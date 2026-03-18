Nét điệu đà của phong cách coquette ‘soán ngôi’ thời trang cá tính

Giữa dòng chảy thời trang đầy cá tính của hiện tại, phong cách coquette như một lời nhắc nhở rằng sự dịu dàng vẫn luôn có chỗ đứng riêng.
Phong cách coquette vốn bắt nguồn từ tiếng Pháp, dùng để chỉ hình ảnh một cô gái duyên dáng và có sức hút nhẹ nhàng. Khi bước vào thế giới thời trang, coquette trở thành một phong cách đặc trưng với những chi tiết mang tính biểu tượng như nơ lụa, ren tinh xảo, bèo nhún, chất liệu voan hoặc satin cùng bảng màu ngọt ngào như hồng phấn, trắng sữa, kem, pastel.
Váy cúp ngực từ lâu đã được xem là biểu tượng của vẻ đẹp nữ tính, và khi kết hợp với tinh thần coquette core, thiết kế này càng trở nên cuốn hút hơn.
Nhắc đến phong cách coquette core, không thể bỏ qua những chiếc váy hai dây bồng bềnh. Với phom dáng xòe nhẹ, phù hợp với những cô gái yêu thích hình ảnh nàng thơ ngọt ngào.
Trang phục trễ vai được đính nơ luôn mang lại cảm giác quyến rũ nhưng vẫn giữ được sự tinh tế đúng tinh thần coquette.
Phong cách coquette không chỉ đơn thuần là một xu hướng nhất thời mà còn là lời tôn vinh vẻ đẹp nữ tính và lãng mạn trong thời trang. Không cần những thiết kế quá táo bạo, chính sự nhẹ nhàng đã tạo nên sức hút khó cưỡng.