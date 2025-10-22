Áo khoác denim, điểm nhấn cho mọi phong cách

Chỉ với chiếc áo khoác denim (áo khoác jean), nàng có thể tạo nên điểm nhấn hút mắt cho mọi bản phối. Những gợi ý phối đồ với áo khoác denim dưới đây trải dài từ phong cách đường phố cá tính đến phong cách công sở trang nhã, chỉn chu.
Chia sẻ bài viết
Áo khoác denim giúp quý cô thể hiện chất riêng trong thời trang. Mỗi bản phối kết hợp lại cho thấy một góc nhìn mới về trang phục denim, về cách một món đồ cổ điển tạo nên điểm nhấn cá tính cho phong cách.
Đa dạng phong cách với áo khoác denim
Diện váy liền với áo khoác denim không chỉ phù hợp cho ngày hè mà còn là cách lên đồ sành điệu phù hợp với tiết thu lãng mạn. Áo denim màu xám, áo denim xanh đen... dáng ngắn vừa tạo nên lớp trang phục bảo vệ trước sự thay đổi của thời tiết vừa mang lại nét thẩm mỹ cho cả bản phối - trang phục xếp lớp cân đối, chỉn chu mang lại hình ảnh duyên dáng, dịu dàng đầy cá tính cho nàng.
Ngoài các bản phối đơn sắc hoặc quen thuộc như denim on denim, quý cô hãy mạnh dạn chọn các bản phối họa tiết kết hợp với áo khoác jean. Chúng sẽ tạo nên hình ảnh mới lạ, ấn tượng và giàu sức hút.
Bản phối denim on denim quen mà lạ
Diện cả bộ trang phục từ denim từ lâu không còn là điều xa lạ với các tín đồ thời trang. Tuy nhiên khi vào mùa lạnh, các bản phối này có thể được làm mới bằng cách xếp lớp thêm áo phông trắng, sơ mi đơn giản hay những chiếc áo nhiều bèo nhún điệu đà, áo hoa... để thêm phần thú vị.