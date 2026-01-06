Chân váy quấn: mềm mại, linh hoạt và không bao giờ lỗi mốt

Không quá cầu kỳ nhưng luôn tạo điểm nhấn, chân váy quấn là món đồ hiếm hoi dung hòa được vẻ nữ tính, hiện đại và tính ứng dụng cao. Từ đường cắt bất đối xứng đến họa tiết kẻ ca rô cổ điển, chân váy quấn đang trở lại mạnh mẽ như một “vũ khí” tạo phong cách cho phái đẹp.
Chân váy quấn - 'vũ khí' tạo phong cách cho phái đẹp
Dài, lửng, bất đối xứng hay kẻ ca rô, làm thế nào để chọn được chiếc chân váy quấn phù hợp với phong cách của bạn?
Mềm mại, linh hoạt và không bao giờ lỗi mốt, chân váy quấn chinh phục người mặc nhờ khả năng tôn dáng tự nhiên. Thiết kế quấn chéo giúp vòng eo trông gọn gàng hơn, đồng thời tạo chuyển động uyển chuyển khi bước đi. Đây cũng là lý do kiểu váy này phù hợp với nhiều vóc dáng - từ thanh mảnh đến đầy đặn - và dễ dàng thích nghi với nhiều hoàn cảnh khác nhau.
Váy quấn dáng dài mang lại vẻ thanh lịch, phóng khoáng, lý tưởng khi kết hợp cùng áo sơ mi hoặc áo len mỏng. Phiên bản midi lại ghi điểm ở sự cân bằng: đủ chỉn chu cho môi trường công sở, nhưng vẫn mềm mại khi phối với áo thun hay blazer. Với những ai yêu thích sự phá cách, váy quấn bất đối xứng hoặc kẻ ca rô là lựa chọn hoàn hảo để tạo điểm nhấn thị giác, giúp tổng thể trang phục trở nên sinh động mà không quá phô trương.