Phối đồ đồng bộ tinh tế, ấm áp cho ngày đông

Phối đồ đồng bộ luôn đem đến cảm giác về sự chỉn chu, chuyên nghiệp và tinh tế. Các bản phối theo set đồng bộ dành cho mùa đông đều có điểm chung về chất liệu, có độ dày dặn vừa phải, cảm giác mềm nhẹ và ấm áp, dễ chịu để quý cô diện đi học, đi làm.
Tỏa sáng phong cách với trang phục đồng bộ
Phong cách công sở mùa đông vẫn ưu tiên tinh thần thanh lịch nhưng không cứng nhắc, sự đơn giản nhưng đầy trang nhã và tinh tế qua các set áo vest cách điệu phối chân váy dài. Các gam trung tính như beige, kem, navy hay xanh ô liu mang đến cảm giác nhã nhặn, sang trọng và dễ ứng dụng trong nhiều hoàn cảnh.
Chất liệu hàng đầu của mùa lạnh chính là nhung, dạ ép, len sợi, tweed, da lộn... Chúng được thổi luồng gió mới bằng những phom dáng hiện đại như chân váy chữ A, áo jacket dáng ngắn, quần shorts hay váy bút chì dáng peplum... kết hợp linh hoạt cùng nhau. Các gợi ý phối trang phục đồng bộ đa phong cách này phù hợp cho nhiều không gian. Quý cô có thể diện đi học, đi làm, đi tiệc, hẹn hò hay dạo phố đều khả thi.
Những tông màu nhã nhặn, lịch thiệp và trang nhã chính là "bạn thân" của phong cách thời trang công sở hiện đại
ẢNH: NEM FASHION
Mùa lạnh, phối trang phục đồng bộ nên ưu tiên sự ấm áp. Do vậy hãy chọn những bản phối khiến nàng cảm thấy thoải mái và tự tin nhất - dù chúng là sự cộng hưởng của chân váy hay quần shorts, là sự kết hợp của họa tiết và đơn sắc, của kết cấu họa tiết dệt nổi hay bề mặt nhẵn mịn và mềm mượt của nhung, da, tweed và ren
ẢNH: TIT ELEGANT