Bí quyết diện họa tiết chấm bi sang mà không sến

Họa tiết chấm bi nhỏ thường được yêu thích hơn họa tiết chấm bi lớn. Tuy nhiên sự đa dạng của trang phục chấm bi thì được trải đều - từ áo sơ mi lụa chấm bi, áo tay phồng, chân váy, đầm liền, legging đến giày cao gót...

Áo tay phồng cổ sơ mi phối corset thắt eo tôn đường cong được kết hợp cùng quần shorts trắng và bốt cổ cao mang lại cho quý cô diện mạo thời thượng sang chảnh ẢNH: LÀMINAPPAREL

Phối đồ với áo họa tiết chấm bi retro

Để tạo nên các bản phối cân bằng hài hòa giữa nét đẹp retro cổ điển của chấm bi và tủ đồ hiện đại, quý cô có thể chọn các mẫu áo chấm bi phối cùng quần shorts, chân váy midi, quần jeans xanh... Các bản phối này được diện khi đi chơi, dạo phố, cà phê cuối tuần hoặc đi làm văn phòng trong những ngày mùa hè thong thả.

Chút điệu đà được gửi gắm trong những nếp vải phồng nhẹ như dáng quả bí, qua họa tiết chấm bi nhỏ màu đen trên nền trắng. Cặp đôi áo họa tiết và quần jeans xanh gợi mở góc nhìn vừa phóng khoáng, sành điệu vừa tràn đầy sự tự do và mát mẻ ẢNH: PERRIN SAIGON

Làm mới bản phối công sở cùng áo chấm bi lớn vai lệch và quần denim ống rộng. Chi tiết sáng tạo ở phần vai mang đến hình ảnh mới cho nàng. Bản phối này luôn có thể kết hợp thêm blazer đen khi cần thiết để tạo diện mạo chỉn chu và chuyên nghiệp

ẢNH: AMBER SCOTT

Chi tiết khăn lụa in họa tiết chấm bi tạo nên sự tương đồng tone sur tone cho bản phối chân váy satin và áo len dáng rộng. Bảng màu sáng được tô điểm bằng gam màu cream và điểm nhấn màu xanh bơ tạo nên điểm chạm hoàn hảo cho cảm xúc và phong cách thời trang ẢNH: VIKTORIA MOROZ

Sành điệu hơn khi diện chân váy chấm bi

Chân váy satin in họa tiết chấm bi khá phổ biến và thường xuyên xuất hiện trong các bản phối đường phố. Có nhiều cách để làm mới bản phối diện váy chấm bi bằng cách thay đổi công thức phối đồ - chuyển đổi từ sơ mi lụa đến áo len oversized, áo dệt kim, blazer công sở đến những chiếc áo khoác da dáng bomber đầy cá tính nhưng tương phản với họa tiết giàu nữ tính.

Tạm quên cặp đôi màu sắc trắng đen quen thuộc từ họa tiết chấm bi, nàng làm quen với những bản vẽ họa tiết polka dots mang các gam màu mới ấn tượng và khác biệt. Chân váy midi phối blazer và giày cao gót đính nơ mang đến hình ảnh vừa vặn, đẹp và sang cho phong cách văn phòng mùa này ẢNH: JNOVIENA

Chân váy bất đối xứng điểm họa tiết chính là điểm nhấn nổi bật của bản phối đường phố cá tính mang tông màu trầm và chất liệu da ẢNH: FLEUR RAFFAN

Váy họa tiết chấm bi khiến nàng rạng rỡ hơn trong những ngày giao mùa đầu xuân. Tuy nhiên thay vì diện cả thiết kế phủ đầy các chấm tròn thì mẫu váy phối áo chấm bi và phần thân đơn sắc lại dễ ghi điểm thanh lịch hơn hẳn ẢNH: ORCHID