trendy

ẢNH: DAMZI HOUSE

Đa dạng phong cách với áo khoác denim

Diện váy liền với áo khoác denim không chỉ phù hợp cho ngày hè mà còn là cách lên đồ sành điệu phù hợp với tiết thu lãng mạn. Áo denim màu xám, áo denim xanh đen... dáng ngắn vừa tạo nên lớp trang phục bảo vệ trước sự thay đổi của thời tiết vừa mang lại nét thẩm mỹ cho cả bản phối - trang phục xếp lớp cân đối, chỉn chu mang lại hình ảnh duyên dáng, dịu dàng đầy cá tính cho nàng.

Ngoài các bản phối đơn sắc hoặc quen thuộc như denim on denim, quý cô hãy mạnh dạn chọn các bản phối họa tiết kết hợp với áo khoác jean. Chúng sẽ tạo nên hình ảnh mới lạ, ấn tượng và giàu sức hút.

Áo khoác denim, điểm nhấn cá tính cho mọi phong cách thời trang - Ảnh 4.

Bản phối sử dụng tông màu xanh đen trầm ấm, tinh giản nhưng vẫn có chiều sâu thị giác nhờ sự kết hợp các lớp trang phục đầy tinh tế

ẢNH: DAMZI HOUSE

Áo khoác denim, điểm nhấn cá tính cho mọi phong cách thời trang - Ảnh 8.

Bản phối denim on denim không bao giờ lỗi mốt sẽ trở nên mới lạ và có điểm nhấn hơn khi có sự kết hợp thêm về màu sắc - có thể từ áo phông, sơ mi hoặc túi/ví, phụ kiện thời trang

ẢNH: @CVSEEV

Bản phối denim on denim quen mà lạ

Diện cả bộ trang phục từ denim từ lâu không còn là điều xa lạ với các tín đồ thời trang. Tuy nhiên khi vào mùa lạnh, các bản phối này có thể được làm mới bằng cách xếp lớp thêm áo phông trắng, sơ mi đơn giản hay những chiếc áo nhiều bèo nhún điệu đà, áo hoa... để thêm phần thú vị.

Áo khoác denim, điểm nhấn cá tính cho mọi phong cách thời trang - Ảnh 3.

Hình ảnh "bánh bèo" dịu dàng hòa quyện trong chất denim thô ráp, cứng cỏi nhưng đầy kiêu hãnh. Hãy diện denim vào mùa thu theo kiểu của những quý cô sành điệu - sự tương phản tinh tế của trang phục làm nên cá tính riêng của nàng

ẢNH: DAMZI HOUSE

Áo khoác denim, điểm nhấn cá tính cho mọi phong cách thời trang - Ảnh 1.

Gam màu đỏ burgundy và màu xanh denim hoàn hảo, rạng rỡ và nổi bật theo một cách riêng khác biệt

ẢNH: MANON

Áo khoác denim, điểm nhấn cá tính cho mọi phong cách thời trang - Ảnh 5.

Phụ kiện thời trang làm từ vải da bóng/giả da/da lộn... rất phù hợp để diện cùng trang phục denim

ẢNH: GREECE GHANEM

Áo khoác denim, điểm nhấn cá tính cho mọi phong cách thời trang - Ảnh 7.

Denim không chỉ là đặc trưng của phong cách đường phố mà được chưng diện ở khắp mọi nơi, giúp quý cô đa dạng phong cách

ẢNH: GREECE GHANEM

Áo khoác denim, điểm nhấn cá tính cho mọi phong cách thời trang - Ảnh 6.

Nét lãng mạn ngọt ngào được chuyển tải qua sự êm dịu của các gam màu cream, xanh bơ đi cùng họa tiết. Vải denim và chất liệu len sợi kết hợp nhịp nhàng

ẢNH: DAMZI HOUSE

Áo khoác denim, điểm nhấn cá tính cho mọi phong cách thời trang - Ảnh 9.

Sự chuyển động của màu sắc tạo hiệu ứng thị giác cho bản phối cùng áo denim xám phối áo phông trắng và quần jeans ống loe có wash nhẹ tạo điểm nhấn

ẢNH: AIMER

áo khoác denim áo khoác jean áo khoác Denim on denim denim trang phục denim

