  • An Giang
  • Bình Dương
  • Bình Phước
  • Bình Thuận
  • Bình Định
  • Bạc Liêu
  • Bắc Giang
  • Bắc Kạn
  • Bắc Ninh
  • Bến Tre
  • Cao Bằng
  • Cà Mau
  • Cần Thơ
  • Điện Biên
  • Đà Nẵng
  • Đà Lạt
  • Đắk Lắk
  • Đắk Nông
  • Đồng Nai
  • Đồng Tháp
  • Gia Lai
  • Hà Nội
  • Hồ Chí Minh
  • Hà Giang
  • Hà Nam
  • Hà Tĩnh
  • Hòa Bình
  • Hưng Yên
  • Hải Dương
  • Hải Phòng
  • Hậu Giang
  • Khánh Hòa
  • Kiên Giang
  • Kon Tum
  • Lai Châu
  • Long An
  • Lào Cai
  • Lâm Đồng
  • Lạng Sơn
  • Nam Định
  • Nghệ An
  • Ninh Bình
  • Ninh Thuận
  • Phú Thọ
  • Phú Yên
  • Quảng Bình
  • Quảng Nam
  • Quảng Ngãi
  • Quảng Ninh
  • Quảng Trị
  • Sóc Trăng
  • Sơn La
  • Thanh Hóa
  • Thái Bình
  • Thái Nguyên
  • Thừa Thiên Huế
  • Tiền Giang
  • Trà Vinh
  • Tuyên Quang
  • Tây Ninh
  • Vĩnh Long
  • Vĩnh Phúc
  • Vũng Tàu
  • Yên Bái
Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời trang 24/7 Giữ dáng Thời trang nghề & nghiệp Tận hưởng Video
Thời trang 24/7

Bí quyết diện họa tiết chấm bi sang mà không sến

Kim Ngọc
Kim Ngọc
18/03/2026 14:00 GMT+7

Khi họa tiết chấm bi chiếm sóng xu hướng mùa xuân hè 2026, nàng sẽ muốn dành sự ưu ái nhiều hơn cho các bộ trang phục chấm bi. Dưới đây là những bí quyết mang kiểu họa tiết cổ điển này vào các bản phối đi làm, đi chơi theo cách sang trọng và tối giản.

Họa tiết chấm bi nhỏ thường được yêu thích hơn họa tiết chấm bi lớn. Tuy nhiên sự đa dạng của trang phục chấm bi thì được trải đều - từ áo sơ mi lụa chấm bi, áo tay phồng, chân váy, đầm liền, legging đến giày cao gót...

Bí quyết diện họa tiết chấm bi sang mà không sến- Ảnh 1.

Áo tay phồng cổ sơ mi phối corset thắt eo tôn đường cong được kết hợp cùng quần shorts trắng và bốt cổ cao mang lại cho quý cô diện mạo thời thượng sang chảnh

ẢNH: LÀMINAPPAREL

Phối đồ với áo họa tiết chấm bi retro

Để tạo nên các bản phối cân bằng hài hòa giữa nét đẹp retro cổ điển của chấm bi và tủ đồ hiện đại, quý cô có thể chọn các mẫu áo chấm bi phối cùng quần shorts, chân váy midi, quần jeans xanh... Các bản phối này được diện khi đi chơi, dạo phố, cà phê cuối tuần hoặc đi làm văn phòng trong những ngày mùa hè thong thả.

Bí quyết diện họa tiết chấm bi sang mà không sến- Ảnh 2.

Chút điệu đà được gửi gắm trong những nếp vải phồng nhẹ như dáng quả bí, qua họa tiết chấm bi nhỏ màu đen trên nền trắng. Cặp đôi áo họa tiết và quần jeans xanh gợi mở góc nhìn vừa phóng khoáng, sành điệu vừa tràn đầy sự tự do và mát mẻ

ẢNH: PERRIN SAIGON

Bí quyết diện họa tiết chấm bi sang mà không sến- Ảnh 3.

Làm mới bản phối công sở cùng áo chấm bi lớn vai lệch và quần denim ống rộng. Chi tiết sáng tạo ở phần vai mang đến hình ảnh mới cho nàng. Bản phối này luôn có thể kết hợp thêm blazer đen khi cần thiết để tạo diện mạo chỉn chu và chuyên nghiệp

ẢNH: AMBER SCOTT

Bí quyết diện họa tiết chấm bi sang mà không sến- Ảnh 4.

Chi tiết khăn lụa in họa tiết chấm bi tạo nên sự tương đồng tone sur tone cho bản phối chân váy satin và áo len dáng rộng. Bảng màu sáng được tô điểm bằng gam màu cream và điểm nhấn màu xanh bơ tạo nên điểm chạm hoàn hảo cho cảm xúc và phong cách thời trang

ẢNH: VIKTORIA MOROZ

Sành điệu hơn khi diện chân váy chấm bi

Chân váy satin in họa tiết chấm bi khá phổ biến và thường xuyên xuất hiện trong các bản phối đường phố. Có nhiều cách để làm mới bản phối diện váy chấm bi bằng cách thay đổi công thức phối đồ - chuyển đổi từ sơ mi lụa đến áo len oversized, áo dệt kim, blazer công sở đến những chiếc áo khoác da dáng bomber đầy cá tính nhưng tương phản với họa tiết giàu nữ tính.

Bí quyết diện họa tiết chấm bi sang mà không sến- Ảnh 5.

Tạm quên cặp đôi màu sắc trắng đen quen thuộc từ họa tiết chấm bi, nàng làm quen với những bản vẽ họa tiết polka dots mang các gam màu mới ấn tượng và khác biệt. Chân váy midi phối blazer và giày cao gót đính nơ mang đến hình ảnh vừa vặn, đẹp và sang cho phong cách văn phòng mùa này

ẢNH: JNOVIENA

Bí quyết diện họa tiết chấm bi sang mà không sến- Ảnh 6.

Chân váy bất đối xứng điểm họa tiết chính là điểm nhấn nổi bật của bản phối đường phố cá tính mang tông màu trầm và chất liệu da

ẢNH: FLEUR RAFFAN

Bí quyết diện họa tiết chấm bi sang mà không sến- Ảnh 7.

Váy họa tiết chấm bi khiến nàng rạng rỡ hơn trong những ngày giao mùa đầu xuân. Tuy nhiên thay vì diện cả thiết kế phủ đầy các chấm tròn thì mẫu váy phối áo chấm bi và phần thân đơn sắc lại dễ ghi điểm thanh lịch hơn hẳn

ẢNH: ORCHID

Bí quyết diện họa tiết chấm bi sang mà không sến- Ảnh 8.
Bí quyết diện họa tiết chấm bi sang mà không sến- Ảnh 9.

Bản phối retro gợi nhắc một phong cách thời trang timeless với cặp đôi áo chấm bi và quần ống loe. Bảng màu đen chủ đạo trở nên lấp lánh và giàu bản sắc hơn qua những chấm trắng, đường chiết eo hay dáng loe nhẹ của ống quần

ẢNH: JEOR

Nét điệu đà của phong cách coquette ‘soán ngôi’ thời trang cá tính

Nét điệu đà của phong cách coquette ‘soán ngôi’ thời trang cá tính

Giày, dép xỏ ngón mang đến sự thoải mái cho những ngày hè

Váy xếp ly, điểm nhấn cho phong cách công sở hiện đại

Sải bước cùng bốt cổ cao chuẩn phong cách đường phố

Chinh phục mọi ánh nhìn bằng nét thanh lịch từ túi da cổ điển

Khăn lụa họa tiết biến tấu đầy sức hút cho các quý cô

Những gam xanh mát lạnh thay thế cho màu xanh lá

Sắc hồng 'chiếm sóng', khi sự ngọt ngào lên ngôi

Giấy phép XB

số 110/GP - BTTTT

cấp ngày 24/3/2020

Tổng biên tập

Nguyễn Ngọc Toàn

© 2003-2022 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên

Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản

Theo dõi trang trên

Top
Top