  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Phối đồ đồng bộ tinh tế, ấm áp cho ngày đông

Kim Ngọc
Kim Ngọc
07/01/2026 10:00 GMT+7

Trang phục đồng bộ với sự tương đồng về chất liệu, tông màu và phong cách chính là bí quyết riêng để mỗi quý cô thể hiện gu thời trang tinh tế, sành điệu mà vẫn ấm áp trong cái lạnh của mùa đông.

Phối đồ đồng bộ luôn đem đến cảm giác về sự chỉn chu, chuyên nghiệp và tinh tế. Các bản phối theo set đồng bộ dành cho mùa đông đều có điểm chung về chất liệu, có độ dày dặn vừa phải, cảm giác mềm nhẹ và ấm áp, dễ chịu để quý cô diện đi học, đi làm.

Phối đồ đồng bộ tinh tế, ấm áp ngày đông - Ảnh 1.

Trang phục tông màu beige dịu dàng kết hợp cùng chi tiết cổ áo cách điệu, phần peplum của vạt áo vừa tạo ra điểm nhấn cho vòng eo vừa đồng thời che khuyết điểm một cách nhẹ nhàng và tinh tế

ẢNH: NEM FASHION

Tỏa sáng phong cách với trang phục đồng bộ

Phong cách công sở mùa đông vẫn ưu tiên tinh thần thanh lịch nhưng không cứng nhắc, sự đơn giản nhưng đầy trang nhã và tinh tế qua các set áo vest cách điệu phối chân váy dài. Các gam trung tính như beige, kem, navy hay xanh ô liu mang đến cảm giác nhã nhặn, sang trọng và dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.

Chất liệu hàng đầu của mùa lạnh chính là nhung, dạ ép, len sợi, tweed, da lộn... Chúng được thổi luồng gió mới bằng những phom dáng hiện đại như chân váy chữ A, áo jacket dáng ngắn, quần shorts hay váy bút chì dáng peplum... kết hợp linh hoạt cùng nhau. Các gợi ý phối trang phục đồng bộ đa phong cách này phù hợp cho nhiều không gian. Quý cô có thể diện đi học, đi làm, đi tiệc, hẹn hò hay dạo phố đều khả thi.

Phối đồ đồng bộ tinh tế, ấm áp ngày đông - Ảnh 2.

Chân váy chữ A và áo crop là sự kết hợp hài hòa mang đến tỷ lệ đẹp cho vóc dáng. Chất liệu vải nhung màu tím được điểm xuyết bằng họa tiết ô quả trám trên phần cổ áo, khuy cài và đôi giày màu bạc sáng lấp lánh hoàn thiện vẻ ngoài sang trọng và quý phái

ẢNH: NEM FASHION

Phối đồ đồng bộ tinh tế, ấm áp ngày đông - Ảnh 7.
Phối đồ đồng bộ tinh tế, ấm áp ngày đông - Ảnh 8.

Những tông màu nhã nhặn, lịch thiệp và trang nhã chính là "bạn thân" của phong cách thời trang công sở hiện đại

ẢNH: NEM FASHION

Phối đồ đồng bộ tinh tế, ấm áp ngày đông - Ảnh 3.

Khi set đồng bộ gọi tên chất liệu da thuộc tông nâu ấm, quý cô sẽ phải lòng với những bản phối đồng điệu kết hợp áo khoác, váy và giày cùng tông. Để mặc đẹp trang phục da lộn, đừng quên kết hợp một chiếc áo tay phồng/tay bèo nhún/tay loe và có chi tiết cổ áo bèo nhún điệu đà mà thu hút

ẢNH: TIT ELEGANT

Phối đồ đồng bộ tinh tế, ấm áp ngày đông - Ảnh 4.

Nâng tầm các bản phối đồng bộ bằng tinh thần của thời trang cao cấp - khi bản phối đa chất liệu mang đến sự tương đồng về phong cách hơn là sự giống nhau về màu sắc hay chất liệu. Thiết kế tông xanh nhiều sắc độ chính là sự bổ trợ hoàn hảo cho bản phối mùa đông này

ẢNH: TIT ELEGANT

Phối đồ đồng bộ tinh tế, ấm áp ngày đông - Ảnh 5.

Hòa vào không khí rộn rã mùa cuối năm với set tweed thêu họa tiết phối mũ lông. Trang phục gây ấn tượng mạnh nhờ toàn bộ bề mặt vải được đính kết cầu kỳ, kết hợp nhiều kỹ thuật dệt may thủ công phức tạp

ẢNH: AMY STORE

Phối đồ đồng bộ tinh tế, ấm áp ngày đông - Ảnh 6.

Màu sắc đồng điệu chính là công thức phối đồ đồng bộ mang lại hiệu ứng thị giác mạnh mẽ và sâu sắc nhất. Bốt cổ cao, áo sơ mi và viền áo jacket kết hợp để tạo nên một bản phối giàu sức sáng tạo, cuốn hút khiến ai cũng phải ngắm nhìn

ẢNH: AMY STORE

Phối đồ đồng bộ tinh tế, ấm áp ngày đông - Ảnh 9.
Phối đồ đồng bộ tinh tế, ấm áp ngày đông - Ảnh 10.

Mùa lạnh, phối trang phục đồng bộ nên ưu tiên sự ấm áp. Do vậy hãy chọn những bản phối khiến nàng cảm thấy thoải mái và tự tin nhất - dù chúng là sự cộng hưởng của chân váy hay quần shorts, là sự kết hợp của họa tiết và đơn sắc, của kết cấu họa tiết dệt nổi hay bề mặt nhẵn mịn và mềm mượt của nhung, da, tweed và ren

ẢNH: TIT ELEGANT


đồng bộ phối đồ đồng bộ set đồ đồng bộ trang phục đồng bộ bản phối đồng bộ

Bài viết khác

Mùa xuân 2026, mùa của những bản phối với áo khoác dáng ngắn

Mùa xuân 2026, mùa của những bản phối với áo khoác dáng ngắn

Chân váy quấn: mềm mại, linh hoạt và không bao giờ lỗi mốt

Chân váy quấn: mềm mại, linh hoạt và không bao giờ lỗi mốt

Chiếc mũ tăng 'gia vị' cho bộ cánh cá tính

Chiếc mũ tăng 'gia vị' cho bộ cánh cá tính

Muôn vàn phong cách với giày sneaker và quần denim

Muôn vàn phong cách với giày sneaker và quần denim

Vì sao giày thể thao trắng là lựa chọn an toàn nhất cho mọi bản phối?

Vì sao giày thể thao trắng là lựa chọn an toàn nhất cho mọi bản phối?

Áo tank top kết hợp quần jeans tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, cá tính

Áo tank top kết hợp quần jeans tạo nên vẻ ngoài trẻ trung, cá tính

Khi váy suông chọn đứng ngoài cuộc đua phom dáng

Khi váy suông chọn đứng ngoài cuộc đua phom dáng

Quần ống rộng, váy dài và giày cao gót, bộ ba hoàn hảo cho mọi phong cách

Quần ống rộng, váy dài và giày cao gót, bộ ba hoàn hảo cho mọi phong cách

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top