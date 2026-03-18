Nét điệu đà của phong cách coquette ‘soán ngôi’ thời trang cá tính

Phong cách coquette vốn bắt nguồn từ tiếng Pháp, dùng để chỉ hình ảnh một cô gái duyên dáng và có sức hút nhẹ nhàng. Khi bước vào thế giới thời trang, coquette trở thành một phong cách đặc trưng với những chi tiết mang tính biểu tượng như nơ lụa, ren tinh xảo, bèo nhún, chất liệu voan hoặc satin cùng bảng màu ngọt ngào như hồng phấn, trắng sữa, kem, pastel.

Váy cúp ngực từ lâu đã được xem là biểu tượng của vẻ đẹp nữ tính, và khi kết hợp với tinh thần coquette core, thiết kế này càng trở nên cuốn hút hơn.

Chiếc váy cúp ngực dáng corset với gam màu hồng phấn, phần thân trên ôm sát đường cong cơ thể. Điểm nhấn của chiếc váy là chiếc nơ trắng bản to được thắt ngang ngực, dọc thân váy là hàng cúc đính đá lấp lánh. Sự cứng cáp của corset kết hợp với nơ lụa mềm mại tạo nên một diện mạo chuẩn phong cách coquette sang trọng ẢNH: @SAM.NG_OFFICIAL

Váy cúp ngực dáng suông chữ A đầy thanh thoát. Dải nơ nhỏ cùng tông màu đặt ngay chính giữa phần ngực tạo nên điểm nhấn tinh tế mà không hề cầu kỳ. Phom váy xòe nhẹ, chất liệu satin bắt sáng khiến chiếc váy trở nên nổi bật, mang đến vẻ đẹp mơ màng như một nàng thơ ẢNH: @LISABUI10

Nhắc đến phong cách coquette core, không thể bỏ qua những chiếc váy hai dây bồng bềnh. Với phom dáng xòe nhẹ, phù hợp với những cô gái yêu thích hình ảnh nàng thơ ngọt ngào.

Chiếc váy hai dây được thiết kế từ nhiều lớp voan lưới chồng lên nhau tạo nên độ bồng bềnh. Mỗi tầng váy đều được điểm xuyết những chiếc nơ nhỏ xinh dọc theo mép thân váy. Khi chuyển động, các lớp voan nhẹ nhàng lay động tạo nên hiệu ứng mềm mại, đầy mộng mơ hơn ẢNH: @OLV.OFFICIEL

Trang phục trễ vai được đính nơ luôn mang lại cảm giác quyến rũ nhưng vẫn giữ được sự tinh tế đúng tinh thần coquette.

Chiếc váy trễ vai với những họa tiết ren hoa đầy sang trọng, hai chiếc nơ lụa trắng dài được đính ở vai rủ xuống, kết hợp cùng chân váy phồng vừa nữ tính vừa giúp bạn tôn lên vóc dáng. Chất liệu ren hoa dày dặn kết hợp cùng nơ dải dài tạo nên một vẻ ngoài đậm chất phong cách coquette ẢNH: @KRISSY.CLOTHING

Chiếc váy nổi bật với thiết kế trễ vai cùng chất liệu voan mỏng nhẹ, xếp tầng. Kết hợp với chi tiết nhún bèo ở cổ và gấu váy. Tay áo dài loe nhẹ tạo cảm giác vô cùng phóng khoáng. Lớp voan mờ ảo xuyên thấu tạo nên một biến thể phong cách coquette đầy độc đáo ẢNH: @DONNA.SG

Nếu những chiếc váy mang đến vẻ đẹp lãng mạn cổ điển, thì áo babydoll lại thể hiện một khía cạnh trẻ trung, thiết kế rộng rãi giúp người mặc cảm thấy thoải mái khi mặc ẢNH: @SOMEE_STUDIO

Nổi bật với chiếc áo babydoll trắng làm từ voan mỏng, thiết kế tay phồng và thân áo xếp tầng bồng bềnh. Điểm nhấn phá cách là những chiếc nơ đen nhỏ đính dọc trước ngực. Sự tương phản giữa sắc trắng của áo và màu đen của nơ tạo nên một diện mạo phong cách coquette đầy cá tính ẢNH: @SOMEE_STUDIO

Áo babydoll dài tay màu kem với chi tiết nơ cùng màu ở phần cổ trở thành điểm nhấn tinh tế, trong khi tay phồng cổ điển và gấu áo viền ren trắng. Những chi tiết nhỏ này giúp chiếc áo trở thành biểu tượng của phong cách coquette nữ tính ẢNH: @TYANGNE_

Phong cách coquette không chỉ đơn thuần là một xu hướng nhất thời mà còn là lời tôn vinh vẻ đẹp nữ tính và lãng mạn trong thời trang. Không cần những thiết kế quá táo bạo, chính sự nhẹ nhàng đã tạo nên sức hút khó cưỡng.