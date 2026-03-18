Bí quyết diện họa tiết chấm bi sang mà không sến

Khi họa tiết chấm bi chiếm sóng xu hướng mùa xuân hè 2026, nàng sẽ muốn dành sự ưu ái nhiều hơn cho các bộ trang phục chấm bi. Dưới đây là những bí quyết mang kiểu họa tiết cổ điển này vào các bản phối đi làm, đi chơi theo cách sang trọng và tối giản.
Họa tiết chấm bi nhỏ thường được yêu thích hơn họa tiết chấm bi lớn. Tuy nhiên sự đa dạng của trang phục chấm bi thì được trải đều - từ áo sơ mi lụa chấm bi, áo tay phồng, chân váy, đầm liền, legging đến giày cao gót...
Phối đồ với áo họa tiết chấm bi retro
Để tạo nên các bản phối cân bằng hài hòa giữa nét đẹp retro cổ điển của chấm bi và tủ đồ hiện đại, quý cô có thể chọn các mẫu áo chấm bi phối cùng quần shorts, chân váy midi, quần jeans xanh... Các bản phối này được diện khi đi chơi, dạo phố, cà phê cuối tuần hoặc đi làm văn phòng trong những ngày mùa hè thong thả.
Sành điệu hơn khi diện chân váy chấm bi
Chân váy satin in họa tiết chấm bi khá phổ biến và thường xuyên xuất hiện trong các bản phối đường phố. Có nhiều cách để làm mới bản phối diện váy chấm bi bằng cách thay đổi công thức phối đồ - chuyển đổi từ sơ mi lụa đến áo len oversized, áo dệt kim, blazer công sở đến những chiếc áo khoác da dáng bomber đầy cá tính nhưng tương phản với họa tiết giàu nữ tính.
Bản phối retro gợi nhắc một phong cách thời trang timeless với cặp đôi áo chấm bi và quần ống loe. Bảng màu đen chủ đạo trở nên lấp lánh và giàu bản sắc hơn qua những chấm trắng, đường chiết eo hay dáng loe nhẹ của ống quần