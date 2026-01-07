Phối đồ đồng bộ tinh tế, ấm áp cho ngày đông

Phối đồ đồng bộ luôn đem đến cảm giác về sự chỉn chu, chuyên nghiệp và tinh tế. Các bản phối theo set đồng bộ dành cho mùa đông đều có điểm chung về chất liệu, có độ dày dặn vừa phải, cảm giác mềm nhẹ và ấm áp, dễ chịu để quý cô diện đi học, đi làm.

Trang phục tông màu beige dịu dàng kết hợp cùng chi tiết cổ áo cách điệu, phần peplum của vạt áo vừa tạo ra điểm nhấn cho vòng eo vừa đồng thời che khuyết điểm một cách nhẹ nhàng và tinh tế ẢNH: NEM FASHION

Tỏa sáng phong cách với trang phục đồng bộ

Phong cách công sở mùa đông vẫn ưu tiên tinh thần thanh lịch nhưng không cứng nhắc, sự đơn giản nhưng đầy trang nhã và tinh tế qua các set áo vest cách điệu phối chân váy dài. Các gam trung tính như beige, kem, navy hay xanh ô liu mang đến cảm giác nhã nhặn, sang trọng và dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Chất liệu hàng đầu của mùa lạnh chính là nhung, dạ ép, len sợi, tweed, da lộn... Chúng được thổi luồng gió mới bằng những phom dáng hiện đại như chân váy chữ A, áo jacket dáng ngắn, quần shorts hay váy bút chì dáng peplum... kết hợp linh hoạt cùng nhau. Các gợi ý phối trang phục đồng bộ đa phong cách này phù hợp cho nhiều không gian. Quý cô có thể diện đi học, đi làm, đi tiệc, hẹn hò hay dạo phố đều khả thi.

Chân váy chữ A và áo crop là sự kết hợp hài hòa mang đến tỷ lệ đẹp cho vóc dáng. Chất liệu vải nhung màu tím được điểm xuyết bằng họa tiết ô quả trám trên phần cổ áo, khuy cài và đôi giày màu bạc sáng lấp lánh hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng và quý phái ẢNH: NEM FASHION

Những tông màu nhã nhặn, lịch thiệp và trang nhã chính là "bạn thân" của phong cách thời trang công sở hiện đại ẢNH: NEM FASHION

Khi set đồng bộ gọi tên chất liệu da thuộc tông nâu ấm, quý cô sẽ phải lòng với những bản phối đồng điệu kết hợp áo khoác, váy và giày cùng tông. Để mặc đẹp trang phục da lộn, đừng quên kết hợp một chiếc áo tay phồng/tay bèo nhún/tay loe và có chi tiết cổ áo bèo nhún điệu đà mà thu hút ẢNH: TIT ELEGANT

Nâng tầm các bản phối đồng bộ bằng tinh thần của thời trang cao cấp - khi bản phối đa chất liệu mang đến sự tương đồng về phong cách hơn là sự giống nhau về màu sắc hay chất liệu. Thiết kế tông xanh nhiều sắc độ chính là sự bổ trợ hoàn hảo cho bản phối mùa đông này ẢNH: TIT ELEGANT

Hòa vào không khí rộn rã mùa cuối năm với set tweed thêu họa tiết phối mũ lông. Trang phục gây ấn tượng mạnh nhờ toàn bộ bề mặt vải được đính kết cầu kỳ, kết hợp nhiều kỹ thuật dệt may thủ công phức tạp ẢNH: AMY STORE

Màu sắc đồng điệu chính là công thức phối đồ đồng bộ mang lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và sâu sắc nhất. Bốt cổ cao, áo sơ mi và viền áo jacket kết hợp để tạo nên một bản phối giàu sức sáng tạo, cuốn hút khiến ai cũng phải ngắm nhìn ẢNH: AMY STORE

Mùa lạnh, phối trang phục đồng bộ nên ưu tiên sự ấm áp. Do vậy hãy chọn những bản phối khiến nàng cảm thấy thoải mái và tự tin nhất - dù chúng là sự cộng hưởng của chân váy hay quần shorts, là sự kết hợp của họa tiết và đơn sắc, của kết cấu họa tiết dệt nổi hay bề mặt nhẵn mịn và mềm mượt của nhung, da, tweed và ren ẢNH: TIT ELEGANT



