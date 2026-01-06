Chân váy quấn: mềm mại, linh hoạt và không bao giờ lỗi mốt

Không quá cầu kỳ nhưng luôn tạo điểm nhấn, chân váy quấn là món đồ hiếm hoi dung hòa được vẻ nữ tính, hiện đại và tính ứng dụng cao. Từ đường cắt bất đối xứng đến họa tiết kẻ ca rô cổ điển, chân váy quấn đang trở lại mạnh mẽ như một “vũ khí” tạo phong cách cho phái đẹp.

Chân váy quấn - 'vũ khí' tạo phong cách cho phái đẹp

Phối cùng váy ngắn, bốt cao đến đầu gối và túi xách mini hai màu ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Dài, lửng, bất đối xứng hay kẻ ca rô, làm thế nào để chọn được chiếc chân váy quấn phù hợp với phong cách của bạn?

Chân váy quấn dài đến đầu gối, phối cùng giày lười cho những dịp trang trọng hơn, áo sơ mi trắng và áo blazer ẢNH: @PARISFASHIONWEEK

Trong trang phục thể thao với áo khoác ngắn và giày thể thao ẢNH: @GASTROCHIC

Nhờ cấu trúc đơn giản nhưng khéo léo ôm sát cơ thể và tạo sự chuyển động, váy quấn chất liệu da hiện đã trở lại với nhiều kiểu dáng dài, lửng, bất đối xứng sẵn sàng cho cả những dịp thường nhật và những sự kiện trang trọng hơn ẢNH: WILDBERRIES

Mềm mại, linh hoạt và không bao giờ lỗi mốt, chân váy quấn chinh phục người mặc nhờ khả năng tôn dáng tự nhiên. Thiết kế quấn chéo giúp vòng eo trông gọn gàng hơn, đồng thời tạo chuyển động uyển chuyển khi bước đi. Đây cũng là lý do kiểu váy này phù hợp với nhiều vóc dáng - từ thanh mảnh đến đầy đặn - và dễ dàng thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau.

Dài và thanh lịch, bạn chỉ cần thêm một chiếc áo sơ mi trắng để hoàn thiện vẻ ngoài ẢNH: @MARIGOROUND___

Váy quấn dáng dài mang lại vẻ thanh lịch, phóng khoáng, lý tưởng khi kết hợp cùng áo sơ mi hoặc áo len mỏng. Phiên bản midi lại ghi điểm ở sự cân bằng: đủ chỉn chu cho môi trường công sở, nhưng vẫn mềm mại khi phối với áo thun hay blazer. Với những ai yêu thích sự phá cách, váy quấn bất đối xứng hoặc kẻ ca rô là lựa chọn hoàn hảo để tạo điểm nhấn thị giác, giúp tổng thể trang phục trở nên sinh động mà không quá phô trương.